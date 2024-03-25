نائب بريطاني: لدي 4 أدلة بأن واشنطن وحلفاءها ودميتهم أوكرانيا مسؤولون عن المذبحة في "كروكوس"

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تغطية مباشرة للهجوم الإرهابي على "كروكوس سيتي"... محكمة روسية تصدر حكما أوليا على مرتكبي الهجوم
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إعادة للتغطية الخاصة للهجوم الإرهابي على كروكوس سيتي
البرنامج المسائي - اعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
09:18 GMT
41 د
مساحة حرة
ما أسباب زيارة مسؤول حزب الله للإمارات؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
10:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
11:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:18 GMT
12 د
مرايا العلوم
أصداء كوكبنا المبكر مخبأة في أعماق المحيط الهادئ
11:31 GMT
29 د
حلقة خاصة
تغطية خاصة للعمل الارهابي في موسكو
12:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
15:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
لواء "ههاريم" الإسرائيلي.. هل هو تطوير دفاعي أم تهيئة لعمليات هجومية مستقبلية؟
15:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
بوتين يتوعد بمحاسبة جميع المسؤولين عن هجوم موسكو
16:03 GMT
59 د
صدى الحياة
خبير اقتصادي: مؤشر"هانكي" غير دقيق ولبنان ليس "الأكثر بؤسا" عربيا
17:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
18:00 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
18:14 GMT
20 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
18:34 GMT
26 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
108 د
تغطية خاصة للعمل الارهابي في موسكو
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
09:18 GMT
36 د
صدى الحياة
تجدد الانتقادات لـ"جرائم الشرف" بعد مقتل قاصر في سوريا
09:54 GMT
6 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
10:03 GMT
39 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
11:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
12:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
17:03 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
الصوم عبر الأديان والثقافات
17:28 GMT
18 د
صدى الحياة
خبير نفسي: الانتحار سلوك ضد الفطرة والوسط الأسري هو من يحدد شخصية الطفل.
17:46 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
اكتشاف طور غريب وحقيقي للمادة كان سابقًا مجرد نظرية
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sputnikarabic.ae/20240325/نائب-بريطاني-لدي-4-أدلة-بأن-واشنطن-وحلفاءها-ودميتهم-أوكرانيا-مسؤولون-عن-المذبحة-في-كروكوس-1087359773.html
نائب بريطاني: لدي 4 أدلة بأن واشنطن وحلفاءها ودميتهم أوكرانيا مسؤولون عن المذبحة في "كروكوس"
نائب بريطاني: لدي 4 أدلة بأن واشنطن وحلفاءها ودميتهم أوكرانيا مسؤولون عن المذبحة في "كروكوس"
سبوتنيك عربي
أفاد النائب البريطاني جورج غالاوي، بأنه أدرك تلقائيا أكاذيب واشنطن ولندن ودول أخرى بمجرد أن حاولوا إقناعه بسرعة بأن تنظيم "داعش" الإرهابي(المحظور في روسيا ودول... 25.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-25T10:30+0000
2024-03-25T10:59+0000
روسيا
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
الهجوم الإرهابي في موسكو
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وقال غالاوي في مقطع فيديو: "اكتشفت هذا الكذب حقا".وأشار غالاوي إلى الزيارة المفاجئة للرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، إلى المملكة المتحدة، قبل بضعة أيام، وقال إنه لم يفسر أحد هذه الزيارة المفاجئة غير المعلنة التي قام بها أوباما، ولقائه مع السياسيين البريطانيين وموظفي الأمن في داونينغ ستريت، قبل 3 أيام فقط من ارتكاب هذه الجريمة الإرهابية في روسيا.وتابع غالاوي: "لقد أجريت المزيد من التحقيقات ووجدت أن المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، أعلن أنه تم تحذير المواطنين الأمريكيين بالابتعاد عن الأماكن المزدحمة، بما في ذلك مراكز التسوق والمسارح في موسكو، أعظم مدينة في أوروبا، عاصمة أكبر دولة في العالم".خبير عسكري: مرتكبو الهجوم الإرهابي تم تجنيدهم من قبل السفارة الأوكرانية في طاجيكستانووقع إطلاق نار، مساء يوم 22 مارس/ آذار الجاري، قبل بدء حفل موسيقي في قاعة "كروكوس" في ضواحي موسكو، وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، بأن عدة رجال يرتدون ملابس مموهة ودون أقنعة اقتحموا القاعة، وأطلقوا النار على الناس من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.ووفقا لآخر بيانات لجنة التحقيق، فقد بلغ عدد قتلى الهجوم الإرهابي على قاعة "كروكوس" 137 شخصًا، منهم ثلاثة أطفال، وبحسب وزارة الصحة في موسكو، ارتفع عدد مصابي الهجوم الإرهابي إلى 182 شخصًا، وتم إعلان، يوم 24 مارس الجاري، يوم حداد وطني في روسيا.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن يوم 24 مارس/آذار الجاري، يوم حداد وطني، وذلك خلال كلمة للمواطنين الروس ألقاها أمس السبت.بوتين يضيء شمعة تكريما لأرواح ضحايا هجوم "كروكوس" الإرهابي... فيديووأدان الرئيس الروسي، الهجوم، قائلًا إنه "عمل إرهابي همجي"، متوعدا جميع مرتكبي هذه الجريمة ومنظميها وعملائها بالعقاب.كما دانت دول عربية وغربية هذا الهجوم وأعربت عن تعازيها لحكومة وشعب روسيا، مع تأكيدها رفضها التام واستنكارها لجميع أشكال العنف والإرهاب.
https://sputnikarabic.ae/20240324/خبير-عسكري-مرتكبو-الهجوم-الإرهابي-تم-تجنيدهم-من-قبل-السفارة-الأوكرانية-في-طاجيكستان-1087332356.html
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, الهجوم الإرهابي في موسكو
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, الهجوم الإرهابي في موسكو

