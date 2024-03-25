https://sputnikarabic.ae/20240325/لجنة-التحقيق-الروسية-التحقيقات-مستمرة-للتعرف-على-منظمي-الهجوم-الإرهابي-في-كروكوس-1087368418.html

لجنة التحقيق الروسية: التحقيقات مستمرة للتعرف على منظمي الهجوم الإرهابي في "كروكوس"

لجنة التحقيق الروسية: التحقيقات مستمرة للتعرف على منظمي الهجوم الإرهابي في "كروكوس"

سبوتنيك عربي

أفادت لجنة التحقيق الروسية، اليوم الاثنين، باستمرار التحقيقات مع المشتبه بهم في الهجوم الإرهابي على قاعة مجمع "كروكوس سيتي هول" للتعرف على المتواطئين الآخرين،... 25.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-25T13:11+0000

2024-03-25T13:11+0000

2024-03-25T13:11+0000

الهجوم الإرهابي في موسكو

روسيا

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وجاء في إفادة اللجنة عبر "تلغرام": "تستمر في الوقت الراهن إجراءات التحقيق مع المشتبه بهم للحصول على معلومات تفيد التحقيق حول عملية التحضير لهذا الهجوم الإرهابي وتنفيذه، وكذلك للتعرف على المتواطئين الآخرين في الجريمة، بمن فيهم المنظمون".وأضافت اللجنة: "تتضمن القضية الجنائية، بالإضافة إلى أخذ الأدلة المادية التي تم الحصول عليها، إجراء فحوصات الطب الشرعي المعقدة، التي ستوفر لنا نتائجها إمكانية استعادة الصورة الكاملة لما حدث".ووقع إطلاق نار، مساء يوم 22 مارس/ آذار الجاري، قبل بدء حفل موسيقي في قاعة "كروكوس سيتي" في ضواحي موسكو، وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، بأن عدة رجال يرتدون ملابس مموهة ودون أقنعة اقتحموا القاعة، وأطلقوا النار على الناس من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.ووفقا لآخر بيانات لجنة التحقيق، فقد بلغ عدد قتلى الهجوم الإرهابي على قاعة "كروكوس" 137 شخصًا، منهم ثلاثة أطفال، وبحسب وزارة الصحة في موسكو، ارتفع عدد مصابي الهجوم الإرهابي إلى 182 شخصًا، وتم إعلان، يوم 24 مارس الجاري، يوم حداد وطني في روسيا.تصويت... برأيك من يقف وراء منفذي هجوم "كروكوس" الإرهابي؟وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن يوم 24 مارس/آذار الجاري، يوم حداد وطني، وذلك خلال كلمة للمواطنين الروس ألقاها يوم السبت الماضي.بوتين يضيء شمعة تكريما لأرواح ضحايا هجوم "كروكوس" الإرهابي... فيديووأدان الرئيس الروسي، الهجوم، قائلًا إنه "عمل إرهابي همجي"، متوعدا جميع مرتكبي هذه الجريمة ومنظميها وعملائها بالعقاب.كما دانت دول عربية وغربية هذا الهجوم وأعربت عن تعازيها لحكومة وشعب روسيا، مع تأكيدها رفضها التام واستنكارها لجميع أشكال العنف والإرهاب.

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الهجوم الإرهابي في موسكو, روسيا