https://sputnikarabic.ae/20240325/وزير-طاقة-بوركينا-فاسو-لـسبوتنيك-واغادوغو-وموسكو-بصدد-توقيع-خارطة-طريق-لإنشاء-محطة-نووية-1087373688.html
وزير طاقة بوركينا فاسو لـ"سبوتنيك": واغادوغو وموسكو بصدد توقيع خارطة طريق لإنشاء محطة نووية
وزير طاقة بوركينا فاسو لـ"سبوتنيك": واغادوغو وموسكو بصدد توقيع خارطة طريق لإنشاء محطة نووية
سبوتنيك عربي
قال ياكوبا جوبا، وزير الطاقة والمناجم في بوركينا فاسو، إن بلاده مقبلة على مرحلة مهمة للغاية تتعلق ببناء محطة طاقة نووية. 25.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-25T14:54+0000
2024-03-25T14:54+0000
2024-03-25T14:54+0000
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واغادوغو - سبوتنيك. وقال جوبا في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "نحن بصدد توقيع خارطة طريق مع روسيا لإنشاء محطة نووية، ضمن اتفاقية طموحة سيتم تعديلها وتوقيعها خلال زيارتنا إلى موسكو".ووقعت حكومة بوركينا فاسو، في الـ13 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مذكرة تفاهم مع شركة "روساتوم" النووية الحكومية الروسية، لبناء محطة للطاقة النووية في البلاد.وإضافة إلى بوركينا فاسو، فإن شركة "روساتوم" تعمل على تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية الأخرى، بما في ذلك زيمبابوي وبوروندي، إذ وقعت الشركة معهما اتفاقيات للتعاون في مجال استخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية.وإلى جانب ذلك، تم التوقيع على مذكرة تعاون بين شركة الوقود النووي الروسية التابعة للمؤسسة "TVEL" وشركة الطاقة النووية الجنوب أفريقية "Nesca" في مجال إنتاج الوقود النووي.
https://sputnikarabic.ae/20230819/وزير-دفاع-بوركينا-فاسو-لـسبوتنيك-اشترينا-أسلحة-من-روسيا-وبأسعار-جيدة--عاجل-1080212556.html
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وزير طاقة بوركينا فاسو لـ"سبوتنيك": واغادوغو وموسكو بصدد توقيع خارطة طريق لإنشاء محطة نووية
قال ياكوبا جوبا، وزير الطاقة والمناجم في بوركينا فاسو، إن بلاده مقبلة على مرحلة مهمة للغاية تتعلق ببناء محطة طاقة نووية.
واغادوغو - سبوتنيك
. وقال جوبا في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "نحن بصدد توقيع خارطة طريق مع روسيا لإنشاء محطة نووية، ضمن اتفاقية طموحة سيتم تعديلها وتوقيعها خلال زيارتنا إلى موسكو".
ووقعت حكومة بوركينا فاسو
، في الـ13 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مذكرة تفاهم مع شركة "روساتوم" النووية الحكومية الروسية، لبناء محطة للطاقة النووية في البلاد.
وإضافة إلى بوركينا فاسو، فإن شركة "روساتوم" تعمل على تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية الأخرى، بما في ذلك زيمبابوي وبوروندي، إذ وقعت الشركة معهما اتفاقيات للتعاون في مجال استخدام الطاقة الذرية
للأغراض السلمية.
وإلى جانب ذلك، تم التوقيع على مذكرة تعاون بين شركة الوقود النووي الروسية التابعة للمؤسسة "TVEL" وشركة الطاقة النووية الجنوب أفريقية "Nesca" في مجال إنتاج الوقود النووي.