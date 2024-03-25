https://sputnikarabic.ae/20240325/ضابط-أمريكي-يكشف-عن-توقعاته-لما-ينتظر-الناتو-قريبا--1087372572.html
ضابط أمريكي يكشف عن توقعاته لما ينتظر "الناتو" قريبا
ضابط أمريكي يكشف عن توقعاته لما ينتظر "الناتو" قريبا
سبوتنيك عربي
صرح ضابط المخابرات السابق في الجيش الأمريكي، سكوت ريتر،أنه بعد الهزيمة في الصراع الأوكراني، لن يتمكن الناتو من التوسع دون عوائق، لأن روسيا لن تسمح بذلك. 25.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-25T14:42+0000
2024-03-25T14:42+0000
2024-03-25T14:42+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/04/1086649430_0:171:3035:1878_1920x0_80_0_0_741ca4e8a9e5d123e3b0fd2cab86ad02.jpg
وقال خلال مقابلة على موقع "يوتيوب": "لن يُسمح لأوكرانيا أبدًا بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، وكذلك جورجيا. انتصار روسيا يعني أنها ستضع حدًا لسياسة الباب المفتوح التي يلتزم بها الحلف حاليًا".وأضاف أن النتيجة غير الناجحة للصراع في أوكرانيا ستؤدي إلى مشكلات كبيرة للكتلة العسكرية التي خططت في السابق للتوسع بمناطق جديدة.وأكدت موسكو مرارا أنها لا تشكل أي تهديد لأي من دول الناتو، لكنها لن تتجاهل الإجراءات التي يمكن أن تشكل خطرا على مصالحها. في الوقت نفسه، تظل روسيا منفتحة على الحوار، ولكن على قدم المساواة، ويتعين على الغرب أن يتخلى عن المسار نحو عسكرة أوروبا.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات."كش ملك"... ضابط أمريكي يكشف ما رتبته روسيا لحلف الناتووأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20240325/ضابط-أمريكي-سابق-خطط-الغرب-لإضعاف-روسيا-جاءت-بنتائج-عكسية-1087369320.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/04/1086649430_60:0:2789:2047_1920x0_80_0_0_b8b88c2338b1d53cf4ac4d33b9266a78.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
ضابط أمريكي يكشف عن توقعاته لما ينتظر "الناتو" قريبا
صرح ضابط المخابرات السابق في الجيش الأمريكي، سكوت ريتر،أنه بعد الهزيمة في الصراع الأوكراني، لن يتمكن الناتو من التوسع دون عوائق، لأن روسيا لن تسمح بذلك.
وقال خلال مقابلة على موقع "يوتيوب": "لن يُسمح لأوكرانيا أبدًا بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، وكذلك جورجيا. انتصار روسيا يعني أنها ستضع حدًا لسياسة الباب المفتوح التي يلتزم بها الحلف حاليًا".
وأضاف أن النتيجة غير الناجحة للصراع في أوكرانيا ستؤدي إلى مشكلات كبيرة للكتلة العسكرية التي خططت في السابق للتوسع بمناطق جديدة.
وأكدت موسكو مرارا أنها لا تشكل أي تهديد لأي من دول الناتو، لكنها لن تتجاهل الإجراءات التي يمكن أن تشكل خطرا على مصالحها. في الوقت نفسه، تظل روسيا منفتحة على الحوار، ولكن على قدم المساواة، ويتعين على الغرب أن يتخلى عن المسار نحو عسكرة أوروبا.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.