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https://sputnikarabic.ae/20240321/كش-ملك-ضابط-أمريكي-يكشف-ما-رتبته-روسيا-لحلف-الناتو--1087237621.html
"كش ملك"... ضابط أمريكي يكشف ما رتبته روسيا لحلف الناتو
"كش ملك"... ضابط أمريكي يكشف ما رتبته روسيا لحلف الناتو
سبوتنيك عربي
صرح ضابط المخابرات السابق في الجيش الأمريكي، سكوت ريتر، بأن روسيا أنشأت نظاماً لن يتمكن حلف شمال الأطلسي (الناتو) من منافسته في سباق تسلح محتمل. 21.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-21T16:30+0000
2024-03-21T16:30+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال ريتر خلال مقابلة على موقع "يوتيوب": "لقد قامت روسيا ببناء صناعة عسكرية تتفوق على حلف شمال الأطلسي، ومن المضحك أن يقول الناس إن التحالف يتوسع بقبول فنلندا والسويد".وأوضح ريتر أن هناك حجة تقليدية في أمريكا مفادها أنهم يمولون أوكرانيا من أجل إضعاف روسيا، ومع ذلك، لم يكن بإمكانهم أن يتخيلوا أبدًا أن موسكو ستكون قادرة على تحقيق ما تظهره اليوم.وقال ريتر: "لكن هذا لا يحدث. هل تعلمون ماذا سيحدث، ومن سيفلس؟ أمريكا وحلف شمال الأطلسي، لأن روسيا قطعت شوطاً طويلاً إلى الأمام لدرجة أننا لا نستطيع مواكبة ذلك".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

"كش ملك"... ضابط أمريكي يكشف ما رتبته روسيا لحلف الناتو

16:30 GMT 21.03.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورأفراد عسكريون من كتيبة الصواريخ التابعة للواء المدفعية التابع لمجموعة قوات "المركز" التابعة للقوات المسلحة الروسية في اتجاه محور أفدييفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة
أفراد عسكريون من كتيبة الصواريخ التابعة للواء المدفعية التابع لمجموعة قوات المركز التابعة للقوات المسلحة الروسية في اتجاه محور أفدييفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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صرح ضابط المخابرات السابق في الجيش الأمريكي، سكوت ريتر، بأن روسيا أنشأت نظاماً لن يتمكن حلف شمال الأطلسي (الناتو) من منافسته في سباق تسلح محتمل.
وقال ريتر خلال مقابلة على موقع "يوتيوب": "لقد قامت روسيا ببناء صناعة عسكرية تتفوق على حلف شمال الأطلسي، ومن المضحك أن يقول الناس إن التحالف يتوسع بقبول فنلندا والسويد".

وتابع: "رد روسيا على هذا، حسنًا سننشئ 40 فرقة جديدة، وعشرات الألوية الجديدة، "كش ملك".

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15:25 GMT
وأوضح ريتر أن هناك حجة تقليدية في أمريكا مفادها أنهم يمولون أوكرانيا من أجل إضعاف روسيا، ومع ذلك، لم يكن بإمكانهم أن يتخيلوا أبدًا أن موسكو ستكون قادرة على تحقيق ما تظهره اليوم.

وأكد ريتر أنه لتبرير فشل أمريكا برغبتها في تدمير روسيا من خلال العقوبات ودعم نظام كييف، يتم تقديم الفرضية حول استراتيجية واشنطن الجديدة لبدء سباق تسلح من أجل حرمان موسكو من المال.

وقال ريتر: "لكن هذا لا يحدث. هل تعلمون ماذا سيحدث، ومن سيفلس؟ أمريكا وحلف شمال الأطلسي، لأن روسيا قطعت شوطاً طويلاً إلى الأمام لدرجة أننا لا نستطيع مواكبة ذلك".
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وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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