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مقاتلة "ميغ-31" روسية تعترض قاذفتي قنابل أمريكيتين فوق بحر بارنتس
مقاتلة "ميغ-31" روسية تعترض قاذفتي قنابل أمريكيتين فوق بحر بارنتس
سبوتنيك عربي
أعلنت وزراة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن مقاتلة روسية من طراز "ميغ-31" منعت قاذفتين أمريكيتين من طراز "بي-1 بي" من انتهاك حدود الدولة الروسية. 24.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-24T13:37+0000
2024-03-24T13:37+0000
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في 24 مارس (آذار)، رصدت معدات مراقبة المجال الجوي الروسي فوق بحر بارنتس هدفاً جوياً جماعياً يقترب من حدود دولة روسيا".وأشار البيان إلى أن طاقم المقاتلة الروسية حدد الهدف الجوي على أنه زوج من القاذفات الاستراتيجية التابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز "بي-1 بي".وأكد البيان أن الطائرة الروسية عادت بسلام إلى مطارها الأصلي، ولم يكن هناك أي انتهاك لحدود الدولة، وتم تنفيذ تحليق المقاتلة الروسية بما يتفق بشكل صارم مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي فوق المياه المحايدة ومع مراعاة تدابير السلامة.
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

مقاتلة "ميغ-31" روسية تعترض قاذفتي قنابل أمريكيتين فوق بحر بارنتس

13:37 GMT 24.03.2024
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federationعمليات إقلاع وهبوط طائرات "ميغ-31" الاعتراضية ومقاتلات "سو-35" من الفرقة الجوية المختلطة لجيش إقليم لينينغراد التابع للقوات الجوية والدفاع الجوي للمنطقة العسكرية لغرب روسيا خلال تدريبات جوية تكتيكية في منطقة فورونيج، روسيا 9 أكتوبر 2020
عمليات إقلاع وهبوط طائرات ميغ-31 الاعتراضية ومقاتلات سو-35 من الفرقة الجوية المختلطة لجيش إقليم لينينغراد التابع للقوات الجوية والدفاع الجوي للمنطقة العسكرية لغرب روسيا خلال تدريبات جوية تكتيكية في منطقة فورونيج، روسيا 9 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2024
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federation
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أعلنت وزراة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن مقاتلة روسية من طراز "ميغ-31" منعت قاذفتين أمريكيتين من طراز "بي-1 بي" من انتهاك حدود الدولة الروسية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في 24 مارس (آذار)، رصدت معدات مراقبة المجال الجوي الروسي فوق بحر بارنتس هدفاً جوياً جماعياً يقترب من حدود دولة روسيا".
وتابع البيان: "أقلعت طائرة مقاتلة من طراز "ميغ 31" من قوات الدفاع الجوي المناوبة في الجو، لتحديد ذلك الهدف الجوي ومنع انتهاك حدود الدولة الروسية".
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11:54 GMT
وأشار البيان إلى أن طاقم المقاتلة الروسية حدد الهدف الجوي على أنه زوج من القاذفات الاستراتيجية التابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز "بي-1 بي".

وأوضح البيان أنه عند اقتراب المقاتلة الروسية، قامت القاذفاتان الاستراتيجيتان الأمريكيتان بتعديل مسار طيرانهما، فابتعدتا ثم استدارتا عن حدود الدولة الروسية.

وأكد البيان أن الطائرة الروسية عادت بسلام إلى مطارها الأصلي، ولم يكن هناك أي انتهاك لحدود الدولة، وتم تنفيذ تحليق المقاتلة الروسية بما يتفق بشكل صارم مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي فوق المياه المحايدة ومع مراعاة تدابير السلامة.
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