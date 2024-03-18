https://sputnikarabic.ae/20240318/رئيس-الوزراء-العراقي-إنهاء-وجود-التحالف-الدولي-وصل-لمرحلة-متقدمة-1087123753.html

رئيس الوزراء العراقي: إنهاء وجود التحالف الدولي وصل لمرحلة متقدمة

رئيس الوزراء العراقي: إنهاء وجود التحالف الدولي وصل لمرحلة متقدمة

سبوتنيك عربي

قال رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إن قدرات قوات الأمن العراقية تنامت بصورة كبيرة تظهر في مستويات الاستقرار والأمن التي يشهدها العراق في الوقت... 18.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-18T18:44+0000

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ولفت السوداني إلى أن الوضع الأمني في العراق يؤكد أن بغداد حققت تقدما في ملف إنهاء وجود التحالف الدولي بالبلاد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الاثنين.وأوضح رئيس الوزراء أن بلاده تتجه في الوقت الحالي نحو إقامة علاقات ثنائية مع الدول الأعضاء في التحالف الدولي بعد إنهاء مهامه.وألمحت الوكالة إلى أن محمد شياع السوداني استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية الألماني توبياس ليندنر في بغداد، وتناولا دور الاستثمارات الألمانية ومشاركتها في مشروعات التنمية بالبلاد.ومن جانبه، قال ليندنر إن بلاده تؤيد مساعي الحكومة العراقية لإنهاء وجود التحالف الدولي واستعدادها لتوقيع اتفاق تعاون ثنائي مع بغداد في المجالات الأمنية والعسكرية.وأصبح موقف بغداد أكثر وضوحا بالنسبة لإنهاء مهمة التحالف الدولي بالبلاد منذ تنفيذ واشنطن ضربات جوية على مواقع في سوريا والعراق، قالت إنها كانت مصدرا لاستهداف جنودها في قاعدة عسكرية بالأردن.وأعلنت بغداد رفضها للقصف الأمريكي وقالت إن استمرار وجود التحالف الدولي في العراق يزعزع استقرار المنطقة، كما أكد رئيس الوزراء العراقي أن القوات الأجنبية لم يعد لها دور في البلاد بعدما أصبح العراق يمتلك قدرات أمنية متطورة.

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