نائب بريطاني: لدي 4 أدلة بأن واشنطن وحلفاءها ودميتهم أوكرانيا مسؤولون عن المذبحة في "كروكوس"

10:30 GMT 25.03.2024 (تم التحديث: 10:59 GMT 25.03.2024)
© AFP 2023 / John Macdougallمن اليسار إلى اليمين: رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، والرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، والمستشار الألماني أولاف شولز، ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو وحضر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جلسة العمل الأخيرة لقمة مجموعة السبع في قلعة إلماو بجنوب ألمانيا في 28 يونيو 2022.
من اليسار إلى اليمين: رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، والرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، والمستشار الألماني أولاف شولز، ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو وحضر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جلسة العمل الأخيرة لقمة مجموعة السبع في قلعة إلماو بجنوب ألمانيا في 28 يونيو 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2024
© AFP 2023 / John Macdougall
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أفاد النائب البريطاني جورج غالاوي، بأنه أدرك تلقائيا أكاذيب واشنطن ولندن ودول أخرى بمجرد أن حاولوا إقناعه بسرعة بأن تنظيم "داعش" الإرهابي(المحظور في روسيا ودول عدة) كان وراء الهجوم الإرهابي في "كروكوس".
وقال غالاوي في مقطع فيديو: "اكتشفت هذا الكذب حقا".
وأشار غالاوي إلى الزيارة المفاجئة للرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، إلى المملكة المتحدة، قبل بضعة أيام، وقال إنه لم يفسر أحد هذه الزيارة المفاجئة غير المعلنة التي قام بها أوباما، ولقائه مع السياسيين البريطانيين وموظفي الأمن في داونينغ ستريت، قبل 3 أيام فقط من ارتكاب هذه الجريمة الإرهابية في روسيا.

وتابع: "بالنظر إلى أبعد من ذلك، اكتشفت أن فيكتوريا نولاند، هي حصادة الأرواح، ملاك الموت الذي إذا اقتربت منك، يمكنك التأكد من أن الحرب الأهلية قادمة إلى بلدك. رأيت بأم عيني وهي تعد الروس ببعض المفاجآت غير السارة، في الأسابيع والأشهر المقبلة".

وتابع غالاوي: "لقد أجريت المزيد من التحقيقات ووجدت أن المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، أعلن أنه تم تحذير المواطنين الأمريكيين بالابتعاد عن الأماكن المزدحمة، بما في ذلك مراكز التسوق والمسارح في موسكو، أعظم مدينة في أوروبا، عاصمة أكبر دولة في العالم".
خبير عسكري: مرتكبو الهجوم الإرهابي تم تجنيدهم من قبل السفارة الأوكرانية في طاجيكستان

وأردف غالاوي في حديثه، قائلا: "لدي الآن 4 أدلة تقودني إلى الاعتقاد بأن الولايات المتحدة وحلفاءها في الناتو ودميتهم أوكرانيا، ذات الأطراف المبتورة، هم المسؤولون بالفعل عن هذه المجزرة".

هجوم إرهابي على مركز تسوق كروكوس سيتي في منطقة كراسنوغورسك في ضواحي العاصمة الروسية موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2024
خبير عسكري: مرتكبو الهجوم الإرهابي تم تجنيدهم من قبل السفارة الأوكرانية في طاجيكستان
أمس, 13:23 GMT
ووقع إطلاق نار، مساء يوم 22 مارس/ آذار الجاري، قبل بدء حفل موسيقي في قاعة "كروكوس" في ضواحي موسكو، وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، بأن عدة رجال يرتدون ملابس مموهة ودون أقنعة اقتحموا القاعة، وأطلقوا النار على الناس من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.
ووفقا لآخر بيانات لجنة التحقيق، فقد بلغ عدد قتلى الهجوم الإرهابي على قاعة "كروكوس" 137 شخصًا، منهم ثلاثة أطفال، وبحسب وزارة الصحة في موسكو، ارتفع عدد مصابي الهجوم الإرهابي إلى 182 شخصًا، وتم إعلان، يوم 24 مارس الجاري، يوم حداد وطني في روسيا.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن يوم 24 مارس/آذار الجاري، يوم حداد وطني، وذلك خلال كلمة للمواطنين الروس ألقاها أمس السبت.
بوتين يضيء شمعة تكريما لأرواح ضحايا هجوم "كروكوس" الإرهابي... فيديو
وأدان الرئيس الروسي، الهجوم، قائلًا إنه "عمل إرهابي همجي"، متوعدا جميع مرتكبي هذه الجريمة ومنظميها وعملائها بالعقاب.
كما دانت دول عربية وغربية هذا الهجوم وأعربت عن تعازيها لحكومة وشعب روسيا، مع تأكيدها رفضها التام واستنكارها لجميع أشكال العنف والإرهاب.
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