لجنة التحقيق الروسية: التحقيقات مستمرة للتعرف على منظمي الهجوم الإرهابي في "كروكوس"

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تغطية مباشرة للهجوم الإرهابي على "كروكوس سيتي"... محكمة روسية تصدر حكما أوليا على مرتكبي الهجوم
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إعادة للتغطية الخاصة للهجوم الإرهابي على كروكوس سيتي
البرنامج المسائي - اعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
09:18 GMT
41 د
مساحة حرة
ما أسباب زيارة مسؤول حزب الله للإمارات؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
10:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
11:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:18 GMT
12 د
مرايا العلوم
أصداء كوكبنا المبكر مخبأة في أعماق المحيط الهادئ
11:31 GMT
29 د
حلقة خاصة
تغطية خاصة للعمل الارهابي في موسكو
12:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
15:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
لواء "ههاريم" الإسرائيلي.. هل هو تطوير دفاعي أم تهيئة لعمليات هجومية مستقبلية؟
15:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
بوتين يتوعد بمحاسبة جميع المسؤولين عن هجوم موسكو
16:03 GMT
59 د
صدى الحياة
خبير اقتصادي: مؤشر"هانكي" غير دقيق ولبنان ليس "الأكثر بؤسا" عربيا
17:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
18:00 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
18:14 GMT
20 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
18:34 GMT
26 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
108 د
تغطية خاصة للعمل الارهابي في موسكو
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
09:18 GMT
36 د
صدى الحياة
تجدد الانتقادات لـ"جرائم الشرف" بعد مقتل قاصر في سوريا
09:54 GMT
6 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
10:03 GMT
39 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
11:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
12:00 GMT
183 د
On air
13:39 GMT
6 د
بلا قيود
خبير: منفذ هجوم "كروكوس" هو المستفيد من ضرب الجبهة الداخلية الروسية
15:03 GMT
60 د
مساحة حرة
أبعاد اتفاق مصر وتركيا على إنشاء منطقة صناعية على ساحل المتوسط
16:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: استهداف "كروكوس سيتي" هو جزء من سلسلة عمليات لهز ثقة المجتمع الروسي بقيادته
16:33 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
17:03 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
الصوم عبر الأديان والثقافات
17:28 GMT
18 د
صدى الحياة
خبير نفسي: الانتحار سلوك ضد الفطرة والوسط الأسري هو من يحدد شخصية الطفل.
17:46 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
اكتشاف طور غريب وحقيقي للمادة كان سابقًا مجرد نظرية
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sputnikarabic.ae/20240325/لجنة-التحقيق-الروسية-التحقيقات-مستمرة-للتعرف-على-منظمي-الهجوم-الإرهابي-في-كروكوس-1087368418.html
لجنة التحقيق الروسية: التحقيقات مستمرة للتعرف على منظمي الهجوم الإرهابي في "كروكوس"
لجنة التحقيق الروسية: التحقيقات مستمرة للتعرف على منظمي الهجوم الإرهابي في "كروكوس"
سبوتنيك عربي
أفادت لجنة التحقيق الروسية، اليوم الاثنين، باستمرار التحقيقات مع المشتبه بهم في الهجوم الإرهابي على قاعة مجمع "كروكوس سيتي هول" للتعرف على المتواطئين الآخرين،... 25.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-25T13:11+0000
2024-03-25T13:11+0000
الهجوم الإرهابي في موسكو
روسيا
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وجاء في إفادة اللجنة عبر "تلغرام": "تستمر في الوقت الراهن إجراءات التحقيق مع المشتبه بهم للحصول على معلومات تفيد التحقيق حول عملية التحضير لهذا الهجوم الإرهابي وتنفيذه، وكذلك للتعرف على المتواطئين الآخرين في الجريمة، بمن فيهم المنظمون".وأضافت اللجنة: "تتضمن القضية الجنائية، بالإضافة إلى أخذ الأدلة المادية التي تم الحصول عليها، إجراء فحوصات الطب الشرعي المعقدة، التي ستوفر لنا نتائجها إمكانية استعادة الصورة الكاملة لما حدث".ووقع إطلاق نار، مساء يوم 22 مارس/ آذار الجاري، قبل بدء حفل موسيقي في قاعة "كروكوس سيتي" في ضواحي موسكو، وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، بأن عدة رجال يرتدون ملابس مموهة ودون أقنعة اقتحموا القاعة، وأطلقوا النار على الناس من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.ووفقا لآخر بيانات لجنة التحقيق، فقد بلغ عدد قتلى الهجوم الإرهابي على قاعة "كروكوس" 137 شخصًا، منهم ثلاثة أطفال، وبحسب وزارة الصحة في موسكو، ارتفع عدد مصابي الهجوم الإرهابي إلى 182 شخصًا، وتم إعلان، يوم 24 مارس الجاري، يوم حداد وطني في روسيا.تصويت... برأيك من يقف وراء منفذي هجوم "كروكوس" الإرهابي؟وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن يوم 24 مارس/آذار الجاري، يوم حداد وطني، وذلك خلال كلمة للمواطنين الروس ألقاها يوم السبت الماضي.بوتين يضيء شمعة تكريما لأرواح ضحايا هجوم "كروكوس" الإرهابي... فيديووأدان الرئيس الروسي، الهجوم، قائلًا إنه "عمل إرهابي همجي"، متوعدا جميع مرتكبي هذه الجريمة ومنظميها وعملائها بالعقاب.كما دانت دول عربية وغربية هذا الهجوم وأعربت عن تعازيها لحكومة وشعب روسيا، مع تأكيدها رفضها التام واستنكارها لجميع أشكال العنف والإرهاب.
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https://sputnikarabic.ae/20240325/الكرملين-الأجهزة-الروسية-تعمل-على-التحقيق-في-هجوم-كروكوس-الإرهابي-ولا-يوجد-حديث-عن-مساعدة-دول-أخرى-1087359030.html
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الهجوم الإرهابي في موسكو, روسيا
الهجوم الإرهابي في موسكو, روسيا

