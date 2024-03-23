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تغطية مباشرة للهجوم الإرهابي على "كروكوس سيتي"... بوتين يتوعد المتورطين في الهجوم بالعقاب
https://sputnikarabic.ae/20240323/الداخلية-الروسية-المشتبه-بتورطهم-في-الهجوم-الإرهابي-قرب-موسكو-ليسوا-مواطنين-روس-1087314360.html
الداخلية الروسية: المشتبه بتورطهم في الهجوم الإرهابي قرب موسكو ليسوا مواطنين روس
الداخلية الروسية: المشتبه بتورطهم في الهجوم الإرهابي قرب موسكو ليسوا مواطنين روس
سبوتنيك عربي
أكدت متحدثة الداخلية الروسية إيرينا فولك، اليوم السبت، أن الأفراد المحتجزين المشتبه في تورطهم بالهجوم الإرهابي قرب موسكو، ليسوا مواطنين روس. 23.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-23T20:25+0000
2024-03-23T20:25+0000
الهجوم الإرهابي في موسكو
روسيا
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وقالت في بيان، إنه "تم اليوم تداول مزاعم على عدد من قنوات التلغرام ووسائل التواصل الاجتماعي، مفادها بأن المشتبه بهم الأربعة في الهجوم الإرهابي الذي وقع في 22 أذار/ مارس على قاعة كروكوس، والذين فروا في سيارة وتم اعتقالهم لاحقا في منطقة بريانسك، هم مواطنون روس، ولكن هذه المعلومات غير صحيحة. جميعهم مواطنون أجانب".وأضافت أن "وحدات الهجرة التابعة للوزارة، بالتعاون مع جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، تبحث في أسباب إقامة المحتجزين ومدة إقامتهم في روسيا بالإضافة إلى تحديد عناوين إقامتهم والجوانب الأخرى ذات الصلة".وأعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية، مساء أمس الجمعة، عن وقوع هجوم إرهابي على مركز تسوق "كروكوس سيتي" في ضواحي موسكو، ووفقا للمعلومات الأخيرة أسفر الهجوم عن مقتل 115 شخصا وإصابة أكثر من 100.وأفادت الخدمة الصحفية للكرملين، اليوم السبت، بأن رئيس جهاز الأمن الفيدرالي ألكسندر بورتنيكوف أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باعتقال 11 شخصًا متورطين، من بينهم الإرهابيين الذين شاركوا بشكل مباشر في العمل الإرهابي في "كروكوس سيتي".أعلن الأمن الفيدرالي الروسي أنه تم اعتقال أربعة إرهابيين في مقاطعة بريانسك بفارق ساعات قليلة عن اعتقال أحدهم عن الآخر.
https://sputnikarabic.ae/20240323/بوتين-يخاطب-الروس-بعد-الهجوم-الإرهابي-في-كروكوس-سيتي-1087302720.html
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الهجوم الإرهابي في موسكو, روسيا
الهجوم الإرهابي في موسكو, روسيا

الداخلية الروسية: المشتبه بتورطهم في الهجوم الإرهابي قرب موسكو ليسوا مواطنين روس

20:25 GMT 23.03.2024
© Sputnik . Kirill Kallinikov / الانتقال إلى بنك الصورعناصر الشرطة الروسية في قاعة كروكوس سيتي، موسكو
عناصر الشرطة الروسية في قاعة كروكوس سيتي، موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2024
© Sputnik . Kirill Kallinikov
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أكدت متحدثة الداخلية الروسية إيرينا فولك، اليوم السبت، أن الأفراد المحتجزين المشتبه في تورطهم بالهجوم الإرهابي قرب موسكو، ليسوا مواطنين روس.
وقالت في بيان، إنه "تم اليوم تداول مزاعم على عدد من قنوات التلغرام ووسائل التواصل الاجتماعي، مفادها بأن المشتبه بهم الأربعة في الهجوم الإرهابي الذي وقع في 22 أذار/ مارس على قاعة كروكوس، والذين فروا في سيارة وتم اعتقالهم لاحقا في منطقة بريانسك، هم مواطنون روس، ولكن هذه المعلومات غير صحيحة. جميعهم مواطنون أجانب".
وأضافت أن "وحدات الهجرة التابعة للوزارة، بالتعاون مع جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، تبحث في أسباب إقامة المحتجزين ومدة إقامتهم في روسيا بالإضافة إلى تحديد عناوين إقامتهم والجوانب الأخرى ذات الصلة".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2024
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12:32 GMT
وأعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية، مساء أمس الجمعة، عن وقوع هجوم إرهابي على مركز تسوق "كروكوس سيتي" في ضواحي موسكو، ووفقا للمعلومات الأخيرة أسفر الهجوم عن مقتل 115 شخصا وإصابة أكثر من 100.
وأفادت الخدمة الصحفية للكرملين، اليوم السبت، بأن رئيس جهاز الأمن الفيدرالي ألكسندر بورتنيكوف أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باعتقال 11 شخصًا متورطين، من بينهم الإرهابيين الذين شاركوا بشكل مباشر في العمل الإرهابي في "كروكوس سيتي".
وقالت الخدمة الصحفية للكرملين: "أبلغ مدير جهاز الأمن الفيدرالي بورتنيكوف بوتين عن اعتقال 11 شخصًا، بما في ذلك الإرهابيين الأربعة الذين شاركوا بشكل مباشر في الهجوم الإرهابي".
أعلن الأمن الفيدرالي الروسي أنه تم اعتقال أربعة إرهابيين في مقاطعة بريانسك بفارق ساعات قليلة عن اعتقال أحدهم عن الآخر.
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