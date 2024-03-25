هل يتولى البرلمان الليبي ملف "المصالحة الوطنية" بعد انسحاب وفد "الشرق"؟

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تغطية مباشرة للهجوم الإرهابي على "كروكوس سيتي"... محكمة روسية تصدر حكما أوليا على مرتكبي الهجوم
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إعادة للتغطية الخاصة للهجوم الإرهابي على كروكوس سيتي
البرنامج المسائي - اعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
09:18 GMT
41 د
مساحة حرة
ما أسباب زيارة مسؤول حزب الله للإمارات؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
10:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
11:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:18 GMT
12 د
مرايا العلوم
أصداء كوكبنا المبكر مخبأة في أعماق المحيط الهادئ
11:31 GMT
29 د
حلقة خاصة
تغطية خاصة للعمل الارهابي في موسكو
12:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
15:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
لواء "ههاريم" الإسرائيلي.. هل هو تطوير دفاعي أم تهيئة لعمليات هجومية مستقبلية؟
15:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
بوتين يتوعد بمحاسبة جميع المسؤولين عن هجوم موسكو
16:03 GMT
59 د
صدى الحياة
خبير اقتصادي: مؤشر"هانكي" غير دقيق ولبنان ليس "الأكثر بؤسا" عربيا
17:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
18:00 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
18:14 GMT
20 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
18:34 GMT
26 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
108 د
تغطية خاصة للعمل الارهابي في موسكو
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
09:18 GMT
36 د
صدى الحياة
تجدد الانتقادات لـ"جرائم الشرف" بعد مقتل قاصر في سوريا
09:54 GMT
6 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
10:03 GMT
39 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
11:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
12:00 GMT
183 د
On air
13:39 GMT
6 د
بلا قيود
خبير: منفذ هجوم "كروكوس" هو المستفيد من ضرب الجبهة الداخلية الروسية
15:03 GMT
60 د
مساحة حرة
أبعاد اتفاق مصر وتركيا على إنشاء منطقة صناعية على ساحل المتوسط
16:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: استهداف "كروكوس سيتي" هو جزء من سلسلة عمليات لهز ثقة المجتمع الروسي بقيادته
16:33 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
17:03 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
الصوم عبر الأديان والثقافات
17:28 GMT
18 د
صدى الحياة
خبير نفسي: الانتحار سلوك ضد الفطرة والوسط الأسري هو من يحدد شخصية الطفل.
17:46 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
اكتشاف طور غريب وحقيقي للمادة كان سابقًا مجرد نظرية
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
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https://sputnikarabic.ae/20240325/هل-يتولى-البرلمان-الليبي-ملف-المصالحة-الوطنية-بعد-انسحاب-وفد-الشرق-1087376057.html
هل يتولى البرلمان الليبي ملف "المصالحة الوطنية" بعد انسحاب وفد "الشرق"؟
هل يتولى البرلمان الليبي ملف "المصالحة الوطنية" بعد انسحاب وفد "الشرق"؟
سبوتنيك عربي
قال برلمانيان إن المجلس الرئاسي الليبي لم ينجح في تسيير "المصالحة الوطنية"، ولن يتمكن من استكمال المسار في ظل الوضع الراهن. 25.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-25T16:15+0000
2024-03-25T16:15+0000
