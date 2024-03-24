https://sputnikarabic.ae/20240324/المدفعية-الروسية-تدمر-مركز-مراقبة-أوكرانيا-على-الضفة-اليمنى-لنهر-دنيبر-فيديو-1087345562.html
المدفعية الروسية تدمر مركز مراقبة أوكرانيا على الضفة اليمنى لنهر دنيبر... فيديو
المدفعية الروسية تدمر مركز مراقبة أوكرانيا على الضفة اليمنى لنهر دنيبر... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، مشاهد لقيام وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" التابعة للقوات الروسية، بتدمير مركز المراقبة الأوكراني الواقع على الضفة اليمنى... 24.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-24T19:04+0000
2024-03-24T19:04+0000
2024-03-24T19:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/0f/1087021111_0:277:3150:2048_1920x0_80_0_0_9a8891dc2d76a17ad3b24cb918dbb551.jpg
وتظهر المشاهد عملية استهداف مركز المراقبة الأوكراني بواسطة مدفع هاون "2 بي 11"، وتحقيق إصابات مباشرة ودقيقة أدت إلى تدميره.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن المدفعية والطيران الروسي، دمرا مستودعات تخزين الذخيرة وطائرات مسيرة، وأربع محطات رادار ومحطة حرب إلكترونية واحدة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240324/الدفاعات-الجوية-الروسية-تدمر-22-صاروخا-أوكرانيا-فوق-مقاطعة-بيلغورود-1087340776.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
المدفعية الروسية تدمر مركز مراقبة أوكرانيا على الضفة اليمنى لنهر دنيبر... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، مشاهد لقيام وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" التابعة للقوات الروسية، بتدمير مركز المراقبة الأوكراني الواقع على الضفة اليمنى من نهر دنيبر.
وتظهر المشاهد عملية استهداف مركز المراقبة الأوكراني بواسطة مدفع هاون "2 بي 11"، وتحقيق إصابات مباشرة ودقيقة أ
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن المدفعية والطيران الروسي، دمرا مستودعات تخزين الذخيرة وطائرات مسيرة
، وأربع محطات رادار ومحطة حرب إلكترونية واحدة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية
، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.