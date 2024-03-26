الخارجية الفلسطينية: الهجوم الإسرائيلي على قرار مجلس الأمن غير مبرر ويكشف عن أهداف نتنياهو

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تغطية خاصة للعمل الارهابي في موسكو
البرنامج المسائي - إعادة
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البرنامج الصباحي
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183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
09:18 GMT
36 د
صدى الحياة
تجدد الانتقادات لـ"جرائم الشرف" بعد مقتل قاصر في سوريا
09:54 GMT
6 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
10:03 GMT
39 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
11:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
12:00 GMT
183 د
On air
13:39 GMT
6 د
بلا قيود
خبير: منفذ هجوم "كروكوس" هو المستفيد من ضرب الجبهة الداخلية الروسية
15:03 GMT
60 د
مساحة حرة
أبعاد اتفاق مصر وتركيا على إنشاء منطقة صناعية على ساحل المتوسط
16:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: استهداف "كروكوس سيتي" هو جزء من سلسلة عمليات لهز ثقة المجتمع الروسي بقيادته
16:33 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
17:03 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
الصوم عبر الأديان والثقافات
17:28 GMT
18 د
صدى الحياة
خبير نفسي: الانتحار سلوك ضد الفطرة والوسط الأسري هو من يحدد شخصية الطفل.
17:46 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
اكتشاف طور غريب وحقيقي للمادة كان سابقًا مجرد نظرية
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية الشكاكة وكيفية التعامل معها؟
09:17 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: استهداف "كروكوس سيتي" هو جزء من سلسلة عمليات لهز ثقة المجتمع الروسي بقيادته
09:31 GMT
29 د
من الملعب
ما هي ملامح النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
أبعاد اتفاق مصر وتركيا على إنشاء منطقة صناعية على ساحل المتوسط
10:31 GMT
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كواليس السينما
النقد الفني وتحليل المضمون السينمائي
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عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
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القوة الناعمة في الحروب والنزاعات... بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
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عرب بوينت بودكاست
مطلقة وصمة عار أو حق عندما تصبح الحياة لا تطاق
18:00 GMT
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مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
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https://sputnikarabic.ae/20240326/الخارجية-الفلسطينية-الهجوم-الإسرائيلي-على-قرار-مجلس-الأمن-غير-مبرر-ويكشف-عن-أهداف-نتنياهو-1087391245.html
الخارجية الفلسطينية: الهجوم الإسرائيلي على قرار مجلس الأمن غير مبرر ويكشف عن أهداف نتنياهو
الخارجية الفلسطينية: الهجوم الإسرائيلي على قرار مجلس الأمن غير مبرر ويكشف عن أهداف نتنياهو
سبوتنيك عربي
حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، من "مخاطر أية تفسيرات أو طرح آليات بهدف إفراغ مشروع قرار مجلس الأمن الدولي بشأن وقف إطلاق النار في غزة، من... 26.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-26T09:34+0000
2024-03-26T09:34+0000
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وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، إن "الهجوم الإسرائيلي على قرار مجلس الأمن غير مبرر ويكشف عن أهداف نتنياهو غير المعلنة من الحرب"، مطالبةً بتنفيذ فوري للقرار.ورأت الوزارة أن قرار مجلس الأمن "يشكل أرضية صالحة للتوصل لوقف دائم لإطلاق النار في غزة، وحل الأزمة برمتها بالطرق السياسية والدبلوماسية"، مؤكدةً أنه "قرار ملزم وواجب التنفيذ".وتبنى مجلس الأمن الدولي، أمس الاثنين، قرارا بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، خلال شهر رمضان، مؤكدًا أن "الحاجة ملحة لزيادة المساعدات إلى غزة"، مطالبًا بإزالة جميع العوائق أمام تسليمها.ويطالب مشروع القرار بإطلاق سراح جميع المحتجزين في غزة بشكل فوري وغير مشروط، ويطالب أيضا كل الأطراف بالالتزام بواجباتها تجاه القانون الدولي.وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 32 ألف قتيل، ونحو 75 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في القطاع.
https://sputnikarabic.ae/20240326/إيران-قرار-مجلس-الأمن-بوقف-إطلاق-النار-في-غزة-خطوة-إيجابية-لكنها-غير-كافية-1087386005.html
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

الخارجية الفلسطينية: الهجوم الإسرائيلي على قرار مجلس الأمن غير مبرر ويكشف عن أهداف نتنياهو

09:34 GMT 26.03.2024
© AFP 2023 / ED JONESمجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2024
© AFP 2023 / ED JONES
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حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، من "مخاطر أية تفسيرات أو طرح آليات بهدف إفراغ مشروع قرار مجلس الأمن الدولي بشأن وقف إطلاق النار في غزة، من مضمونه.
وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، إن "الهجوم الإسرائيلي على قرار مجلس الأمن غير مبرر ويكشف عن أهداف نتنياهو غير المعلنة من الحرب"، مطالبةً بتنفيذ فوري للقرار.
ورأت الوزارة أن قرار مجلس الأمن "يشكل أرضية صالحة للتوصل لوقف دائم لإطلاق النار في غزة، وحل الأزمة برمتها بالطرق السياسية والدبلوماسية"، مؤكدةً أنه "قرار ملزم وواجب التنفيذ".
وتبنى مجلس الأمن الدولي، أمس الاثنين، قرارا بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، خلال شهر رمضان، مؤكدًا أن "الحاجة ملحة لزيادة المساعدات إلى غزة"، مطالبًا بإزالة جميع العوائق أمام تسليمها.
ويطالب مشروع القرار بإطلاق سراح جميع المحتجزين في غزة بشكل فوري وغير مشروط، ويطالب أيضا كل الأطراف بالالتزام بواجباتها تجاه القانون الدولي.
وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2024
إيران: قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة خطوة إيجابية لكنها غير كافية
06:33 GMT
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 32 ألف قتيل، ونحو 75 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في القطاع.
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