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وفي وقت سابق قرر وفد القيادة العامة بالجيش الليبي بالمنطقة الشرقية، تعليق مشاركته في أعمال اللجنة التحضيرية للمصالحة الوطنية احتجاجًا على سحب المجلس الرئاسي قراره بشأن ضم "شهداء وجرحى القوات المسلحة بالمنطقتين الشرقية والجنوبية" إلى "الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين".ودعا أعضاء الوفد الاتحاد الأفريقي واللجنة رفيعة المستوى إلى "اختيار الشريك الأفضل لنجاح هذه المهمة الخطيرة والحساسة" بدلا من المجلس الرئاسي، وفق البيان.وفي 26 و27 من فبراير/ شباط الماضي 2024، عقدت في العاصمة الليبية طرابلس فعاليات مؤتمر دعم عملية المصالحة الوطنية الشاملة والعدالة الانتقالية، من أجل تمحيص بنود هذه المسودة ودراستها من الخبراء والمختصين في الشؤون القانونية والمصالحة الوطنية الشاملة.عُقدت هذه الفاعليات بمشاركة محلية ودولية تمثلت في المجلس الرئاسي الليبي والبعثة الأممية وعدد من أعضاء مجلس النواب الليبي، والمنظمات التي تعمل على مبدأ المصالحة الوطنية وعدد من الحقوقيين والمهتمين.وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، قال فتحي المريمي، المتحدث باسم "النواب الليبي" إنه تمت مناقشة مشروع قانون المصالحة الوطنية، وقرر المجلس إحالته إلى لجنة العدل والمصالحة الوطنية بالمجلس لدراسته وتقديم رأيه في مشروع القانون.يرى برلمانيان أن المجلس التشريعي يمكنه القيام بالمهمة، مع ضرورة وضع بعض الآليات والنقاط التي من شأنها تفادي أخطاء العديد من الخطوات السابقة التي لم تنجح، والتي تمثلت في تشكيل لجان أو هيئات.عدم رد الرئاسي واستغلال الأزمةحاولت "سبوتنيك"، التواصل مع المجلس الرئاسي للحصول على توضيحات من طرفهم، (دون رد)، حتى نشر التقرير.ويضيف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن تولي المجلس الرئاسي ملف المصالحة كان بمثابة خطأ، أراد أحد الأطراف استثماره سياسيا، لاستمرار الأزمة في البلاد، التي تتحكم فيها الولايات المتحدة الأمريكية وشركاؤها من الغرب ووكلاؤها في المنطقة.وتابع البرلماني الليبي: "أن الرئاسي الليبي وضع نهاية للمسار الخاص بالمصالحة، كما أننا لم ولن نتوقع أي نجاح فيه، إضافة إلى أن الطرف الذي انسحب له مبرراته الصحيحة".مطالب للبرلمان الليبيويرى البرلماني الليبي أن مجلس النواب مطالب بتولي الملف والاستفادة من الأخطاء السابقة وأخطاء المؤتمر الوطني، بتكليف هيئة مصالحة وطنية من الخيرين والمختصين، بعيدا عن التأثيرات السياسية والأيدولوجية والقبيلة والمحسوبية.ويعتقد البرلماني الليبي أن ملف المصالحة لم يسند لمن هم أقدر على القيام بالمهمة، وهم رجال العرف والدين، استنادا لطبيعة المجتمع الليبي الذي يتأثر بالعرف والدين أكثر من أي جوانب سياسية.هيئة جديدةولفت إلى أن الهيئة التي يفترض أن تتشكل يجب أن تكون قرارتها ملزمة للسلطة التشريعية والتنفيذية، وأن تبدأ بجبر الضرر، وآلية تحقيق العدالة الانتقالية.وتابع، في حديثه مع "سبوتنيك"، أن المؤسسات هي التي تسببت في انشقاقات بين أطياف المجتمع الليبي، مضيفا: "الرئاسي فشل في مسار المصالحة الوطنية، ولن ينجح في أي خطوات في هذا الاتجاه".ولفت إلى أن البرلمان يعمل على قانون خاص بالمصالحة الوطنية، أحيل للجنة التشريعية بالبرلمان، بحيث يؤسس لها بشكل قانوني، يتعلق بجبر الضرر ومعالجة نقاط الخلل في هذا الاتجاه.يذكر أنه في يوليو/ تموز الماضي 2023، استضافت الكونغو اجتماعات بشأن "المصالحة الوطنية"، توصلت خلالها الأطراف المشاركة إلى عدد من البنود والتوافقات المهمة.وتقرر حينها عقد اجتماعات اللجنة التأسيسية في الداخل الليبي، بمشاركة قادة وشخصيات من مختلف المدن الليبية. وينحصر عمل اللجنة التأسيسية على التحضير لمؤتمر المصالحة الوطنية، على أن يعقد في مدينة بنغازي أو مدينة البيضاء.وفي يونيو/ حزيران 2022، أعلن المجلس الرئاسي الليبي عن الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية.وخلال مؤتمر في العاصمة طرابلس، بحضور رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ونائبه موسى الكوني، وعدة شخصيات سياسية وبمشاركة رئيس البرلمان، عقيلة صالح، ومجلس الدولة، خالد المشري، دعا المنفي حينها الليبيين إلى التسامح والتصالح.
https://sputnikarabic.ae/20240226/ليبيا-طرح-مشروع-المسودة-النهائية-للمصالحة-الوطنية-في-العاصمة-طرابلس-1086418813.html
https://sputnikarabic.ae/20240322/75-حزبا-ليبيا-يطالبون-بمراجعة-آليات-عمل-البعثة-الأممية-في-بلادها-1087263465.html
https://sputnikarabic.ae/20240322/هل-ستعود-ليبيا-للصراعات-المسلحة-بعد-التحشيدات-الأخيرة-في-الغرب-الليبي-1087278862.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار ليبيا اليوم
أخبار العالم الآن, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار ليبيا اليوم

