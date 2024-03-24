https://sputnikarabic.ae/20240324/مجلس-الأمن-الروسي-حول-هجوم-كروكوس-الإرهابي-كل-من-شارك-فيه-هو-الآن-هدفنا-القانوني-والرئيسي-1087325269.html
مجلس الأمن الروسي حول هجوم "كروكوس" الإرهابي: كل من شارك فيه هو الآن هدفنا القانوني والرئيسي
مجلس الأمن الروسي حول هجوم "كروكوس" الإرهابي: كل من شارك فيه هو الآن هدفنا القانوني والرئيسي
سبوتنيك عربي
صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، أن روسيا ستنتقم لكل شخص قُتل وجُرح في الهجوم الإرهابيK الذي وقع في قاعة "كروكوس سيتي"، وجميع المتورطين، بغض... 24.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-24T10:04+0000
2024-03-24T10:04+0000
2024-03-24T10:04+0000
روسيا
الهجوم الإرهابي في موسكو
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وقالت ميدفيديف عبر قناته على "تلغرام": "ملكوت السماوات لجميع الذين قُتلوا ببراءة! سوف ننتقم للجميع".وتشهد روسيا، اليوم الأحد، حدادًا وطنيًا عامًا على ضحايا الهجوم الإرهابي، الذي وقع على قاعة "كروكوس سيتي" في ضواحي العاصمة موسكو.واليوم الأحد، أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، مقتل 133 شخصا وإصابة 152 آخرين في الهجوم الإرهابي، في حصيلة غير نهائية ومرشحة للارتفاع.ومن جانبه، أدان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الهجوم، قائلًا إنه "عمل إرهابي همجي"، متوعدا جميع مرتكبي هذه الجريمة ومنظميها وعملائها بالعقاب.كما دانت دول عربية وغربية هذا الهجوم وأعربت عن تعازيها لحكومة وشعب روسيا، مع تأكيد رفضها التام واستنكارها لجميع أشكال العنف والإرهاب.
https://sputnikarabic.ae/20240323/الداخلية-الروسية-المشتبه-بتورطهم-في-الهجوم-الإرهابي-قرب-موسكو-ليسوا-مواطنين-روس-1087314360.html
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روسيا, الهجوم الإرهابي في موسكو
روسيا, الهجوم الإرهابي في موسكو
مجلس الأمن الروسي حول هجوم "كروكوس" الإرهابي: كل من شارك فيه هو الآن هدفنا القانوني والرئيسي
صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، أن روسيا ستنتقم لكل شخص قُتل وجُرح في الهجوم الإرهابيK الذي وقع في قاعة "كروكوس سيتي"، وجميع المتورطين، بغض النظر عن بلدانهم أو وضعهم، أصبحوا الآن هدفًا قانونيًا ورئيسيًا لنا.
وقالت ميدفيديف عبر قناته على "تلغرام": "ملكوت السماوات لجميع الذين قُتلوا ببراءة! سوف ننتقم للجميع".
وأضاف: "كل من شارك، بغض النظر عن بلده الأصلي أو وضعه، هو الآن هدفنا القانوني والرئيسي. انتظروا أيها الأوغاد".
وتشهد روسيا، اليوم الأحد، حدادًا وطنيًا عامًا على ضحايا الهجوم الإرهابي، الذي وقع على قاعة "كروكوس سيتي" في ضواحي العاصمة موسكو.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن يوم 24 مارس/آذار الجاري، يوم حداد وطني، وذلك خلال كلمة للمواطنين الروس، ألقاها أمس السبت.
واليوم الأحد، أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، مقتل 133 شخصا وإصابة 152 آخرين في الهجوم الإرهابي، في حصيلة غير نهائية ومرشحة للارتفاع.
وأمس السبت، أعلن الكرملين، اعتقال 11 شخصا بينهم 4 شاركوا بشكل مباشر في الهجوم الإرهابي وهم يحاولون الفرار إلى أوكرانيا.
ومن جانبه، أدان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
، الهجوم، قائلًا إنه "عمل إرهابي همجي"، متوعدا جميع مرتكبي هذه الجريمة ومنظميها وعملائها بالعقاب.
كما دانت دول عربية وغربية هذا الهجوم وأعربت عن تعازيها لحكومة وشعب روسيا، مع تأكيد رفضها التام واستنكارها لجميع أشكال العنف والإرهاب.