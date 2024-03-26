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الأمن الفيدرالي الروسي: الاستخبارات الأوكرانية سهلت هجوم "كروكوس" والإرهابيون المتطرفون أعدوا له
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الصوم عبر الأديان والثقافات
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لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء
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https://sputnikarabic.ae/20240326/زعيم-المعارضة-الإسرائيلي-يدعو-وزيرين-بـكابينيت-الحرب-على-غزة-لتقديم-استقالتهما-1087411010.html
زعيم المعارضة الإسرائيلي يدعو وزيرين بـ"كابينيت الحرب" على غزة لتقديم استقالتهما
زعيم المعارضة الإسرائيلي يدعو وزيرين بـ"كابينيت الحرب" على غزة لتقديم استقالتهما
سبوتنيك عربي
دعا يائير لابيد، زعيم المعارضة الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، وزيرين بـ"كابينيت الحرب" على قطاع غزة إلى تقديم استقالتهما. 26.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-26T18:39+0000
2024-03-26T18:39+0000
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غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
حركة حماس
طوفان الأقصى
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ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، عن لابيد دعوته لكل من بيني غانتس، وغادي آيزنكوت، عضوا مجلس الحرب الدائرة على قطاع غزة "كابينيت الحرب" إلى مغادرة هذا المجلس.وأضاف زعيم المعارض الإسرائيلي أن مشروع "قانون التجنيد الجديد" كارثة أمنية على إسرائيل.وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أرسل 28 من كبار ضباط الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، رسالة إلى رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، يحذرونه فيها من قانون "التجنيد" الجديد.وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، أن نحو 28 ضابطا من كبار الضباط الاحتياط بالجيش الإسرائيلي من رتبة رائد إلى رتبة عقيد، قد بعثوا برسالة تحذيرية لنتنياهو من قانون التجنيد ومخطط الاحتياط الجديد.ونشرت الإذاعة الرسالة التي أشار فيها الضباط إلى أن القانون الجديد مخطط يثير صعوبات هائلة، ولن يكون من خلاله الجيش الإسرائيلي بعد الآن "جيش الشعب"، حيث شدد الضباط في رسالتهم على أن قانون التجنيد الجديد سوف يؤدي إلى تعزيز عدم المساواة بين المواطنين الإسرائيليين إلى حد كبير، و"إدامة التمييز الشديد بين الدم والدم".ويسود الداخل الإسرائيلي خلافات كبيرة بشأن قانون التجنيد، الذي يحاول بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء، الترويج له ويستثني "الحريديم"(المتشددين) من الخدمة العسكرية.ويعود الجدل الإسرائيلي الداخلي إلى الواجهة بعد محاولة نتنياهو، إقرار مشروع قانون يعمل من خلاله على استثناء اليهود "الحريديم" (المتشددين) من الخدمة العسكرية، على أن يزيد مدة الخدمة الإلزامية من 32 شهرا إلى 36 شهرا.وقوبل القانون الجديد برفض كبير وواسع النطاق من المعارضة الإسرائيلية، التي يترأسها يائير لابيد، حيث دعا ومعه وزير الدفاع الحالي، يوآف غالانت، إلى إعداد قانون تجنيد يلزم "الحريديم" بأداء الخدمة العسكرية أسوة بغيرهم من المواطنين الإسرائيليين الآخرين.وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 32 ألف قتيل، ونحو 75 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في القطاع.
https://sputnikarabic.ae/20240324/في-ظل-الحرب-على-غزة-خلافات-إسرائيلية-داخلية-بشأن-قانون-تجنيد-الحريديم-في-الجيش-1087325422.html
https://sputnikarabic.ae/20240326/وزير-الدفاع-الأمريكي-لنظيره-الإسرائيليغزة-تعاني-كارثة-إنسانية-وسنبحث-بدائل-الهجوم-على-رفح-1087409855.html
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, حركة حماس, طوفان الأقصى
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, حركة حماس, طوفان الأقصى

زعيم المعارضة الإسرائيلي يدعو وزيرين بـ"كابينيت الحرب" على غزة لتقديم استقالتهما

18:39 GMT 26.03.2024
© AFP 2023 / GIL COHEN-MAGENرئيس الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايته يائير لابيد
رئيس الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايته يائير لابيد - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2024
© AFP 2023 / GIL COHEN-MAGEN
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دعا يائير لابيد، زعيم المعارضة الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، وزيرين بـ"كابينيت الحرب" على قطاع غزة إلى تقديم استقالتهما.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، عن لابيد دعوته لكل من بيني غانتس، وغادي آيزنكوت، عضوا مجلس الحرب الدائرة على قطاع غزة "كابينيت الحرب" إلى مغادرة هذا المجلس.
وأضاف زعيم المعارض الإسرائيلي أن مشروع "قانون التجنيد الجديد" كارثة أمنية على إسرائيل.
انتشار قوات الجيش الإسرائيلي على طول طريق بالقرب من بلدة كريات شمونة على الحدود مع لبنان، 31 أكتوبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2024
في ظل الحرب على غزة.. خلافات إسرائيلية داخلية بشأن قانون تجنيد "الحريديم" في الجيش
24 مارس, 10:12 GMT
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أرسل 28 من كبار ضباط الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، رسالة إلى رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، يحذرونه فيها من قانون "التجنيد" الجديد.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، أن نحو 28 ضابطا من كبار الضباط الاحتياط بالجيش الإسرائيلي من رتبة رائد إلى رتبة عقيد، قد بعثوا برسالة تحذيرية لنتنياهو من قانون التجنيد ومخطط الاحتياط الجديد.
ونشرت الإذاعة الرسالة التي أشار فيها الضباط إلى أن القانون الجديد مخطط يثير صعوبات هائلة، ولن يكون من خلاله الجيش الإسرائيلي بعد الآن "جيش الشعب"، حيث شدد الضباط في رسالتهم على أن قانون التجنيد الجديد سوف يؤدي إلى تعزيز عدم المساواة بين المواطنين الإسرائيليين إلى حد كبير، و"إدامة التمييز الشديد بين الدم والدم".
ويسود الداخل الإسرائيلي خلافات كبيرة بشأن قانون التجنيد، الذي يحاول بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء، الترويج له ويستثني "الحريديم"(المتشددين) من الخدمة العسكرية.
ويعود الجدل الإسرائيلي الداخلي إلى الواجهة بعد محاولة نتنياهو، إقرار مشروع قانون يعمل من خلاله على استثناء اليهود "الحريديم" (المتشددين) من الخدمة العسكرية، على أن يزيد مدة الخدمة الإلزامية من 32 شهرا إلى 36 شهرا.
وقوبل القانون الجديد برفض كبير وواسع النطاق من المعارضة الإسرائيلية، التي يترأسها يائير لابيد، حيث دعا ومعه وزير الدفاع الحالي، يوآف غالانت، إلى إعداد قانون تجنيد يلزم "الحريديم" بأداء الخدمة العسكرية أسوة بغيرهم من المواطنين الإسرائيليين الآخرين.
وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، مع نظيره الأمريكي، لويد أوستن في تل أبيب، 18 ديسمبر/ كانون الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2024
وزير الدفاع الأمريكي لنظيره الإسرائيلي: غزة تعاني كارثة إنسانية وسنبحث بدائل الهجوم على رفح
17:33 GMT
وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 32 ألف قتيل، ونحو 75 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في القطاع.
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