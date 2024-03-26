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"روساتوم" الروسية توقع مذكرة تفاهم مع سوريا بشأن الاستخدام غير الطاقوي للطاقة النووية السلمية
"روساتوم" الروسية توقع مذكرة تفاهم مع سوريا بشأن الاستخدام غير الطاقوي للطاقة النووية السلمية
سبوتنيك عربي
أعلنت مؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية، اليوم الثلاثاء، أنها وقعت اتفاقا مع سوريا بشأن تطوير التعاون في مجال الاستخدام غير الطاقوي للطاقة النووية السلمية. 26.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-26T08:45+0000
2024-03-26T08:47+0000
روسيا
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وأصدرت مؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية بيانا جاء فيه: "على هامش المنتدى الدولي "آتوم إكسبو 2024" تم التوقيع على مذكرة تفاهم مع الجمهورية العربية السورية، بشأن تطوير التعاون في مجال الطاقة والتكنولوجيات النووية السلمية".شركة "روساتوم" الحكومية الروسية هي المصدر الرئيسي للتكنولوجيا النووية في روسيا، فعلى وجه الخصوص، أنتجت الشركة الحكومية في عام 2023، خمس مجموعات من معدات المفاعلات، وتم تسليم محطة الطاقة النووية البيلاروسية المبنية بالكامل إلى الجهة المتعاقدة.
https://sputnikarabic.ae/20240325/روساتوم-تختبر-المنشأة-الأولى-لوحدة-الطاقة-المستقبلية-1087358903.html
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"روساتوم" الروسية توقع مذكرة تفاهم مع سوريا بشأن الاستخدام غير الطاقوي للطاقة النووية السلمية

08:45 GMT 26.03.2024 (تم التحديث: 08:47 GMT 26.03.2024)
© AFP 2023 / ERIC PIERMONTشعار وكالة الطاقة الذرية الروسية روساتوم خلال المعرض النووي العالمي في لوبورجيه بالقرب من باريس.
شعار وكالة الطاقة الذرية الروسية روساتوم خلال المعرض النووي العالمي في لوبورجيه بالقرب من باريس. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2024
© AFP 2023 / ERIC PIERMONT
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أعلنت مؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية، اليوم الثلاثاء، أنها وقعت اتفاقا مع سوريا بشأن تطوير التعاون في مجال الاستخدام غير الطاقوي للطاقة النووية السلمية.
وأصدرت مؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية بيانا جاء فيه: "على هامش المنتدى الدولي "آتوم إكسبو 2024" تم التوقيع على مذكرة تفاهم مع الجمهورية العربية السورية، بشأن تطوير التعاون في مجال الطاقة والتكنولوجيات النووية السلمية".
المفاعل النووي العاشر المكتمل ريتم-200 لكاسحة الجليد في محطة زيو-بودولسك لبناء الآلات، وهي مؤسسة تابعة لوحدة بناء الآلات التابعة للوكالة النووية الروسية روساتوم، في مدينة بودولسك في مقاطعة موسكو، روسيا 5 ديسمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2024
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وأضاف البيان أن المذكرة تشمل العمليات والدراسات المرتبطة بعلم الذرة السلمية غير المتعلقة بالطاقة، وكل ما يتعلق بالتقنيات النووية والإشعاعية في الطب والصناعة وما إلى ذلك.

شركة "روساتوم" الحكومية الروسية هي المصدر الرئيسي للتكنولوجيا النووية في روسيا، فعلى وجه الخصوص، أنتجت الشركة الحكومية في عام 2023، خمس مجموعات من معدات المفاعلات، وتم تسليم محطة الطاقة النووية البيلاروسية المبنية بالكامل إلى الجهة المتعاقدة.
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