وزير طاقة بوركينا فاسو لـ"سبوتنيك": واغادوغو وموسكو بصدد توقيع خارطة طريق لإنشاء محطة نووية

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تغطية مباشرة للهجوم الإرهابي على "كروكوس سيتي"... محكمة روسية تصدر حكما أوليا على مرتكبي الهجوم
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إعادة للتغطية الخاصة للهجوم الإرهابي على كروكوس سيتي
البرنامج المسائي - اعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
09:18 GMT
41 د
مساحة حرة
ما أسباب زيارة مسؤول حزب الله للإمارات؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
10:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
11:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:18 GMT
12 د
مرايا العلوم
أصداء كوكبنا المبكر مخبأة في أعماق المحيط الهادئ
11:31 GMT
29 د
حلقة خاصة
تغطية خاصة للعمل الارهابي في موسكو
12:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
15:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
لواء "ههاريم" الإسرائيلي.. هل هو تطوير دفاعي أم تهيئة لعمليات هجومية مستقبلية؟
15:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
بوتين يتوعد بمحاسبة جميع المسؤولين عن هجوم موسكو
16:03 GMT
59 د
صدى الحياة
خبير اقتصادي: مؤشر"هانكي" غير دقيق ولبنان ليس "الأكثر بؤسا" عربيا
17:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
18:00 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
18:14 GMT
20 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
18:34 GMT
26 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
108 د
تغطية خاصة للعمل الارهابي في موسكو
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
09:18 GMT
36 د
صدى الحياة
تجدد الانتقادات لـ"جرائم الشرف" بعد مقتل قاصر في سوريا
09:54 GMT
6 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
10:03 GMT
39 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
11:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
12:00 GMT
183 د
On air
13:39 GMT
6 د
بلا قيود
خبير: منفذ هجوم "كروكوس" هو المستفيد من ضرب الجبهة الداخلية الروسية
15:03 GMT
60 د
مساحة حرة
أبعاد اتفاق مصر وتركيا على إنشاء منطقة صناعية على ساحل المتوسط
16:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: استهداف "كروكوس سيتي" هو جزء من سلسلة عمليات لهز ثقة المجتمع الروسي بقيادته
16:33 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
17:03 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
الصوم عبر الأديان والثقافات
17:28 GMT
18 د
صدى الحياة
خبير نفسي: الانتحار سلوك ضد الفطرة والوسط الأسري هو من يحدد شخصية الطفل.
17:46 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
اكتشاف طور غريب وحقيقي للمادة كان سابقًا مجرد نظرية
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
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https://sputnikarabic.ae/20240325/وزير-طاقة-بوركينا-فاسو-لـسبوتنيك-واغادوغو-وموسكو-بصدد-توقيع-خارطة-طريق-لإنشاء-محطة-نووية-1087373688.html
وزير طاقة بوركينا فاسو لـ"سبوتنيك": واغادوغو وموسكو بصدد توقيع خارطة طريق لإنشاء محطة نووية
وزير طاقة بوركينا فاسو لـ"سبوتنيك": واغادوغو وموسكو بصدد توقيع خارطة طريق لإنشاء محطة نووية
سبوتنيك عربي
قال ياكوبا جوبا، وزير الطاقة والمناجم في بوركينا فاسو، إن بلاده مقبلة على مرحلة مهمة للغاية تتعلق ببناء محطة طاقة نووية. 25.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-25T14:54+0000
2024-03-25T14:54+0000
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واغادوغو - سبوتنيك. وقال جوبا في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "نحن بصدد توقيع خارطة طريق مع روسيا لإنشاء محطة نووية، ضمن اتفاقية طموحة سيتم تعديلها وتوقيعها خلال زيارتنا إلى موسكو".ووقعت حكومة بوركينا فاسو، في الـ13 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مذكرة تفاهم مع شركة ‏‏"روساتوم" النووية الحكومية الروسية، لبناء محطة للطاقة النووية في البلاد.وإضافة إلى بوركينا فاسو، فإن شركة "روساتوم" تعمل على تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية الأخرى، بما في ذلك زيمبابوي وبوروندي، إذ وقعت الشركة معهما اتفاقيات للتعاون في مجال استخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية.وإلى جانب ذلك، تم التوقيع على مذكرة تعاون بين شركة الوقود النووي الروسية التابعة للمؤسسة "TVEL" وشركة الطاقة النووية الجنوب أفريقية "Nesca" في مجال إنتاج الوقود النووي.
https://sputnikarabic.ae/20230819/وزير-دفاع-بوركينا-فاسو-لـسبوتنيك-اشترينا-أسلحة-من-روسيا-وبأسعار-جيدة--عاجل-1080212556.html
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وزير طاقة بوركينا فاسو لـ"سبوتنيك": واغادوغو وموسكو بصدد توقيع خارطة طريق لإنشاء محطة نووية

14:54 GMT 25.03.2024
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قال ياكوبا جوبا، وزير الطاقة والمناجم في بوركينا فاسو، إن بلاده مقبلة على مرحلة مهمة للغاية تتعلق ببناء محطة طاقة نووية.
واغادوغو - سبوتنيك. وقال جوبا في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "نحن بصدد توقيع خارطة طريق مع روسيا لإنشاء محطة نووية، ضمن اتفاقية طموحة سيتم تعديلها وتوقيعها خلال زيارتنا إلى موسكو".
ووقعت حكومة بوركينا فاسو، في الـ13 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مذكرة تفاهم مع شركة ‏‏"روساتوم" النووية الحكومية الروسية، لبناء محطة للطاقة النووية في البلاد.
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19 أغسطس 2023, 03:53 GMT
وإضافة إلى بوركينا فاسو، فإن شركة "روساتوم" تعمل على تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية الأخرى، بما في ذلك زيمبابوي وبوروندي، إذ وقعت الشركة معهما اتفاقيات للتعاون في مجال استخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية.
وإلى جانب ذلك، تم التوقيع على مذكرة تعاون بين شركة الوقود النووي الروسية التابعة للمؤسسة "TVEL" وشركة الطاقة النووية الجنوب أفريقية "Nesca" في مجال إنتاج الوقود النووي.
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