هل يتولى البرلمان الليبي ملف "المصالحة الوطنية" بعد انسحاب وفد "الشرق"؟

16:15 GMT 25.03.2024
© Sputnik . MAHER ALSHAERYجلسة مجلس النواب الليبي التي دعا لها رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح في سرت
جلسة مجلس النواب الليبي التي دعا لها رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح في سرت - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2024
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
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حصري
قال برلمانيان إن المجلس الرئاسي الليبي لم ينجح في تسيير "المصالحة الوطنية"، ولن يتمكن من استكمال المسار في ظل الوضع الراهن.
وفي وقت سابق قرر وفد القيادة العامة بالجيش الليبي بالمنطقة الشرقية، تعليق مشاركته في أعمال اللجنة التحضيرية للمصالحة الوطنية احتجاجًا على سحب المجلس الرئاسي قراره بشأن ضم "شهداء وجرحى القوات المسلحة بالمنطقتين الشرقية والجنوبية" إلى "الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين".
ودعا أعضاء الوفد الاتحاد الأفريقي واللجنة رفيعة المستوى إلى "اختيار الشريك الأفضل لنجاح هذه المهمة الخطيرة والحساسة" بدلا من المجلس الرئاسي، وفق البيان.
طرح مشروع المسودة النهائية للمصالحة الوطنية في العاصمة طرابلس - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2024
ليبيا... طرح مشروع المسودة النهائية للمصالحة الوطنية في العاصمة طرابلس
26 فبراير, 11:31 GMT
وفي 26 و27 من فبراير/ شباط الماضي 2024، عقدت في العاصمة الليبية طرابلس فعاليات مؤتمر دعم عملية المصالحة الوطنية الشاملة والعدالة الانتقالية، من أجل تمحيص بنود هذه المسودة ودراستها من الخبراء والمختصين في الشؤون القانونية والمصالحة الوطنية الشاملة.
عُقدت هذه الفاعليات بمشاركة محلية ودولية تمثلت في المجلس الرئاسي الليبي والبعثة الأممية وعدد من أعضاء مجلس النواب الليبي، والمنظمات التي تعمل على مبدأ المصالحة الوطنية وعدد من الحقوقيين والمهتمين.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، قال فتحي المريمي، المتحدث باسم "النواب الليبي" إنه تمت مناقشة مشروع قانون المصالحة الوطنية، وقرر المجلس إحالته إلى لجنة العدل والمصالحة الوطنية بالمجلس لدراسته وتقديم رأيه في مشروع القانون.
يرى برلمانيان أن المجلس التشريعي يمكنه القيام بالمهمة، مع ضرورة وضع بعض الآليات والنقاط التي من شأنها تفادي أخطاء العديد من الخطوات السابقة التي لم تنجح، والتي تمثلت في تشكيل لجان أو هيئات.