لجنة التحقيق الروسية: التحقيقات مستمرة للتعرف على منظمي الهجوم الإرهابي في "كروكوس"

13:11 GMT 25.03.2024
© Sputnik . Kirill Kallinikov / الانتقال إلى بنك الصورعناصر الشرطة الروسية في قاعة كروكوس سيتي، موسكو
عناصر الشرطة الروسية في قاعة كروكوس سيتي، موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2024
© Sputnik . Kirill Kallinikov
/
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تابعنا عبر
أفادت لجنة التحقيق الروسية، اليوم الاثنين، باستمرار التحقيقات مع المشتبه بهم في الهجوم الإرهابي على قاعة مجمع "كروكوس سيتي هول" للتعرف على المتواطئين الآخرين، ومن ضمنهم المنظمون.
وجاء في إفادة اللجنة عبر "تلغرام": "تستمر في الوقت الراهن إجراءات التحقيق مع المشتبه بهم للحصول على معلومات تفيد التحقيق حول عملية التحضير لهذا الهجوم الإرهابي وتنفيذه، وكذلك للتعرف على المتواطئين الآخرين في الجريمة، بمن فيهم المنظمون".
وأضافت اللجنة: "تتضمن القضية الجنائية، بالإضافة إلى أخذ الأدلة المادية التي تم الحصول عليها، إجراء فحوصات الطب الشرعي المعقدة، التي ستوفر لنا نتائجها إمكانية استعادة الصورة الكاملة لما حدث".
صور من مكان الهجوم الإرهابي الذي وقع في مركز تسوق كروكوس سيتي في منطقة كراسنوغورسك في ضواحي العاصمة الروسية موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2024
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12:52 GMT
ووقع إطلاق نار، مساء يوم 22 مارس/ آذار الجاري، قبل بدء حفل موسيقي في قاعة "كروكوس سيتي" في ضواحي موسكو، وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، بأن عدة رجال يرتدون ملابس مموهة ودون أقنعة اقتحموا القاعة، وأطلقوا النار على الناس من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.
ووفقا لآخر بيانات لجنة التحقيق، فقد بلغ عدد قتلى الهجوم الإرهابي على قاعة "كروكوس" 137 شخصًا، منهم ثلاثة أطفال، وبحسب وزارة الصحة في موسكو، ارتفع عدد مصابي الهجوم الإرهابي إلى 182 شخصًا، وتم إعلان، يوم 24 مارس الجاري، يوم حداد وطني في روسيا.
تصويت... برأيك من يقف وراء منفذي هجوم "كروكوس" الإرهابي؟
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن يوم 24 مارس/آذار الجاري، يوم حداد وطني، وذلك خلال كلمة للمواطنين الروس ألقاها يوم السبت الماضي.
هجوم إرهابي على مركز تسوق كروكوس سيتي في منطقة كراسنوغورسك في ضواحي العاصمة الروسية موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2024
الكرملين: الأجهزة الروسية تعمل على التحقيق في هجوم كروكوس الإرهابي ولا يوجد حديث عن مساعدة دول أخرى
09:46 GMT
بوتين يضيء شمعة تكريما لأرواح ضحايا هجوم "كروكوس" الإرهابي... فيديو
وأدان الرئيس الروسي، الهجوم، قائلًا إنه "عمل إرهابي همجي"، متوعدا جميع مرتكبي هذه الجريمة ومنظميها وعملائها بالعقاب.
كما دانت دول عربية وغربية هذا الهجوم وأعربت عن تعازيها لحكومة وشعب روسيا، مع تأكيدها رفضها التام واستنكارها لجميع أشكال العنف والإرهاب.
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