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تغطية مباشرة للهجوم الإرهابي على "كروكوس سيتي"... المتهم الأول يعترف بارتكابه التهم الموجهة إليه
https://sputnikarabic.ae/20240325/وزيرا-خارجية-روسيا-والهند-يناقشان-مكافحة-الإرهاب-1087347953.html
وزيرا خارجية روسيا والهند يناقشان مكافحة الإرهاب
وزيرا خارجية روسيا والهند يناقشان مكافحة الإرهاب
سبوتنيك عربي
أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف محادثة هاتفية مع نظيره الهندي سوبراهمانيام جايشانكار، ناقشا خلالها الحرب ضد الإرهاب بعد هجوم كروكوس الإرهابي بالقرب من... 25.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-25T01:25+0000
2024-03-25T01:25+0000
الهجوم الإرهابي
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سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان "أدان وزير الخارجية الهندي بشدة الهجوم الإرهابي غير الإنساني على قاعة الحفلات الموسيقية في كروكوس، والذي أودى بحياة أكثر من 130 مدنيا، وجدد تصميم الهند على مواصلة مكافحة الإرهاب بجميع مظاهره مع روسيا".بالإضافة إلى ذلك، طلب الوزير الهندي من لافروف نقل كلمات الدعم والتعاطف إلى أسر الضحايا، كما تمنى الشفاء العاجل للمصابين، حسبما جاء في البيان.وشهدت روسيا، أمس الأحد، حدادا وطنيا عاما على ضحايا الهجوم الإرهابي على مجمع "كروكوس سيتي" في ضواحي العاصمة موسكو.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن يوم 24 مارس/آذار الجاري، يوم حداد وطني، وذلك خلال كلمة للمواطنين الروس ألقاها أمس السبت.وأدان الرئيس الروسي، الهجوم، قائلًا إنه "عمل إرهابي همجي"، متوعدا جميع مرتكبي هذه الجريمة ومنظميها وعملائها بالعقاب.كما دانت دول عربية وغربية هذا الهجوم وأعربت عن تعازيها لحكومة وشعب روسيا، مع تأكيدها رفضها التام واستنكارها لجميع أشكال العنف والإرهاب.
https://sputnikarabic.ae/20240324/محكمة-روسية-توجه-تهما-لاثنين-من-المشتبه-بهم-في-هجوم-كروكوس-بارتكاب-عمل-إرهابي-1087346528.html
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الهجوم الإرهابي, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار الهند اليوم, الأخبار
الهجوم الإرهابي, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار الهند اليوم, الأخبار

وزيرا خارجية روسيا والهند يناقشان مكافحة الإرهاب

01:25 GMT 25.03.2024
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يشارك في حفل وضع الزهور في اللوحات التذكارية لموظفي وزارة الخارجية الروسية في موسكو.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يشارك في حفل وضع الزهور في اللوحات التذكارية لموظفي وزارة الخارجية الروسية في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2024
© Sputnik . Alexey Maishev
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أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف محادثة هاتفية مع نظيره الهندي سوبراهمانيام جايشانكار، ناقشا خلالها الحرب ضد الإرهاب بعد هجوم كروكوس الإرهابي بالقرب من موسكو.
سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان "أدان وزير الخارجية الهندي بشدة الهجوم الإرهابي غير الإنساني على قاعة الحفلات الموسيقية في كروكوس، والذي أودى بحياة أكثر من 130 مدنيا، وجدد تصميم الهند على مواصلة مكافحة الإرهاب بجميع مظاهره مع روسيا".
بالإضافة إلى ذلك، طلب الوزير الهندي من لافروف نقل كلمات الدعم والتعاطف إلى أسر الضحايا، كما تمنى الشفاء العاجل للمصابين، حسبما جاء في البيان.
ضباط إنفاذ القانون بالقرب من مركز تسوق كروكوس سيتي في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2024
محكمة روسية توجه تهما لاثنين من المشتبه بهم في هجوم كروكوس بارتكاب عمل إرهابي
أمس, 20:22 GMT
وشهدت روسيا، أمس الأحد، حدادا وطنيا عاما على ضحايا الهجوم الإرهابي على مجمع "كروكوس سيتي" في ضواحي العاصمة موسكو.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن يوم 24 مارس/آذار الجاري، يوم حداد وطني، وذلك خلال كلمة للمواطنين الروس ألقاها أمس السبت.
وأدان الرئيس الروسي، الهجوم، قائلًا إنه "عمل إرهابي همجي"، متوعدا جميع مرتكبي هذه الجريمة ومنظميها وعملائها بالعقاب.
كما دانت دول عربية وغربية هذا الهجوم وأعربت عن تعازيها لحكومة وشعب روسيا، مع تأكيدها رفضها التام واستنكارها لجميع أشكال العنف والإرهاب.
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Концертный зал Крокус Сити Холл, где произошла стрельба в Москве - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للهجوم الإرهابي على "كروكوس سيتي"... المتهم الأول يعترف بارتكابه التهم الموجهة إليهأمس, 21:53 GMT
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