عدم رد الرئاسي واستغلال الأزمة

حاولت "سبوتنيك"، التواصل مع المجلس الرئاسي للحصول على توضيحات من طرفهم، (دون رد)، حتى نشر التقرير.

يقول البرلماني الليبي جبريل وحيدة، إن ملف المصالحة في ليبيا اجتماعي أكثر منه سياسيا.

ويضيف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن تولي المجلس الرئاسي ملف المصالحة كان بمثابة خطأ، أراد أحد الأطراف استثماره سياسيا، لاستمرار الأزمة في البلاد، التي تتحكم فيها الولايات المتحدة الأمريكية وشركاؤها من الغرب ووكلاؤها في المنطقة.
وتابع البرلماني الليبي: "أن الرئاسي الليبي وضع نهاية للمسار الخاص بالمصالحة، كما أننا لم ولن نتوقع أي نجاح فيه، إضافة إلى أن الطرف الذي انسحب له مبرراته الصحيحة".
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مطالب للبرلمان الليبي

ويرى البرلماني الليبي أن مجلس النواب مطالب بتولي الملف والاستفادة من الأخطاء السابقة وأخطاء المؤتمر الوطني، بتكليف هيئة مصالحة وطنية من الخيرين والمختصين، بعيدا عن التأثيرات السياسية والأيدولوجية والقبيلة والمحسوبية.
ويعتقد البرلماني الليبي أن ملف المصالحة لم يسند لمن هم أقدر على القيام بالمهمة، وهم رجال العرف والدين، استنادا لطبيعة المجتمع الليبي الذي يتأثر بالعرف والدين أكثر من أي جوانب سياسية.

هيئة جديدة

ولفت إلى أن الهيئة التي يفترض أن تتشكل يجب أن تكون قرارتها ملزمة للسلطة التشريعية والتنفيذية، وأن تبدأ بجبر الضرر، وآلية تحقيق العدالة الانتقالية.

قال البرلماني الليبي علي الصول، إن الشعب الليبي لا يحتاج إلى مصالحة وطنية، في حين أن الضرورة تقتضي توحيد المؤسسات الوطنية.

وتابع، في حديثه مع "سبوتنيك"، أن المؤسسات هي التي تسببت في انشقاقات بين أطياف المجتمع الليبي، مضيفا: "الرئاسي فشل في مسار المصالحة الوطنية، ولن ينجح في أي خطوات في هذا الاتجاه".
ولفت إلى أن البرلمان يعمل على قانون خاص بالمصالحة الوطنية، أحيل للجنة التشريعية بالبرلمان، بحيث يؤسس لها بشكل قانوني، يتعلق بجبر الضرر ومعالجة نقاط الخلل في هذا الاتجاه.
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يذكر أنه في يوليو/ تموز الماضي 2023، استضافت الكونغو اجتماعات بشأن "المصالحة الوطنية"، توصلت خلالها الأطراف المشاركة إلى عدد من البنود والتوافقات المهمة.
وتقرر حينها عقد اجتماعات اللجنة التأسيسية في الداخل الليبي، بمشاركة قادة وشخصيات من مختلف المدن الليبية. وينحصر عمل اللجنة التأسيسية على التحضير لمؤتمر المصالحة الوطنية، على أن يعقد في مدينة بنغازي أو مدينة البيضاء.
وفي يونيو/ حزيران 2022، أعلن المجلس الرئاسي الليبي عن الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية.
وخلال مؤتمر في العاصمة طرابلس، بحضور رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ونائبه موسى الكوني، وعدة شخصيات سياسية وبمشاركة رئيس البرلمان، عقيلة صالح، ومجلس الدولة، خالد المشري، دعا المنفي حينها الليبيين إلى التسامح والتصالح.
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