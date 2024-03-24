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https://sputnikarabic.ae/20240324/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-بدء-عملية-عسكرية-في-حي-الأمل-بخان-يونس-بزعم-وجود-مسلحين-1087343842.html
الجيش الإسرائيلي يعلن بدء عملية عسكرية في حي الأمل بخان يونس بزعم وجود مسلحين
الجيش الإسرائيلي يعلن بدء عملية عسكرية في حي الأمل بخان يونس بزعم وجود مسلحين
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن قوات الجيش والشاباك بدأت عملية في حي الأمل بخان يونس بعد معلومات استخباراتية بوجود مسلحين. 24.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-24T17:49+0000
2024-03-24T17:49+0000
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وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "جيش الدفاع الإسرائيلي سيواصل العمل في الحرب ضد الإرهاب"، داعيا حركة حماس إلى "التوقف عن استخدام المستشفيات والمرافق المدنية الأخرى كدرع لأنشطتها الإرهابية وإلحاق الأذى بالمدنيين الأبرياء".وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 32 ألف قتيل ونحو 75 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
https://sputnikarabic.ae/20240324/ملك-الأردن-يؤكد-ضرورة-التوصل-لوقف-فوري-ودائم-لإطلاق-النار-في-غزة-وحماية-المدنيين-1087334437.html
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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم

الجيش الإسرائيلي يعلن بدء عملية عسكرية في حي الأمل بخان يونس بزعم وجود مسلحين

17:49 GMT 24.03.2024
© AP Photo / Israel Defense Forcesقوات الجيش الإسرائيلي تنشر صورة للعملية البرية في قطاع غزة، 5 نوفمبر 2023
قوات الجيش الإسرائيلي تنشر صورة للعملية البرية في قطاع غزة، 5 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2024
© AP Photo / Israel Defense Forces
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن قوات الجيش والشاباك بدأت عملية في حي الأمل بخان يونس بعد معلومات استخباراتية بوجود مسلحين.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "جيش الدفاع الإسرائيلي سيواصل العمل في الحرب ضد الإرهاب"، داعيا حركة حماس إلى "التوقف عن استخدام المستشفيات والمرافق المدنية الأخرى كدرع لأنشطتها الإرهابية وإلحاق الأذى بالمدنيين الأبرياء".
وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
ملك الأردن، عبد الله الثاني، خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني، أولاف شولتس، برلين، ألمانيا، 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2024
ملك الأردن يؤكد ضرورة التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة وحماية المدنيين
14:22 GMT
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 32 ألف قتيل ونحو 75 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
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