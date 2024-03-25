مسؤول في "هيئة مقاومة الجدار" لـ"سبوتنيك": الاستيطان لم يبق من الأغوار سوى مساحات مفتتة

عربي
تغطية مباشرة للهجوم الإرهابي على "كروكوس سيتي"... محكمة روسية تصدر حكما أوليا على مرتكبي الهجوم
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
إعادة للتغطية الخاصة للهجوم الإرهابي على كروكوس سيتي
البرنامج المسائي - اعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
09:18 GMT
41 د
مساحة حرة
ما أسباب زيارة مسؤول حزب الله للإمارات؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
10:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
11:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:18 GMT
12 د
مرايا العلوم
أصداء كوكبنا المبكر مخبأة في أعماق المحيط الهادئ
11:31 GMT
29 د
حلقة خاصة
تغطية خاصة للعمل الارهابي في موسكو
12:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
15:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
لواء "ههاريم" الإسرائيلي.. هل هو تطوير دفاعي أم تهيئة لعمليات هجومية مستقبلية؟
15:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
بوتين يتوعد بمحاسبة جميع المسؤولين عن هجوم موسكو
16:03 GMT
59 د
صدى الحياة
خبير اقتصادي: مؤشر"هانكي" غير دقيق ولبنان ليس "الأكثر بؤسا" عربيا
17:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
18:00 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
18:14 GMT
20 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
18:34 GMT
26 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
108 د
تغطية خاصة للعمل الارهابي في موسكو
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
09:18 GMT
36 د
صدى الحياة
تجدد الانتقادات لـ"جرائم الشرف" بعد مقتل قاصر في سوريا
09:54 GMT
6 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
10:03 GMT
39 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
11:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
12:00 GMT
183 د
On air
13:39 GMT
6 د
بلا قيود
خبير: منفذ هجوم "كروكوس" هو المستفيد من ضرب الجبهة الداخلية الروسية
15:03 GMT
60 د
مساحة حرة
أبعاد اتفاق مصر وتركيا على إنشاء منطقة صناعية على ساحل المتوسط
16:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: استهداف "كروكوس سيتي" هو جزء من سلسلة عمليات لهز ثقة المجتمع الروسي بقيادته
16:33 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
17:03 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
الصوم عبر الأديان والثقافات
17:28 GMT
18 د
صدى الحياة
خبير نفسي: الانتحار سلوك ضد الفطرة والوسط الأسري هو من يحدد شخصية الطفل.
17:46 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
اكتشاف طور غريب وحقيقي للمادة كان سابقًا مجرد نظرية
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sputnikarabic.ae/20240325/مسؤول-في-هيئة-مقاومة-الجدار-لـسبوتنيك-الاستيطان-لم-يبق-من-الأغوار-سوى-مساحات-مفتتة-1087375669.html
مسؤول في "هيئة مقاومة الجدار" لـ"سبوتنيك": الاستيطان لم يبق من الأغوار سوى مساحات مفتتة
مسؤول في "هيئة مقاومة الجدار" لـ"سبوتنيك": الاستيطان لم يبق من الأغوار سوى مساحات مفتتة
سبوتنيك عربي
قال مدير دائرة التوثيق والنشر في "هيئة مقاومة الجدار والاستيطان"، أمير داوود، اليوم الاثنين، إن "إسرائيل تحاول منذ عملية 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي أن تستكمل... 25.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-25T15:58+0000
2024-03-25T15:58+0000
حصري
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
العالم العربي
غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
طوفان الأقصى
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0b/1068911329_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4626728da518affb8da091a0c6d6c407.jpg
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "مصادرة الأراضي الفلسطينية منذ مطلع عام 2024، تحت مسمى أراضي دولة شكّلت رقما قياسيا على مستوى الـ30 عاما الماضية، وكذلك سجلت أرقاما قياسية في عملية التهجير القسري، إذ طالت منذ 7 أكتوبر وحتى الآن 23 تجمعا سكنيا تم تهجيرها بشكل قسري".وأكد أن "حكومة نتنياهو تستغل موضوع الحرب في قطاع غزة، وإعلانات الطوارئ من أجل تسريع تنفيذ مخططات استيطانية سابقة، وعلى رأسها ما يحدث من ضم في منطقة الأغوار، والتي لم تتوقف عمليات الاستيطان بداخلها منذ احتلال فلسطين، لكنها كانت تتم بشكل صامت".وتابع داوود: "الآن هناك عملية مصادرة 8150 دونم دفعة واحدة من أراضي الأغوار"، مشيرا إلى أن "خطورة الأراضي التي تم السيطرة عليها الأسبوع الماضي أنها لا تصادر فقط منطقة الأغوار، بل تغلق المناطق التي تطل عليها، باعتبارها منطقة حيوية واستراتيجية، إذ تسللت الحكومة الإسرائيلية عندما صادرت أراضي هذه المنطقة إلى مناطق أخرى مجاورة".وفيما يتعلق بتكثيف الاستيطان في الأغوار، قال مدير دائرة التوثيق والنشر في "هيئة مقاومة الجدار والاستيطان" أمير داوود، إن "كل الخطط التي ظهرت على السطح من قبل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة تقترح السيطرة المطلقة على الأغوار، والإبقاء على القدس الشرقية، سيطرة مطلقة على الشريط الحدودي الممتد من الأغوار الشمالية، وحتى جنوب محافظة الخليل، مرورا بالقدس التي تفصل جنوب الضفة الغربية عن شمالها".ويرى أن "كل الخطط الإسرائيلية كانت تبقي على الأغوار باعتبارها الخزان الغذائي الاستراتيجي للفلسطينيين، وهي منطقة حيوية متنوعة ومهمة جدا بالنسبة للفلسطينيين، فيما لم تتخلّ إسرائيل اليوم عن فكرة الإبقاء على الأغوار، وحتى "صفقة القرن" أبقت عليها لصالح إسرائيل، وبالرغم من توقف الكثير من المشاريع إعلاميا، لا تزال تنفذها، وعلى رأسها ضم الأغوار".وشدد على أن "إسرائيل مستمرة في عملية ضم مناطق الأغوار وتوسعة المستوطنات ومصادرة الأراضي، كما أرسلوا كل المستوطنين لإنشاء بؤر زراعية ورعوية في منطقة الأغوار وأعلنوا مساحات شاسعة منها كمناطق تدريب عسكري، وما بقي منها مساحات مفتتة وصغيرة وغير متواصلة جغرافيًا بفعل الإجراءات الإسرائيلية في هذه المنطقة".وكان وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، صادق يوم الجمعة الماضي، على مصادرة 8 آلاف دونم في منطقة غور الأردن واعتبارها أراضي دولة.وأفادت القناة على موقعها الإلكتروني، أنه تم تخصيص هذه الآلاف من الدونمات لبناء مئات الوحدات السكنية في منطقة "موشاف يافيت"، بالإضافة إلى منطقة مخصصة للصناعة والتجارة والتشغيل.وأوضحت أن خطوة تخصيص 8 آلاف دونم في غور الأردن، جاءت بعد عام من العمل في وحدة الاستيطان التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية، والتي يترأسها سموتريتش، وزير المال نفسه، وأن اعتبار المنطقة كأرض إسرائيلية سيسمح بتخصيص المنطقة كمحمية للبناء والتطوير عليها، وإن كان هذا العمل سيستغرق حوالي العام.
https://sputnikarabic.ae/20240324/الاتحاد-الأوروبي-يدين-مصادرة-إسرائيل-أكثر-من-800-هكتار-من-الأراضي-الفلسطينية-1087326019.html
https://sputnikarabic.ae/20240322/عمّان-تعلق-على-تصديق-إسرائيل-بمصادرة-8-آلاف-دونم-في-غور-الأردن-1087267740.html
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0b/1068911329_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_6eef4d4404ecf9366d7512978a71a84e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
حصري, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى
حصري, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى

مسؤول في "هيئة مقاومة الجدار" لـ"سبوتنيك": الاستيطان لم يبق من الأغوار سوى مساحات مفتتة

15:58 GMT 25.03.2024
© Sputnik . Ajwadمستوطنون يهود يقتحمون منطقة المسعودية الأثرية والجيش الإسرائيلي يغلق مداخل مدينة نابلس بعد مقتل جندي قرب مستوطنة شافي شمرون
مستوطنون يهود يقتحمون منطقة المسعودية الأثرية والجيش الإسرائيلي يغلق مداخل مدينة نابلس بعد مقتل جندي قرب مستوطنة شافي شمرون - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2024
مستوطنون يهود يقتحمون منطقة المسعودية الأثرية والجيش الإسرائيلي يغلق مداخل مدينة نابلس بعد مقتل جندي قرب مستوطنة شافي شمرون
© Sputnik . Ajwad
تابعنا عبر
حصري
قال مدير دائرة التوثيق والنشر في "هيئة مقاومة الجدار والاستيطان"، أمير داوود، اليوم الاثنين، إن "إسرائيل تحاول منذ عملية 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي أن تستكمل مخططات استيطانية سابقة بوتيرة سريعة، سواء في الضفة أو القدس أو حتى قطاع غزة".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "مصادرة الأراضي الفلسطينية منذ مطلع عام 2024، تحت مسمى أراضي دولة شكّلت رقما قياسيا على مستوى الـ30 عاما الماضية، وكذلك سجلت أرقاما قياسية في عملية التهجير القسري، إذ طالت منذ 7 أكتوبر وحتى الآن 23 تجمعا سكنيا تم تهجيرها بشكل قسري".
وأكد أن "حكومة نتنياهو تستغل موضوع الحرب في قطاع غزة، وإعلانات الطوارئ من أجل تسريع تنفيذ مخططات استيطانية سابقة، وعلى رأسها ما يحدث من ضم في منطقة الأغوار، والتي لم تتوقف عمليات الاستيطان بداخلها منذ احتلال فلسطين، لكنها كانت تتم بشكل صامت".
مستوطنون يهود يقتحمون منطقة المسعودية الأثرية والجيش الإسرائيلي يغلق مداخل مدينة نابلس بعد مقتل جندي قرب مستوطنة شافي شمرون - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2024
الاتحاد الأوروبي يدين مصادرة إسرائيل أكثر من 800 هكتار من الأراضي الفلسطينية
أمس, 10:31 GMT
وتابع داوود: "الآن هناك عملية مصادرة 8150 دونم دفعة واحدة من أراضي الأغوار"، مشيرا إلى أن "خطورة الأراضي التي تم السيطرة عليها الأسبوع الماضي أنها لا تصادر فقط منطقة الأغوار، بل تغلق المناطق التي تطل عليها، باعتبارها منطقة حيوية واستراتيجية، إذ تسللت الحكومة الإسرائيلية عندما صادرت أراضي هذه المنطقة إلى مناطق أخرى مجاورة".
وأوضح أن "حكومة اليمين المتطرف ترفع شعار الاستيطان، وتروّج له كجزء من عقيدة العودة للأراضي الموعودة، سواء في الضفة والقدس، أو في قطاع غزة"، معتبرا أن "الحرب هي واحدة من الحجج الإسرائيلية للعودة إلى قطاع غزة والسيطرة عليه، ضمن سياسة تفريغ الأرض والاستيطان".
وفيما يتعلق بتكثيف الاستيطان في الأغوار، قال مدير دائرة التوثيق والنشر في "هيئة مقاومة الجدار والاستيطان" أمير داوود، إن "كل الخطط التي ظهرت على السطح من قبل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة تقترح السيطرة المطلقة على الأغوار، والإبقاء على القدس الشرقية، سيطرة مطلقة على الشريط الحدودي الممتد من الأغوار الشمالية، وحتى جنوب محافظة الخليل، مرورا بالقدس التي تفصل جنوب الضفة الغربية عن شمالها".
ويرى أن "كل الخطط الإسرائيلية كانت تبقي على الأغوار باعتبارها الخزان الغذائي الاستراتيجي للفلسطينيين، وهي منطقة حيوية متنوعة ومهمة جدا بالنسبة للفلسطينيين، فيما لم تتخلّ إسرائيل اليوم عن فكرة الإبقاء على الأغوار، وحتى "صفقة القرن" أبقت عليها لصالح إسرائيل، وبالرغم من توقف الكثير من المشاريع إعلاميا، لا تزال تنفذها، وعلى رأسها ضم الأغوار".
مستوطنون يهود يقتحمون منطقة المسعودية الأثرية والجيش الإسرائيلي يغلق مداخل مدينة نابلس بعد مقتل جندي قرب مستوطنة شافي شمرون - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2024
عمان تعلق على تصديق إسرائيل بمصادرة 8 آلاف دونم في غور الأردن
22 مارس, 14:27 GMT
وشدد على أن "إسرائيل مستمرة في عملية ضم مناطق الأغوار وتوسعة المستوطنات ومصادرة الأراضي، كما أرسلوا كل المستوطنين لإنشاء بؤر زراعية ورعوية في منطقة الأغوار وأعلنوا مساحات شاسعة منها كمناطق تدريب عسكري، وما بقي منها مساحات مفتتة وصغيرة وغير متواصلة جغرافيًا بفعل الإجراءات الإسرائيلية في هذه المنطقة".
وكان وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، صادق يوم الجمعة الماضي، على مصادرة 8 آلاف دونم في منطقة غور الأردن واعتبارها أراضي دولة.

وذكرت القناة السابعة الإسرائيلية أن وزير المال سموتريتش، صادق على مصادرة نحو 8 آلاف دونم في غور الأردن، معتبرًا هذا الأراضي "أراضي دولة".

وأفادت القناة على موقعها الإلكتروني، أنه تم تخصيص هذه الآلاف من الدونمات لبناء مئات الوحدات السكنية في منطقة "موشاف يافيت"، بالإضافة إلى منطقة مخصصة للصناعة والتجارة والتشغيل.
وأوضحت أن خطوة تخصيص 8 آلاف دونم في غور الأردن، جاءت بعد عام من العمل في وحدة الاستيطان التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية، والتي يترأسها سموتريتش، وزير المال نفسه، وأن اعتبار المنطقة كأرض إسرائيلية سيسمح بتخصيص المنطقة كمحمية للبناء والتطوير عليها، وإن كان هذا العمل سيستغرق حوالي العام.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Женщина возлагает цветы у стелы Владивосток - город воинской славы во время акции в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للهجوم الإرهابي على "كروكوس سيتي"... محكمة روسية تصدر حكما أوليا على مرتكبي الهجوم15:22 GMTНовоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:42 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... كتائب القسام تعلن قنص 3 جنود إسرائيليين في محيط مجمع الشفاء12:28 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала