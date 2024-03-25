https://sputnikarabic.ae/20240325/نائب-بريطاني-لدي-4-أدلة-بأن-واشنطن-وحلفاءها-ودميتهم-أوكرانيا-مسؤولون-عن-المذبحة-في-كروكوس-1087359773.html

نائب بريطاني: لدي 4 أدلة بأن واشنطن وحلفاءها ودميتهم أوكرانيا مسؤولون عن المذبحة في "كروكوس"

نائب بريطاني: لدي 4 أدلة بأن واشنطن وحلفاءها ودميتهم أوكرانيا مسؤولون عن المذبحة في "كروكوس"

سبوتنيك عربي

أفاد النائب البريطاني جورج غالاوي، بأنه أدرك تلقائيا أكاذيب واشنطن ولندن ودول أخرى بمجرد أن حاولوا إقناعه بسرعة بأن تنظيم "داعش" الإرهابي(المحظور في روسيا ودول... 25.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-25T10:30+0000

2024-03-25T10:30+0000

2024-03-25T10:59+0000

روسيا

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

الهجوم الإرهابي في موسكو

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وقال غالاوي في مقطع فيديو: "اكتشفت هذا الكذب حقا".وأشار غالاوي إلى الزيارة المفاجئة للرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، إلى المملكة المتحدة، قبل بضعة أيام، وقال إنه لم يفسر أحد هذه الزيارة المفاجئة غير المعلنة التي قام بها أوباما، ولقائه مع السياسيين البريطانيين وموظفي الأمن في داونينغ ستريت، قبل 3 أيام فقط من ارتكاب هذه الجريمة الإرهابية في روسيا.وتابع غالاوي: "لقد أجريت المزيد من التحقيقات ووجدت أن المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، أعلن أنه تم تحذير المواطنين الأمريكيين بالابتعاد عن الأماكن المزدحمة، بما في ذلك مراكز التسوق والمسارح في موسكو، أعظم مدينة في أوروبا، عاصمة أكبر دولة في العالم".خبير عسكري: مرتكبو الهجوم الإرهابي تم تجنيدهم من قبل السفارة الأوكرانية في طاجيكستانووقع إطلاق نار، مساء يوم 22 مارس/ آذار الجاري، قبل بدء حفل موسيقي في قاعة "كروكوس" في ضواحي موسكو، وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، بأن عدة رجال يرتدون ملابس مموهة ودون أقنعة اقتحموا القاعة، وأطلقوا النار على الناس من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.ووفقا لآخر بيانات لجنة التحقيق، فقد بلغ عدد قتلى الهجوم الإرهابي على قاعة "كروكوس" 137 شخصًا، منهم ثلاثة أطفال، وبحسب وزارة الصحة في موسكو، ارتفع عدد مصابي الهجوم الإرهابي إلى 182 شخصًا، وتم إعلان، يوم 24 مارس الجاري، يوم حداد وطني في روسيا.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن يوم 24 مارس/آذار الجاري، يوم حداد وطني، وذلك خلال كلمة للمواطنين الروس ألقاها أمس السبت.بوتين يضيء شمعة تكريما لأرواح ضحايا هجوم "كروكوس" الإرهابي... فيديووأدان الرئيس الروسي، الهجوم، قائلًا إنه "عمل إرهابي همجي"، متوعدا جميع مرتكبي هذه الجريمة ومنظميها وعملائها بالعقاب.كما دانت دول عربية وغربية هذا الهجوم وأعربت عن تعازيها لحكومة وشعب روسيا، مع تأكيدها رفضها التام واستنكارها لجميع أشكال العنف والإرهاب.

https://sputnikarabic.ae/20240324/خبير-عسكري-مرتكبو-الهجوم-الإرهابي-تم-تجنيدهم-من-قبل-السفارة-الأوكرانية-في-طاجيكستان-1087332356.html

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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, الهجوم الإرهابي في موسكو