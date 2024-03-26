https://sputnikarabic.ae/20240326/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مهاجمة-أكثر-من-60-هدفا-في-غزة-خلال-24-ساعة-1087390049.html
الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمة أكثر من 60 هدفا في غزة خلال 24 ساعة
الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمة أكثر من 60 هدفا في غزة خلال 24 ساعة
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مواصلة القتال في حي الأمل في خان يونس، بالتزامن مع العمليات الدائرة في مجمّع مستشفى الشفاء. 26.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-26T09:04+0000
2024-03-26T09:04+0000
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وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "طائرات سلاح الجو هاجمت أكثر من 60 هدفًا في قطاع غزة"، مشيرًا إلى "وجود أنفاق هجومية ومبان عسكرية يتواجد فيها الإرهابيون المسلحون".وأضاف البيان أن "قوات الجيش الإسرائيلي وقوات الشاباك تواصل القتال في منطقة الأمل والكرارة"، لافتًا إلى أنه "تم القضاء على العديد من الإرهابيين بالإضافة إلى العثور على عبوات وقنابل يدوية وأسلحة وسترات والكثير من الذخيرة".وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 32 ألف قتيل، ونحو 75 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في القطاع.
https://sputnikarabic.ae/20240325/غوتيريش-عدم-تنفيذ-قرار-مجلس-الأمن-لوقف-إطلاق-النار-في-غزة-خطأ-لا-يغتفر-1087381339.html
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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم
الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمة أكثر من 60 هدفا في غزة خلال 24 ساعة
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مواصلة القتال في حي الأمل في خان يونس، بالتزامن مع العمليات الدائرة في مجمّع مستشفى الشفاء.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "طائرات سلاح الجو هاجمت أكثر من 60 هدفًا في قطاع غزة"، مشيرًا إلى "وجود أنفاق هجومية ومبان عسكرية يتواجد فيها الإرهابيون المسلحون".
وأضاف البيان أن "قوات الجيش الإسرائيلي وقوات الشاباك تواصل القتال في منطقة الأمل والكرارة"، لافتًا إلى أنه "تم القضاء على العديد من الإرهابيين بالإضافة إلى العثور على عبوات وقنابل يدوية وأسلحة وسترات والكثير من الذخيرة".
وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة
، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي
على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 32 ألف قتيل، ونحو 75 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في القطاع.