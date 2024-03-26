https://sputnikarabic.ae/20240326/روساتوم-الروسية-توقع-مذكرة-تفاهم-مع-سوريا-بشأن-الاستخدام-غير-الطاقوي-للطاقة-النووية-السلمية-1087389824.html
"روساتوم" الروسية توقع مذكرة تفاهم مع سوريا بشأن الاستخدام غير الطاقوي للطاقة النووية السلمية
"روساتوم" الروسية توقع مذكرة تفاهم مع سوريا بشأن الاستخدام غير الطاقوي للطاقة النووية السلمية
سبوتنيك عربي
أعلنت مؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية، اليوم الثلاثاء، أنها وقعت اتفاقا مع سوريا بشأن تطوير التعاون في مجال الاستخدام غير الطاقوي للطاقة النووية السلمية. 26.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-26T08:45+0000
2024-03-26T08:45+0000
2024-03-26T08:47+0000
روسيا
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/1b/1085484911_0:40:768:472_1920x0_80_0_0_d72791e79058d1b5c27e3aa11ca539ce.jpg
وأصدرت مؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية بيانا جاء فيه: "على هامش المنتدى الدولي "آتوم إكسبو 2024" تم التوقيع على مذكرة تفاهم مع الجمهورية العربية السورية، بشأن تطوير التعاون في مجال الطاقة والتكنولوجيات النووية السلمية".شركة "روساتوم" الحكومية الروسية هي المصدر الرئيسي للتكنولوجيا النووية في روسيا، فعلى وجه الخصوص، أنتجت الشركة الحكومية في عام 2023، خمس مجموعات من معدات المفاعلات، وتم تسليم محطة الطاقة النووية البيلاروسية المبنية بالكامل إلى الجهة المتعاقدة.
https://sputnikarabic.ae/20240325/روساتوم-تختبر-المنشأة-الأولى-لوحدة-الطاقة-المستقبلية-1087358903.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/1b/1085484911_43:0:726:512_1920x0_80_0_0_e3a115dcb1a34ec0faca7347d8f76482.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
"روساتوم" الروسية توقع مذكرة تفاهم مع سوريا بشأن الاستخدام غير الطاقوي للطاقة النووية السلمية
08:45 GMT 26.03.2024 (تم التحديث: 08:47 GMT 26.03.2024)
أعلنت مؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية، اليوم الثلاثاء، أنها وقعت اتفاقا مع سوريا بشأن تطوير التعاون في مجال الاستخدام غير الطاقوي للطاقة النووية السلمية.
وأصدرت مؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية بيانا جاء فيه: "على هامش المنتدى الدولي "آتوم إكسبو 2024" تم التوقيع على مذكرة تفاهم مع الجمهورية العربية السورية، بشأن تطوير التعاون في مجال الطاقة والتكنولوجيات النووية السلمية".
وأضاف البيان أن المذكرة تشمل العمليات والدراسات المرتبطة بعلم الذرة السلمية غير المتعلقة بالطاقة، وكل ما يتعلق بالتقنيات النووية والإشعاعية في الطب والصناعة وما إلى ذلك.
شركة "روساتوم" الحكومية الروسية هي المصدر الرئيسي للتكنولوجيا النووية في روسيا، فعلى وجه الخصوص، أنتجت الشركة الحكومية في عام 2023، خمس مجموعات من معدات المفاعلات، وتم تسليم محطة الطاقة النووية البيلاروسية المبنية بالكامل إلى الجهة المتعاقدة.