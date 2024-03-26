https://sputnikarabic.ae/20240326/الخارجية-الفلسطينية-الهجوم-الإسرائيلي-على-قرار-مجلس-الأمن-غير-مبرر-ويكشف-عن-أهداف-نتنياهو-1087391245.html

الخارجية الفلسطينية: الهجوم الإسرائيلي على قرار مجلس الأمن غير مبرر ويكشف عن أهداف نتنياهو

الخارجية الفلسطينية: الهجوم الإسرائيلي على قرار مجلس الأمن غير مبرر ويكشف عن أهداف نتنياهو

سبوتنيك عربي

حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، من "مخاطر أية تفسيرات أو طرح آليات بهدف إفراغ مشروع قرار مجلس الأمن الدولي بشأن وقف إطلاق النار في غزة، من... 26.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-26T09:34+0000

2024-03-26T09:34+0000

2024-03-26T09:34+0000

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

حركة حماس

أخبار فلسطين اليوم

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/04/1068616149_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_0a59ebdb3b69024b42eb080c3329cd47.jpg

وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، إن "الهجوم الإسرائيلي على قرار مجلس الأمن غير مبرر ويكشف عن أهداف نتنياهو غير المعلنة من الحرب"، مطالبةً بتنفيذ فوري للقرار.ورأت الوزارة أن قرار مجلس الأمن "يشكل أرضية صالحة للتوصل لوقف دائم لإطلاق النار في غزة، وحل الأزمة برمتها بالطرق السياسية والدبلوماسية"، مؤكدةً أنه "قرار ملزم وواجب التنفيذ".وتبنى مجلس الأمن الدولي، أمس الاثنين، قرارا بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، خلال شهر رمضان، مؤكدًا أن "الحاجة ملحة لزيادة المساعدات إلى غزة"، مطالبًا بإزالة جميع العوائق أمام تسليمها.ويطالب مشروع القرار بإطلاق سراح جميع المحتجزين في غزة بشكل فوري وغير مشروط، ويطالب أيضا كل الأطراف بالالتزام بواجباتها تجاه القانون الدولي.وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 32 ألف قتيل، ونحو 75 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في القطاع.

https://sputnikarabic.ae/20240326/إيران-قرار-مجلس-الأمن-بوقف-إطلاق-النار-في-غزة-خطوة-إيجابية-لكنها-غير-كافية-1087386005.html

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي