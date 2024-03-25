خبير لـ"سبوتنيك": استمرار عمليات "داعش" هي أحد الأسباب الرئيسية لبقاء القوات الأمريكية في العراق

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تغطية مباشرة للهجوم الإرهابي على "كروكوس سيتي"... محكمة روسية تصدر حكما أوليا على مرتكبي الهجوم
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إعادة للتغطية الخاصة للهجوم الإرهابي على كروكوس سيتي
البرنامج المسائي - اعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
09:18 GMT
41 د
مساحة حرة
ما أسباب زيارة مسؤول حزب الله للإمارات؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
10:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
11:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:18 GMT
12 د
مرايا العلوم
أصداء كوكبنا المبكر مخبأة في أعماق المحيط الهادئ
11:31 GMT
29 د
حلقة خاصة
تغطية خاصة للعمل الارهابي في موسكو
12:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
15:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
لواء "ههاريم" الإسرائيلي.. هل هو تطوير دفاعي أم تهيئة لعمليات هجومية مستقبلية؟
15:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
بوتين يتوعد بمحاسبة جميع المسؤولين عن هجوم موسكو
16:03 GMT
59 د
صدى الحياة
خبير اقتصادي: مؤشر"هانكي" غير دقيق ولبنان ليس "الأكثر بؤسا" عربيا
17:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
18:00 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
18:14 GMT
20 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
18:34 GMT
26 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
108 د
تغطية خاصة للعمل الارهابي في موسكو
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
09:18 GMT
36 د
صدى الحياة
تجدد الانتقادات لـ"جرائم الشرف" بعد مقتل قاصر في سوريا
09:54 GMT
6 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
10:03 GMT
39 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
11:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
12:00 GMT
183 د
On air
13:39 GMT
6 د
بلا قيود
خبير: منفذ هجوم "كروكوس" هو المستفيد من ضرب الجبهة الداخلية الروسية
15:03 GMT
60 د
مساحة حرة
أبعاد اتفاق مصر وتركيا على إنشاء منطقة صناعية على ساحل المتوسط
16:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: استهداف "كروكوس سيتي" هو جزء من سلسلة عمليات لهز ثقة المجتمع الروسي بقيادته
16:33 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
17:03 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
الصوم عبر الأديان والثقافات
17:28 GMT
18 د
صدى الحياة
خبير نفسي: الانتحار سلوك ضد الفطرة والوسط الأسري هو من يحدد شخصية الطفل.
17:46 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
اكتشاف طور غريب وحقيقي للمادة كان سابقًا مجرد نظرية
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
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https://sputnikarabic.ae/20240325/خبير-لـسبوتنيك-استمرار-عمليات-داعش-هي-أحد-الأسباب-الرئيسية-لبقاء-القوات-الأمريكية-في-العراق-1087377700.html
خبير لـ"سبوتنيك": استمرار عمليات "داعش" هي أحد الأسباب الرئيسية لبقاء القوات الأمريكية في العراق
خبير لـ"سبوتنيك": استمرار عمليات "داعش" هي أحد الأسباب الرئيسية لبقاء القوات الأمريكية في العراق
سبوتنيك عربي
أكد الخبير الأمني العراقي، مخلد حازم الدرب، أن تصريحات السفيرة الأمريكية في العراق حول خطورة تنظيم "داعش" الإرهابي على البلاد لم تكن الوحيدة بل سبقتها تصريحات... 25.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-25T17:07+0000
2024-03-25T17:07+0000
