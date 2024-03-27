https://sputnikarabic.ae/20240327/إعلام-مسؤول-إسرائيلي-يكشف-عن-مصير-غزة-والجهة-التي-ستحكمها-بعد-الحرب-1087416066.html
إعلام: مسؤول إسرائيلي يكشف عن مصير غزة والجهة التي ستحكمها بعد الحرب
إعلام: مسؤول إسرائيلي يكشف عن مصير غزة والجهة التي ستحكمها بعد الحرب
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن إسرائيل كشفت عن مصير قطاع غزة والسلطات التي ستحكم تلك المنطقة بعد انتهاء الحرب. 27.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-27T05:31+0000
2024-03-27T05:31+0000
2024-03-27T05:31+0000
العالم
طوفان الأقصى
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ونقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، الذي قال خلال اجتماع مع مسؤولين أمريكيين في واشنطن، إنه بعد انتهاء الحرب في غزة لن تحكم إسرائيل أو حركة حماس الفلسطينية، بل ستحكمها سلطات محلية بديلة.وأضاف غالانت خلال اجتماعه أن "إسرائيل وحماس لن تحكما قطاع غزة بعد انتهاء الحرب الحالية، وأنه لا بد من إيجاد بديل محلي"، مضيفا أن بلاده "تتشارك بنسبة 100% من القيم و99% من المصالح مع الولايات المتحدة".وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 32 ألف قتيل، ونحو 75 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في القطاع.
https://sputnikarabic.ae/20240326/فصائل-عراقية-مسلحة-تعلن-استهداف-قاعدة-عوفدا-الجوية-الإسرائيلية-بالطيران-المسير-1087414531.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, طوفان الأقصى
إعلام: مسؤول إسرائيلي يكشف عن مصير غزة والجهة التي ستحكمها بعد الحرب
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن إسرائيل كشفت عن مصير قطاع غزة والسلطات التي ستحكم تلك المنطقة بعد انتهاء الحرب.
ونقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، الذي قال خلال اجتماع مع مسؤولين أمريكيين في واشنطن، إنه بعد انتهاء الحرب في غزة لن تحكم إسرائيل أو حركة حماس الفلسطينية، بل ستحكمها سلطات محلية بديلة.
وأضاف غالانت خلال اجتماعه أن "إسرائيل وحماس لن تحكما قطاع غزة بعد انتهاء الحرب الحالية، وأنه لا بد من إيجاد بديل محلي"، مضيفا أن بلاده "تتشارك بنسبة 100% من القيم و99% من المصالح مع الولايات المتحدة".
وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة
، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي
على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 32 ألف قتيل، ونحو 75 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في القطاع.