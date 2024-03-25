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تغطية مباشرة للهجوم الإرهابي على "كروكوس سيتي"... المتهم الأول يعترف بارتكابه التهم الموجهة إليه
Военнослужащий реактивного дивизиона артиллерийской бригады группировки войск Центр - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240325/حاكم-خيرسون-الجيش-الأوكراني-غير-تكتيكاته-بالتركيز-على-قصف-البنية-التحتية-للمقاطعة--1087348513.html
حاكم خيرسون: الجيش الأوكراني غير تكتيكاته بالتركيز على قصف البنية التحتية للمقاطعة
حاكم خيرسون: الجيش الأوكراني غير تكتيكاته بالتركيز على قصف البنية التحتية للمقاطعة
سبوتنيك عربي
صرح حاكم مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، اليوم الاثنين، بأن الجيش الأوكراني غير تكتيكاته على محور خيرسون، مع التركيز على قصف البنى التحتية المدنية. 25.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-25T03:44+0000
2024-03-25T03:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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سيمفيروبول- سبوتنيك. وقال سالدو في حديث لوكالة "سبوتنيك": "العدو يركز الآن على قصف البنى التحتية المدنية، باستخدام المدفعية، بما في ذلك الذخائر العنقودية وقذائف الهاون "، مشيرا إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية ترهب السكان بشكل خاص بالطائرات بدون طيار.وشدد سالدو على أن "الطائرات بدون طيار تحلق فوق الطرق المؤدية إلى أليشكي وكاخوفكا وتهاجم المركبات المدنية، فضلا عن ذلك يوجه الإرهابيون الأوكرانيون الطائرات بدون طيار إلى المستشفيات والمباني العامة الأخرى ومحطات النقل والمنازل، وهذه محاولة متعمدة لترويع وترهيب السكان".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأحد، القضاء على حوالي 50 عسكري أوكراني على محور خيرسون ، فضلا عن تدمير ثلاث سيارات ومدفعي هاوتزر أميركي الصنع، ومدفعي هاوتزر مستا-بي ودي-20".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في يونيو/ حزيران العام الماضي.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20240313/مسؤول-روسي-القوات-الأوكرانية-أغرقت-خيرسون-في-سنوات-الاحتلال-الفاشي-1086956426.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الأخبار
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الأخبار

حاكم خيرسون: الجيش الأوكراني غير تكتيكاته بالتركيز على قصف البنية التحتية للمقاطعة

03:44 GMT 25.03.2024
© Sputnik . Dmitry Makeev / الانتقال إلى بنك الصورمدفعية ذاتية الدفع "مستا-إس" في اتجاه محور خيرسون.
مدفعية ذاتية الدفع مستا-إس في اتجاه محور خيرسون. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2024
© Sputnik . Dmitry Makeev
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صرح حاكم مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، اليوم الاثنين، بأن الجيش الأوكراني غير تكتيكاته على محور خيرسون، مع التركيز على قصف البنى التحتية المدنية.
سيمفيروبول- سبوتنيك. وقال سالدو في حديث لوكالة "سبوتنيك": "العدو يركز الآن على قصف البنى التحتية المدنية، باستخدام المدفعية، بما في ذلك الذخائر العنقودية وقذائف الهاون "، مشيرا إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية ترهب السكان بشكل خاص بالطائرات بدون طيار.
وشدد سالدو على أن "الطائرات بدون طيار تحلق فوق الطرق المؤدية إلى أليشكي وكاخوفكا وتهاجم المركبات المدنية، فضلا عن ذلك يوجه الإرهابيون الأوكرانيون الطائرات بدون طيار إلى المستشفيات والمباني العامة الأخرى ومحطات النقل والمنازل، وهذه محاولة متعمدة لترويع وترهيب السكان".
مدينة خيرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2024
مسؤول روسي: القوات الأوكرانية أغرقت خيرسون في سنوات الاحتلال الفاشي
13 مارس, 19:22 GMT
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأحد، القضاء على حوالي 50 عسكري أوكراني على محور خيرسون ، فضلا عن تدمير ثلاث سيارات ومدفعي هاوتزر أميركي الصنع، ومدفعي هاوتزر مستا-بي ودي-20".
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في يونيو/ حزيران العام الماضي.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.
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Концертный зал Крокус Сити Холл, где произошла стрельба в Москве - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للهجوم الإرهابي على "كروكوس سيتي"... المتهم الأول يعترف بارتكابه التهم الموجهة إليهأمس, 21:53 GMT
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