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وقال في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين: "لا يمكن اعتبار منطقة الشرق الأوسط منطقة آمنة وخالية من تنظيم داعش (المحظور في روسيا والعديد من دول العالم)، لأن هذه الورقة (التنظيم) والعمليات التي يقوم بها هي سبب من أسباب بقاء التحالف الذي تقوده واشنطن في المنطقة".وأضاف الدرب أن "التصريحات الأمريكية واضحة منذ البداية ولم تتحدث قط عن الانسحاب الأمريكي من العراق، وكل ما دار خلال جولات التفاوض والحوار أو من خلال اللجنة العسكرية العليا يتمحور حول جدولة انسحاب قوات التحالف".وتابع الخبير الأمني: "أمريكا في الأصل باقية في العراق ضمن الاتفاقية الموقعة عام 2008 حتى وإن كانت هناك جولات حوار من اللجنة العسكرية العليا، فهذه الجولات تنظر في أحقية أو قدرة العراق على محاربة عصابات داعش في المرحلة المستقبلية إذا ما تعرض لهذا الاعتداء".وأشار الدرب إلى أن العمل قد يطول في هذه اللجنة (لجنة الحوار بين العراق والتحالف بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية) ولا يمكن أن نتوقع أن يتم انسحاب القوات بين عشية وضحاها، وبالتالي المتغير قد يتحكم بهذه الجولات وبقرارات الأمم المتحدة فيما يخص وجود قوات التحالف في العراق.وأضاف الخبير الأمني أن "الجميع يعرف أن وجود قوات التحالف في العراق وسوريا عام 2014 كان لمحاربة عناصر داعش ضمن عمليات العزم الصلب"، وفق وصفه.وتابع الدرب أن "الكثير من التصريحات من جانب الأمم المتحدة والعديد من الجهات، جميعها تؤكد أن داعش لا يزال يشكل خطرا في منطقة الشرق الأوسط، ورأينا كيف بدأ التنظيم ينفذ عمليات خارج منطقة الشرق الأوسط، وما حصل مؤخرا في موسكو هو دليل على أن داعش لا يزال موجود وهناك أدوات تحركه ضمن خلايا نائمة موجودة، ويمكن أن نسمع عن استهدافات في دول أخرى من أوروبا"، على حد قوله.وأكد الدرب أن ما يجري من مفاوضات من وجهة نظرنا كعسكريين هي مفاوضات من أجل لملمة الأمور بعض الشيء ولامتصاص الاحتقان الذي حصل في الشارع العراقي في فترة من الفترات، لكن في الموضوع حتى وإن تم الاتفاق على انسحاب قوات التحالف فستتحول هذه العلاقات من علاقات عراقية مع قوات التحالف إلى علاقات ثنائية بين العراق وبين كل دولة من دول هذا التحالف وهم سوف يبقون في العراق لكن بمسمى آخر.وأعلنت السفيرة الأمريكية لدى بغداد ألينا رومانوفسكي، أن تنظيم "داعش" لا يزال يشكل تهديدا في العراق، وأضافت: "عمل التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة مع العراق لهزيمة التنظيم بصورة كاملة لم ينتهِ بعد".وفي ديسمبر/ كانون الأول 2017، وبعد نحو 4 سنوات من المواجهة مع تنظيم "داعش" الإرهابي، أعلن العراق تحرير كامل أراضيه من التنظيم، إذ كان التنظيم الإرهابي يسيطر على نحو ثلث أراضي البلاد.وبعد القضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي، تكافح السلطات الأمنية العراقية للقضاء على فلوله في مدن نينوى وكركوك وديالى وصلاح الدين والأنبار وأطراف بغداد.واحتل التنظيم الإرهابي، على مر السنين، مساحات واسعة من العراق وسوريا، وأكدت السلطات العراقية أكثر من مرة، التزامها بالقضاء على الجماعات الإرهابية في البلاد، وحصر السلاح بيد الدولة.
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك, العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
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خبير لـ"سبوتنيك": استمرار عمليات "داعش" هي أحد الأسباب الرئيسية لبقاء القوات الأمريكية في العراق

17:07 GMT 25.03.2024
© AFP 2023 / MARIO TAMAقوات أمريكية تمر عبر معسكر "أدير" (قاعدة الإمام علي ) قبل مغادرته في 16 ديسمبر 2011 بالقرب من الناصرية -العراق
قوات أمريكية تمر عبر معسكر أدير (قاعدة الإمام علي ) قبل مغادرته في 16 ديسمبر 2011 بالقرب من الناصرية -العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2024
© AFP 2023 / MARIO TAMA
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أكد الخبير الأمني العراقي، مخلد حازم الدرب، أن تصريحات السفيرة الأمريكية في العراق حول خطورة تنظيم "داعش" الإرهابي على البلاد لم تكن الوحيدة بل سبقتها تصريحات غربية كثيرة، مشيرا إلى أن تصاعد تلك التحذيرات يؤكد أن بقاء التنظيم هو أحد أسباب الوجود الأمريكي في العراق وسوريا والمنطقة بشكل عام.
