https://sputnikarabic.ae/20240325/الخارجية-الروسية-تصف-موقف-الغرب-تجاه-هجوم-كروكوس-الإرهابي-بـغير-الأخلاقي-1087378711.html
الخارجية الروسية تصف موقف الغرب تجاه هجوم "كروكوس" الإرهابي بـ"غير الأخلاقي"
الخارجية الروسية تصف موقف الغرب تجاه هجوم "كروكوس" الإرهابي بـ"غير الأخلاقي"
سبوتنيك عربي
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، بأن السلوك اللاأخلاقي الاستعراضي بات "شيئًا اعتياديًا جديدًا" بالنسبة للديمقراطيات... 25.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-25T17:46+0000
2024-03-25T17:46+0000
2024-03-25T17:46+0000
الهجوم الإرهابي في موسكو
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وكتبت زاخاروفا عبر حسابها في"تلغرام"، تعليقًا على بيان البيت الأبيض بخصوص الهجوم الارهابي على مجمع "كروكوس سيتي هول": "لقد أصبح السلوك اللاأخلاقي الاستعراضي "شيئًا اعتياديًا جديدًا" بالنسبة للديمقراطيات الغربية".تصويت... برأيك من يقف وراء منفذي هجوم "كروكوس" الإرهابي؟وفي وقت سابق، أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، أن أمريكا لا تنوي تقديم مساعدة أمنية لروسيا بعد الهجوم الإرهابي الذي تعرض إليه مجمع "كروكوس سيتي".ووقع إطلاق نار، مساء يوم 22 مارس/ آذار الجاري، قبل بدء حفل موسيقي في قاعة "كروكوس سيتي" في ضواحي موسكو، وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، بأن عدة رجال يرتدون ملابس مموهة ودون أقنعة اقتحموا القاعة، وأطلقوا النار على الناس من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.ووفقا لآخر بيانات لجنة التحقيق، فقد بلغ عدد قتلى الهجوم الإرهابي على مجمع "كروكوس" 137 شخصًا، منهم ثلاثة أطفال، وبحسب وزارة الصحة في موسكو، ارتفع عدد مصابي الهجوم الإرهابي إلى 182 شخصًا، وتم إعلان، يوم 24 مارس الجاري، يوم حداد وطني في روسيا.بوتين يضيء شمعة تكريما لأرواح ضحايا هجوم "كروكوس" الإرهابي... فيديووكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن يوم 24 مارس/آذار الجاري، يوم حداد وطني، وذلك خلال كلمة للمواطنين الروس ألقاها يوم السبت الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20240325/لجنة-التحقيق-الروسية-التحقيقات-مستمرة-للتعرف-على-منظمي-الهجوم-الإرهابي-في-كروكوس-1087368418.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الهجوم الإرهابي في موسكو, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
الهجوم الإرهابي في موسكو, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
الخارجية الروسية تصف موقف الغرب تجاه هجوم "كروكوس" الإرهابي بـ"غير الأخلاقي"
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، بأن السلوك اللاأخلاقي الاستعراضي بات "شيئًا اعتياديًا جديدًا" بالنسبة للديمقراطيات الغربية.
وكتبت زاخاروفا عبر حسابها في"تلغرام"، تعليقًا على بيان البيت الأبيض بخصوص الهجوم الارهابي على مجمع "كروكوس سيتي هول": "لقد أصبح السلوك اللاأخلاقي الاستعراضي "شيئًا اعتياديًا جديدًا" بالنسبة للديمقراطيات الغربية".
وفي وقت سابق، أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، أن أمريكا لا تنوي تقديم مساعدة أمنية لروسيا بعد الهجوم الإرهابي الذي تعرض إليه مجمع "كروكوس سيتي".
ووقع إطلاق نار، مساء يوم 22 مارس/ آذار الجاري، قبل بدء حفل موسيقي في قاعة "كروكوس سيتي" في ضواحي موسكو، وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، بأن عدة رجال يرتدون ملابس مموهة ودون أقنعة اقتحموا القاعة، وأطلقوا النار على الناس من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.
ووفقا لآخر بيانات لجنة التحقيق، فقد بلغ عدد قتلى الهجوم الإرهابي على مجمع "كروكوس" 137 شخصًا، منهم ثلاثة أطفال، وبحسب وزارة الصحة في موسكو، ارتفع عدد مصابي الهجوم الإرهابي إلى 182 شخصًا، وتم إعلان، يوم 24 مارس الجاري، يوم حداد وطني في روسيا.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن يوم 24 مارس/آذار الجاري، يوم حداد وطني
، وذلك خلال كلمة للمواطنين الروس ألقاها يوم السبت الماضي.