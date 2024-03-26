https://sputnikarabic.ae/20240326/الدفاع-الوطني-السوري-طائرات-أمريكية-نفذت-10-غارات-جوية-استهدفت-عددا-من-المناطق-في-دير-الزور-وريفها-1087384074.html

الدفاع الوطني السوري: طائرات أمريكية نفذت 10 غارات جوية استهدفت عددا من المناطق في دير الزور وريفها

الدفاع الوطني السوري: طائرات أمريكية نفذت 10 غارات جوية استهدفت عددا من المناطق في دير الزور وريفها

سبوتنيك عربي

أفاد مراسل "سبوتنيك"، صباح اليوم الثلاثاء، نقلا عن مصادر قوات الدفاع الوطني في محافظة دير الزور، أنه "في تمام الساعة 01:49 نفذت عدة طائرات أمريكية 10 غارات... 26.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-26T00:23+0000

2024-03-26T00:23+0000

2024-03-26T00:37+0000

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واستهدفت الغارات شارع رئاسة الجامعة في قلب مدينة دير الزور، كما استهدفت حي (التمو) في مدينة الميادين، ومنطقة (السويعية) و(قرية الصالحية) و(شارع الهجانة) في مدينة البوكمال.هزت انفجارات عنيفة متزامنة، صباح اليوم الثلاثاء، مدن الميادين والبوكمال وداخل مدينة دير الزور، شرقي سوريا، ناجمة عن غارات جوية يعتقد أنها أمريكية استهدفت مواقع ومراكز مدنية وعسكرية.وأفاد مراسل "سبوتنيك" أن انفجارا ضخما هز فجر اليوم الثلاثاء 26 مارس/ آذار، مدينة دير الزور ناجم عن قصف جوي استهدف أحد الأبنية السكنية في شارع (رئاسة جامعة الفرات) ضمن حي (القصور)، وسط المدينة.وأضاف المراسل أن فرق الإطفاء والدفاع المدني هرعت في هذه الأثناء إلى موقع الانفجار.وتابع المراسل: "كما سمع دوي انفجارات عنيفة استهدفت مواقع عسكرية ومدنية في حي (التمو) ضمن مدينة (الميادين) بريف محافظة دير الزور الشرقي، على منطقة (المزارع) بريف المدينة".‎وأكد مراسل "سبوتنيك" أن المضادات الأرضية لاحقت الطائرات المعادية أثناء تنفيذ عدوانها.وكانت الجبهة الشرقية من سوريا باردة منذ أكثر من شهر بعد توقف الفصائل المسلحة في العراق وسوريا عن استهداف القواعد الأمريكية إلا أنها عادت إلى الواجهة يوم أمس باستهداف القاعدة الأمريكية خراب الجير بريف الحسكة والتي تتهم أميركا قوات تابعة لإيران بالوقوف وراء هذه الاستهدافات.

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