وقال في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين: "لا يمكن اعتبار منطقة الشرق الأوسط منطقة آمنة وخالية من تنظيم داعش (المحظور في روسيا والعديد من دول العالم)، لأن هذه الورقة (التنظيم) والعمليات التي يقوم بها هي سبب من أسباب بقاء التحالف الذي تقوده واشنطن في المنطقة".
وأضاف الدرب أن "التصريحات الأمريكية واضحة منذ البداية ولم تتحدث قط عن الانسحاب الأمريكي من العراق، وكل ما دار خلال جولات التفاوض والحوار أو من خلال اللجنة العسكرية العليا يتمحور حول جدولة انسحاب قوات التحالف".
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وتابع الخبير الأمني: "أمريكا في الأصل باقية في العراق ضمن الاتفاقية الموقعة عام 2008 حتى وإن كانت هناك جولات حوار من اللجنة العسكرية العليا، فهذه الجولات تنظر في أحقية أو قدرة العراق على محاربة عصابات داعش في المرحلة المستقبلية إذا ما تعرض لهذا الاعتداء".
وأشار الدرب إلى أن العمل قد يطول في هذه اللجنة (لجنة الحوار بين العراق والتحالف بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية) ولا يمكن أن نتوقع أن يتم انسحاب القوات بين عشية وضحاها، وبالتالي المتغير قد يتحكم بهذه الجولات وبقرارات الأمم المتحدة فيما يخص وجود قوات التحالف في العراق.
وأضاف الخبير الأمني أن "الجميع يعرف أن وجود قوات التحالف في العراق وسوريا عام 2014 كان لمحاربة عناصر داعش ضمن عمليات العزم الصلب"، وفق وصفه.
وتابع الدرب أن "الكثير من التصريحات من جانب الأمم المتحدة والعديد من الجهات، جميعها تؤكد أن داعش لا يزال يشكل خطرا في منطقة الشرق الأوسط، ورأينا كيف بدأ التنظيم ينفذ عمليات خارج منطقة الشرق الأوسط، وما حصل مؤخرا في موسكو هو دليل على أن داعش لا يزال موجود وهناك أدوات تحركه ضمن خلايا نائمة موجودة، ويمكن أن نسمع عن استهدافات في دول أخرى من أوروبا"، على حد قوله.
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وأكد الدرب أن ما يجري من مفاوضات من وجهة نظرنا كعسكريين هي مفاوضات من أجل لملمة الأمور بعض الشيء ولامتصاص الاحتقان الذي حصل في الشارع العراقي في فترة من الفترات، لكن في الموضوع حتى وإن تم الاتفاق على انسحاب قوات التحالف فستتحول هذه العلاقات من علاقات عراقية مع قوات التحالف إلى علاقات ثنائية بين العراق وبين كل دولة من دول هذا التحالف وهم سوف يبقون في العراق لكن بمسمى آخر.
وأعلنت السفيرة الأمريكية لدى بغداد ألينا رومانوفسكي، أن تنظيم "داعش" لا يزال يشكل تهديدا في العراق، وأضافت: "عمل التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة مع العراق لهزيمة التنظيم بصورة كاملة لم ينتهِ بعد".
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2017، وبعد نحو 4 سنوات من المواجهة مع تنظيم "داعش" الإرهابي، أعلن العراق تحرير كامل أراضيه من التنظيم، إذ كان التنظيم الإرهابي يسيطر على نحو ثلث أراضي البلاد.
وبعد القضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي، تكافح السلطات الأمنية العراقية للقضاء على فلوله في مدن نينوى وكركوك وديالى وصلاح الدين والأنبار وأطراف بغداد.
واحتل التنظيم الإرهابي، على مر السنين، مساحات واسعة من العراق وسوريا، وأكدت السلطات العراقية أكثر من مرة، التزامها بالقضاء على الجماعات الإرهابية في البلاد، وحصر السلاح بيد الدولة.
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