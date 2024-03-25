نائب بريطاني: لدي 4 أدلة بأن واشنطن وحلفاءها ودميتهم أوكرانيا مسؤولون عن المذبحة في "كروكوس"
10:30 GMT 25.03.2024 (تم التحديث: 10:59 GMT 25.03.2024)
© AFP 2023 / John Macdougallمن اليسار إلى اليمين: رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، والرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، والمستشار الألماني أولاف شولز، ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو وحضر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جلسة العمل الأخيرة لقمة مجموعة السبع في قلعة إلماو بجنوب ألمانيا في 28 يونيو 2022.
© AFP 2023 / John Macdougall
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أفاد النائب البريطاني جورج غالاوي، بأنه أدرك تلقائيا أكاذيب واشنطن ولندن ودول أخرى بمجرد أن حاولوا إقناعه بسرعة بأن تنظيم "داعش" الإرهابي(المحظور في روسيا ودول عدة) كان وراء الهجوم الإرهابي في "كروكوس".
وقال غالاوي في مقطع فيديو: "اكتشفت هذا الكذب حقا".
وأشار غالاوي إلى الزيارة المفاجئة للرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، إلى المملكة المتحدة، قبل بضعة أيام، وقال إنه لم يفسر أحد هذه الزيارة المفاجئة غير المعلنة التي قام بها أوباما، ولقائه مع السياسيين البريطانيين وموظفي الأمن في داونينغ ستريت، قبل 3 أيام فقط من ارتكاب هذه الجريمة الإرهابية في روسيا.
وتابع: "بالنظر إلى أبعد من ذلك، اكتشفت أن فيكتوريا نولاند، هي حصادة الأرواح، ملاك الموت الذي إذا اقتربت منك، يمكنك التأكد من أن الحرب الأهلية قادمة إلى بلدك. رأيت بأم عيني وهي تعد الروس ببعض المفاجآت غير السارة، في الأسابيع والأشهر المقبلة".
وتابع غالاوي: "لقد أجريت المزيد من التحقيقات ووجدت أن المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، أعلن أنه تم تحذير المواطنين الأمريكيين بالابتعاد عن الأماكن المزدحمة، بما في ذلك مراكز التسوق والمسارح في موسكو، أعظم مدينة في أوروبا، عاصمة أكبر دولة في العالم".
وأردف غالاوي في حديثه، قائلا: "لدي الآن 4 أدلة تقودني إلى الاعتقاد بأن الولايات المتحدة وحلفاءها في الناتو ودميتهم أوكرانيا، ذات الأطراف المبتورة، هم المسؤولون بالفعل عن هذه المجزرة".
ووقع إطلاق نار، مساء يوم 22 مارس/ آذار الجاري، قبل بدء حفل موسيقي في قاعة "كروكوس" في ضواحي موسكو، وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، بأن عدة رجال يرتدون ملابس مموهة ودون أقنعة اقتحموا القاعة، وأطلقوا النار على الناس من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.
ووفقا لآخر بيانات لجنة التحقيق، فقد بلغ عدد قتلى الهجوم الإرهابي على قاعة "كروكوس" 137 شخصًا، منهم ثلاثة أطفال، وبحسب وزارة الصحة في موسكو، ارتفع عدد مصابي الهجوم الإرهابي إلى 182 شخصًا، وتم إعلان، يوم 24 مارس الجاري، يوم حداد وطني في روسيا.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن يوم 24 مارس/آذار الجاري، يوم حداد وطني، وذلك خلال كلمة للمواطنين الروس ألقاها أمس السبت.
وأدان الرئيس الروسي، الهجوم، قائلًا إنه "عمل إرهابي همجي"، متوعدا جميع مرتكبي هذه الجريمة ومنظميها وعملائها بالعقاب.
كما دانت دول عربية وغربية هذا الهجوم وأعربت عن تعازيها لحكومة وشعب روسيا، مع تأكيدها رفضها التام واستنكارها لجميع أشكال العنف والإرهاب.