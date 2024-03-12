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https://sputnikarabic.ae/20240312/مصدر-عراقي-مفاوضات-انسحاب-قوات-التحالف-الدولي-قد-تستمر-لما-بعد-الانتخابات-الأمريكية-1086903453.html
مصدر عراقي: مفاوضات انسحاب قوات التحالف الدولي قد تستمر لما بعد الانتخابات الأمريكية
مصدر عراقي: مفاوضات انسحاب قوات التحالف الدولي قد تستمر لما بعد الانتخابات الأمريكية
سبوتنيك عربي
قال مصدر في الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء، إن "المحادثات بين الولايات المتحدة الأمريكية والعراق، بشأن انسحاب القوات الأمريكية والدولية قد تستمر لما بعد... 12.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-12T12:12+0000
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وأوضح المصدر، في تصريحات صحفية، أن هذه المحادثات قد تستمر لما بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية، مشيرًا إلى أنها تناقش الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية والدولية من العراق.وكان محمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، أكد أن القوات الأمنية العراقية وصلت إلى مرحلة متقدمة من الجاهزية والأداء، مؤكدًا ضرورة الانتقال إلى مرحلة العلاقات الثنائية بين بغداد والدول الأعضاء في التحالف الدولي بعد خروجه من العراق.من جهته، أكد رئيس أركان الجيش العراقي، الفريق أول الركن عبد الأمير رشيد يار الله، أنه لمس جدية لدى التحالف الدولي وأمريكا، بإنهاء مهمة التحالف في البلاد.وشدد على أن "التحالف الدولي تقتصر مهامه الآن على الإسناد الجوي، ولا توجد لديه أي قوات عسكرية على الأرض، وهذا العمل مناط فقط لقواتنا الأمنية بمختلف المسميات، من الجيش، والحشد الشعبي، وجهاز مكافحة الإرهاب، والشرطة الاتحادية"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).وأوضح أن "مهمة اللجنة العسكرية تقتصر على إنهاء تواجد التحالف الدولي، فيما عملية تأطير العلاقات الثنائية ستكون من مهام وزارة الدفاع والوزارات الأخرى".ووجهت الولايات المتحدة الأمريكية ضربات على مواقع عراقية، قالت إنها ردا على استهداف جنود أمريكيين في قاعدة عسكرية في الأردن، واتهمت ما أسمتهم بـ"الجماعات المتحالفة مع إيران" بالوقوف وراء الهجوم على القاعدة العسكرية، التي تستضيف قوات أمريكية في الأردن.وأعلنت بغداد رفضها للقصف الأمريكي، وقالت إن استمرار وجود التحالف الدولي في العراق يزعزع استقرار المنطقة، كما أكد رئيس الوزراء العراقي أن القوات الأجنبية لم يعد لها دور في البلاد بعدما أصبح العراق يمتلك قدرات أمنية متطورة.
https://sputnikarabic.ae/20240302/مصدر-حكومي-لـسبوتنيك-الحكومة-العراقية-حسمت-موقفها-بإنهاء-مهمة-التحالف-الدولي-في-العراق-1086602191.html
https://sputnikarabic.ae/20240222/مستشار-الأمن-القومي-العراقي-إنهاء-مهام-التحالف-الدولي-لا-يعني-مقاطعة-أعضائه-1086326736.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم العربي

مصدر عراقي: مفاوضات انسحاب قوات التحالف الدولي قد تستمر لما بعد الانتخابات الأمريكية

12:12 GMT 12.03.2024
© AFP 2023 / STAFF SGT. SHAWN NICKELالقيادة المركزية للقوات الجوية الأمريكية التي نشرها نظام توزيع الفيديو والصور الدفاعية (DVIDS) الرائد في القوات الجوية الأمريكية إريك شيلو، وهو طيار من طراز KC-135 Stratotanker مع سرب التزود بالوقود الجوي رقم 340، وهو يحلق مسبقًا بطائرته قبل الإقلاع من قاعدة في منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية لدعم مهمة تنفيذ ضربات جوية في سوريا،
القيادة المركزية للقوات الجوية الأمريكية التي نشرها نظام توزيع الفيديو والصور الدفاعية (DVIDS) الرائد في القوات الجوية الأمريكية إريك شيلو، وهو طيار من طراز KC-135 Stratotanker مع سرب التزود بالوقود الجوي رقم 340، وهو يحلق مسبقًا بطائرته قبل الإقلاع من قاعدة في منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية لدعم مهمة تنفيذ ضربات جوية في سوريا، - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2024
© AFP 2023 / STAFF SGT. SHAWN NICKEL
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قال مصدر في الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء، إن "المحادثات بين الولايات المتحدة الأمريكية والعراق، بشأن انسحاب القوات الأمريكية والدولية قد تستمر لما بعد نوفمبر/تشرين الثاني المقبل".
وأوضح المصدر، في تصريحات صحفية، أن هذه المحادثات قد تستمر لما بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية، مشيرًا إلى أنها تناقش الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية والدولية من العراق.
وكان محمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، أكد أن القوات الأمنية العراقية وصلت إلى مرحلة متقدمة من الجاهزية والأداء، مؤكدًا ضرورة الانتقال إلى مرحلة العلاقات الثنائية بين بغداد والدول الأعضاء في التحالف الدولي بعد خروجه من العراق.
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من جهته، أكد رئيس أركان الجيش العراقي، الفريق أول الركن عبد الأمير رشيد يار الله، أنه لمس جدية لدى التحالف الدولي وأمريكا، بإنهاء مهمة التحالف في البلاد.
وشدد على أن "التحالف الدولي تقتصر مهامه الآن على الإسناد الجوي، ولا توجد لديه أي قوات عسكرية على الأرض، وهذا العمل مناط فقط لقواتنا الأمنية بمختلف المسميات، من الجيش، والحشد الشعبي، وجهاز مكافحة الإرهاب، والشرطة الاتحادية"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).
وأوضح أن "مهمة اللجنة العسكرية تقتصر على إنهاء تواجد التحالف الدولي، فيما عملية تأطير العلاقات الثنائية ستكون من مهام وزارة الدفاع والوزارات الأخرى".
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ووجهت الولايات المتحدة الأمريكية ضربات على مواقع عراقية، قالت إنها ردا على استهداف جنود أمريكيين في قاعدة عسكرية في الأردن، واتهمت ما أسمتهم بـ"الجماعات المتحالفة مع إيران" بالوقوف وراء الهجوم على القاعدة العسكرية، التي تستضيف قوات أمريكية في الأردن.
وأعلنت بغداد رفضها للقصف الأمريكي، وقالت إن استمرار وجود التحالف الدولي في العراق يزعزع استقرار المنطقة، كما أكد رئيس الوزراء العراقي أن القوات الأجنبية لم يعد لها دور في البلاد بعدما أصبح العراق يمتلك قدرات أمنية متطورة.
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