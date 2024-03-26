https://sputnikarabic.ae/20240326/السفير-الفلسطيني-لدى-روسيا-الموقف-الأمريكي-جاء-خجولا-ولا-يعني-الكف-عن-دعم-إسرائيل-1087404691.html

السفير الفلسطيني لدى روسيا: الموقف الأمريكي جاء خجولا ولا يعني الكف عن دعم إسرائيل

السفير الفلسطيني لدى روسيا: الموقف الأمريكي جاء خجولا ولا يعني الكف عن دعم إسرائيل

سبوتنيك عربي

اتخذ مجلس الأمن الدولي قرارا بوقف إطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان المبارك، وهو ما رحبت به الرئاسة الفلسطينية. 26.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-26T14:28+0000

2024-03-26T14:28+0000

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وقال السفير الفلسطيني لدى روسيا، عبد الحفيظ نوفل، في تصريح لـ"سبوتنيك": وأضاف السفير: "التحدي الأساسي في هذا الموضوع هو هل سلتزم إسرائيل بهذا القرار أم لا ؟ وما هي الخطوات التي يمكن أن يتخذها مجلس الأمن في حيال رفض إسرائيل للسلام. ولو حدث هذا الأمر مع دولة أخرى غير إسرائيل لما استمرت الحرب أكثر من أسبوع أو أسبوعين".الدور الروسيوعن الدور الروسي في اتخاذ هذا القرار تابع السفير: "الجانب الروسي منذ يوم الأول يحاول، لكن الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية أفشلت ثلاث محاولات روسية في السابق باستخدام حق النقص الفيتو ضد القرارات الروسية لوقف إطلاق النار والمجزرة، وبالتالي يُسجل لروسيا مواقفها الداعمة والمساندة والداعية لوقف طلاق النار وإيجاد حلول عادلة للملف الفلسطيني من خلال الحلول السياسية المنطفية التي تستند لحل الدولتين وتفعيل الرباعية والمؤسسات الدولية، وكذلك مجلس الأمن عندما زاروا رفح وكان معهم مندوب روسيا الشهير نيبينزيا عندما قال إنه على العالم أن يخجل مما يحصل في رفح وما يحصل في غزة، وبالتالي الجانب الروسي منذ اليوم الأول كان موقفه واضحا ثابتا لا رجعة فيه في ضرورة وقف إطلاق النار بشكل لا يقبل القسمة".الموقف الأمريكي جاء خجولاوأكد سعادة السفير أن امتناع الولايات المتحدة عن التصويت جاء على خجل ولكن بكل الأحوال نعتبره موقفا متقدماً نسبياً ولكن مباشرة إسرائيل ألغت زيارة وفد أمني إلى واشنطن وبدأت بمهاجمة أمريكا واتهام الأمم المتحدة بمعاداة السامية، وهذا القرار لا يعني أن هناك موقفا أمريكيا ضد إسرائيل وستبقى أمريكا داعمة لإسرائيل ومساعدة لها، ولكن في موضوع رفح هم يتحدثون عن حلول مختلفة في محاولة لتفادي مجزرة محتملة ولكن كما تعلمون القرار الأمريكي كان لسبب بسيط أنهم يتحدثون عن وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، أي ما تبقى من شهر رمضان وثانياً البحث عن إيجاد حلول والإفراج عن الأسرى وهذا مرتبط ببعضه البعض وأمريكا على أبواب الانتخابات، وهي رسالة للمجتمع الأمريكي وللناخب العربي المسلم في الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك يمكن أن نتخذ بعض المواقف الإيجابية ولكن هذا ليس متصلا بالموقف الأمريكي الداعم لإسرائيل في هذه الهجمة غير الإنسانية والمدمرة لغزة وأهلها وشعبها".الملف الإنسانيوعن الملف الإنساني قال سعادة السفير: "نعمل على إدخال المساعدات الإنسانية، وهذا ما نريده وهذا ما نرغبه هذا ما نتحدث فيه، يعني في الوقت الذي يعملون على بناء ممر بحري لإدخال مساعدات، المساعدات متكدسة بكميات كبيرة وهائلة جدا في العريش والمطلوب هو فتح المعبر فقط لدخول هذه البضاعة، أي أن تسمح إسرائيل لدخول هذه البضاعة لمئات الأمتار فهي غير قادمة من قبرص، نحن أمام كارثة إنسانية، الأطفال يموتون ليس من القتل فقط بل ومن الجوع بينما البضائع والمواد الغذائية تتكدس بجانبهم ولا يستطيعون الوصول إليها".وبين أنه يوجد في رفح أكثر من واحد ونصف مليون شخص في مساحة جغرافية 55 كيلومتر مربع وبالتالي أي حركة قد تؤدي إلى كارثة إنسانية فوق الكوارث التي تمر في غزة وأهلها وبالتالي نأمل أن يلزم القرار إسرائيل فعلا بوقف إطلاق النار وأن يعاد النظر بفتح المعابر الدولية فعلا، وأن تدخل السلع والمواد الرئيسية والدوائية للأهالي والمواطنين الذين يحتاجونها وإخراج المرضى والجرحى حسب الحاجة والضرورة، والبناء على رؤية سياسية جديدة قد تحدد وقف دائم لإطلاق النار، وهذا لا يمكن دون برنامج سياسي يستند إلى رؤية سياسية بحل الدولتين".نقل المعركة إلى الضفة الغربيةوبخصوص اقتحام الجيش الإسرائيلي للمدن والبلدات في الضفة الغربية قال سعادة السفير:

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