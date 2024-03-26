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الجيش الإسرائيلي يقتحم مدينة نابلس ومخيم "عسكر" الجديد في الضفة الغربية

الجيش الإسرائيلي يقتحم مدينة نابلس ومخيم "عسكر" الجديد في الضفة الغربية

سبوتنيك عربي

اقتحمت القوات الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، مدينة نابلس ومخيم عسكر في الضفة الغربية. 26.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-26T07:49+0000

2024-03-26T07:49+0000

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وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن "قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت منطقتي رفيديا والمخفية بمدينة نابلس، فينا اقتحمت قوات أخرى مخيم عسكر الجديد".وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 32 ألف قتيل ونحو 75 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.

https://sputnikarabic.ae/20240326/إيران-قرار-مجلس-الأمن-بوقف-إطلاق-النار-في-غزة-خطوة-إيجابية-لكنها-غير-كافية-1087386005.html

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أخبار الضفة الغربية, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي