https://sputnikarabic.ae/20240324/القوات-الروسية-تفتك-بمعدات-الاتصالات-والمراقبة-الأوكرانية-في-اتجاه-أرتيوموفسك-فيديو-1087323267.html
القوات الروسية تفتك بمعدات الاتصالات والمراقبة الأوكرانية في اتجاه أرتيوموفسك... فيديو
القوات الروسية تفتك بمعدات الاتصالات والمراقبة الأوكرانية في اتجاه أرتيوموفسك... فيديو
سبوتنيك عربي
تمكنت القوات الروسية من تدمير معدات الاتصالات والمراقبة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه أرتيوموفسك. 24.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-24T08:55+0000
2024-03-24T08:55+0000
2024-03-24T08:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/14/1087197290_0:107:3046:1820_1920x0_80_0_0_69d1d29f8810b972b842ab19986745e6.jpg
ونشرت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس السبت، مقطع فيديو لقيام القوات الروسية بشن ضربات مباشرة على معدات الاتصالات والمراقبة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، على محور أرتيوموفسك، ما أدى إلى تدميرها.وأشارت الدفاع الروسية إلى أن طاقم مدفع "ميستا - بي" عيار 152 ملم، قام بشن ضربات على أهداف للقوات المسلحة الأوكرانية، باستخدام ذخيرة موجهة عالية الدقة.لحظة سقوط مروحية أوكرانية واحتراقها... فيديوودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.لحظة تدمير القوات الروسية مدافع هاوتزر "إم777" أوكرانية على الحدود مع مقاطعة بيلغورود... فيديوودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240322/القوات-الروسية-تدمر-سفينة-دورية-أوكرانية-في-مقاطعة-أوديسا-فيديو-1087250678.html
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روسيا
القوات الروسية تفتك بمعدات الاتصالات والمراقبة الأوكرانية في اتجاه أرتيوموفسك... فيديو
تمكنت القوات الروسية من تدمير معدات الاتصالات والمراقبة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه أرتيوموفسك.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس السبت، مقطع فيديو لقيام القوات الروسية بشن ضربات مباشرة على معدات الاتصالات والمراقبة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، على محور أرتيوموفسك، ما أدى إلى تدميرها.
وقالت الدفاع الروسية: "حددت وحدات الاستطلاع والاستكشاف الروسية، هوائيات اتصالات لاسلكية وفضائية للعدو مثبتة على مبنى، بالإضافة إلى كاميرات مثبتة على المبنى ذاته، وقامت المدفعية بتدمير معدات الاتصالات والمراقبة للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه أرتيوموفسك".
وأشارت الدفاع الروسية إلى أن طاقم مدفع "ميستا - بي" عيار 152 ملم، قام بشن ضربات على أهداف للقوات المسلحة الأوكرانية، باستخدام ذخيرة موجهة عالية الدقة.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية
، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.