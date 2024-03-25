https://sputnikarabic.ae/20240325/لجنة-التحقيق-الروسية-التحقيقات-مستمرة-للتعرف-على-منظمي-الهجوم-الإرهابي-في-كروكوس-1087368418.html
لجنة التحقيق الروسية: التحقيقات مستمرة للتعرف على منظمي الهجوم الإرهابي في "كروكوس"
لجنة التحقيق الروسية: التحقيقات مستمرة للتعرف على منظمي الهجوم الإرهابي في "كروكوس"
سبوتنيك عربي
أفادت لجنة التحقيق الروسية، اليوم الاثنين، باستمرار التحقيقات مع المشتبه بهم في الهجوم الإرهابي على قاعة مجمع "كروكوس سيتي هول" للتعرف على المتواطئين الآخرين،... 25.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-25T13:11+0000
2024-03-25T13:11+0000
2024-03-25T13:11+0000
الهجوم الإرهابي في موسكو
روسيا
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/17/1087292077_0:165:3055:1883_1920x0_80_0_0_cc72d74082f4040f7e2c764041cb6156.jpg
وجاء في إفادة اللجنة عبر "تلغرام": "تستمر في الوقت الراهن إجراءات التحقيق مع المشتبه بهم للحصول على معلومات تفيد التحقيق حول عملية التحضير لهذا الهجوم الإرهابي وتنفيذه، وكذلك للتعرف على المتواطئين الآخرين في الجريمة، بمن فيهم المنظمون".وأضافت اللجنة: "تتضمن القضية الجنائية، بالإضافة إلى أخذ الأدلة المادية التي تم الحصول عليها، إجراء فحوصات الطب الشرعي المعقدة، التي ستوفر لنا نتائجها إمكانية استعادة الصورة الكاملة لما حدث".ووقع إطلاق نار، مساء يوم 22 مارس/ آذار الجاري، قبل بدء حفل موسيقي في قاعة "كروكوس سيتي" في ضواحي موسكو، وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، بأن عدة رجال يرتدون ملابس مموهة ودون أقنعة اقتحموا القاعة، وأطلقوا النار على الناس من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.ووفقا لآخر بيانات لجنة التحقيق، فقد بلغ عدد قتلى الهجوم الإرهابي على قاعة "كروكوس" 137 شخصًا، منهم ثلاثة أطفال، وبحسب وزارة الصحة في موسكو، ارتفع عدد مصابي الهجوم الإرهابي إلى 182 شخصًا، وتم إعلان، يوم 24 مارس الجاري، يوم حداد وطني في روسيا.تصويت... برأيك من يقف وراء منفذي هجوم "كروكوس" الإرهابي؟وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن يوم 24 مارس/آذار الجاري، يوم حداد وطني، وذلك خلال كلمة للمواطنين الروس ألقاها يوم السبت الماضي.بوتين يضيء شمعة تكريما لأرواح ضحايا هجوم "كروكوس" الإرهابي... فيديووأدان الرئيس الروسي، الهجوم، قائلًا إنه "عمل إرهابي همجي"، متوعدا جميع مرتكبي هذه الجريمة ومنظميها وعملائها بالعقاب.كما دانت دول عربية وغربية هذا الهجوم وأعربت عن تعازيها لحكومة وشعب روسيا، مع تأكيدها رفضها التام واستنكارها لجميع أشكال العنف والإرهاب.
https://sputnikarabic.ae/20240325/أوكرانيا-تجند-المرتزقة-لصالح-قواتها-المسلحة-من-خلال-سفاراتها--1087366944.html
https://sputnikarabic.ae/20240325/الكرملين-الأجهزة-الروسية-تعمل-على-التحقيق-في-هجوم-كروكوس-الإرهابي-ولا-يوجد-حديث-عن-مساعدة-دول-أخرى-1087359030.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/17/1087292077_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_eecc1c407c90771b9d98c6d5461fe074.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الهجوم الإرهابي في موسكو, روسيا
الهجوم الإرهابي في موسكو, روسيا
لجنة التحقيق الروسية: التحقيقات مستمرة للتعرف على منظمي الهجوم الإرهابي في "كروكوس"
أفادت لجنة التحقيق الروسية، اليوم الاثنين، باستمرار التحقيقات مع المشتبه بهم في الهجوم الإرهابي على قاعة مجمع "كروكوس سيتي هول" للتعرف على المتواطئين الآخرين، ومن ضمنهم المنظمون.
وجاء في إفادة اللجنة عبر "تلغرام": "تستمر في الوقت الراهن إجراءات التحقيق مع المشتبه بهم للحصول على معلومات تفيد التحقيق حول عملية التحضير لهذا الهجوم الإرهابي وتنفيذه، وكذلك للتعرف على المتواطئين الآخرين في الجريمة، بمن فيهم المنظمون".
وأضافت اللجنة: "تتضمن القضية الجنائية، بالإضافة إلى أخذ الأدلة المادية التي تم الحصول عليها، إجراء فحوصات الطب الشرعي المعقدة، التي ستوفر لنا نتائجها إمكانية استعادة الصورة الكاملة لما حدث".
ووقع إطلاق نار، مساء يوم 22 مارس/ آذار الجاري، قبل بدء حفل موسيقي في قاعة "كروكوس سيتي" في ضواحي موسكو، وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، بأن عدة رجال يرتدون ملابس مموهة ودون أقنعة اقتحموا القاعة، وأطلقوا النار على الناس من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.
ووفقا لآخر بيانات لجنة التحقيق، فقد بلغ عدد قتلى الهجوم الإرهابي على قاعة "كروكوس" 137 شخصًا، منهم ثلاثة أطفال، وبحسب وزارة الصحة في موسكو، ارتفع عدد مصابي الهجوم الإرهابي إلى 182 شخصًا، وتم إعلان، يوم 24 مارس الجاري، يوم حداد وطني في روسيا.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن يوم 24 مارس/آذار الجاري، يوم حداد وطني
، وذلك خلال كلمة للمواطنين الروس ألقاها يوم السبت الماضي.
وأدان الرئيس الروسي
، الهجوم، قائلًا إنه "عمل إرهابي همجي"، متوعدا جميع مرتكبي هذه الجريمة ومنظميها وعملائها بالعقاب.
كما دانت دول عربية وغربية هذا الهجوم وأعربت عن تعازيها لحكومة وشعب روسيا، مع تأكيدها رفضها التام واستنكارها لجميع أشكال العنف والإرهاب.