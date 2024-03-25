https://sputnikarabic.ae/20240325/نتنياهو-يلغي-زيارة-وفد-إسرائيلي-لواشنطن-عقب-امتناعها-عن-التصويت-ضد-قرار-في-مجلس-الأمن-1087375412.html

نتنياهو يلغي زيارة وفد إسرائيلي لواشنطن عقب امتناعها عن التصويت ضد قرار في مجلس الأمن

نتنياهو يلغي زيارة وفد إسرائيلي لواشنطن عقب امتناعها عن التصويت ضد قرار في مجلس الأمن

سبوتنيك عربي

قالت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، إن "الولايات المتحدة الأمريكية تراجعت عن سياسية المنهجية في مجلس الأمن منذ بداية الحرب على قطاع غزة" . 25.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-25T15:47+0000

2024-03-25T15:47+0000

2024-03-25T15:47+0000

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وأكدت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، في بيان لها، أن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ألغي زيارة الوفد الإسرائيلي إلى الولايات المتحدة بسبب تغيّر الموقف الأمريكي"، مضيفة أن "تغير الموقف الأمريكي يضر بجهود الحرب وجهود إطلاق سراح الرهائن.وتابع البيان أن " فشل أمريكا في استخدام حق النقض خلال تصويت مجلس الأمن تراجع صريح عن موقفها السابق".وتبنى مجلس الأمن الدولي، في وقت سابق اليوم، قرارا بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، مؤكدا أن "الحاجة ملحة لزيادة المساعدات إلى غزة"، مطالبا بإزالة جميع العوائق أمام تسليمها.ويطالب مشروع القرار، بإطلاق سراح جميع المحتجزين بغزة بشكل فوري وغير مشروط، ويطالب أيضا كل الأطراف بالالتزام بواجباتها تجاه القانون الدولي.وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 32 ألف قتيل، ونحو 75 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في القطاع.

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