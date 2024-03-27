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https://sputnikarabic.ae/20240327/الحرس-الثوري-الإيراني-قريبا-سنرى-الجنود-الأمريكيين-يشنقون-في-شوارع-بغداد-والمنامة-1087427011.html
الحرس الثوري الإيراني: قريبا سنرى الجنود الأمريكيين يشنقون في شوارع بغداد والمنامة
الحرس الثوري الإيراني: قريبا سنرى الجنود الأمريكيين يشنقون في شوارع بغداد والمنامة
سبوتنيك عربي
دعا الحرس الثوري الإيراني "الأمريكيين إلى أن يعدوا أنفسهم لمواجهة اليوم الذي ستشنق فيه شعوب المنطقة جنودا أمريكيين على أعمدة الكهرباء في شوارع بغداد والمنامة". 27.03.2024, سبوتنيك عربي
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2024-03-27T12:34+0000
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وقال مساعد قائد حرس الثورة الإيراني، محمد رضا نقدي، في تصريحات أوردتها صحيفة "انتخاب"، إن "مجاهدي العالم لم يقفوا مكتوفي الأيدي أمام جرائم أمريكا والكيان الصهيوني"، مضيفا أنه "كان ينبغي للصهاينة أن يعودوا إلى رشدهم بعد طوفان الأقصى ويخففوا من حدة الوحشية والجرائم بحق الفلسطينيين ويتخذوا مسارا أكثر ذكاء، بحيث يطيلون عمر حكمهم لعقد آخر على الأقل، ولكنهم من خلال تكثيف الجرائم ضد الإنسانية مهدوا الطريق لتدمير أنفسهم ولحدوث شيء أكبر من طوفان الأقصى".وذكر نقدي، أن "عمق الإجرام الصهيوني أثار استياء الرأي العام في المنطقة وشعوب العالم، مشيرا إلى دعم أمريكا الكامل للجرائم الصهيونية".وكشف: "بعد طوفان الأقصى، كان بإمكان أمريكا أن تتبنى استراتيجية محسوبة ومعقدة أكثر، لكن كان الأمر كما لو أن إرادة الله هي أن تكون نهاية مصير النظام المجرم الأمريكي بطفله الشرير في الشرق الأوسط".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ كتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أميركية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وتجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من كانون الأول/ ديسمبر 2023، بعد انتهاء الهدنة.
https://sputnikarabic.ae/20240326/إيران-قرار-مجلس-الأمن-بوقف-إطلاق-النار-في-غزة-خطوة-إيجابية-لكنها-غير-كافية-1087386005.html
https://sputnikarabic.ae/20240221/إيران-الفيتو-الأمريكي-ضد-وقف-الحرب-في-غزة-هو-كارثة-القرن-الدبلوماسية-1086287537.html
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم, الحرس الثوري الإيراني
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم, الحرس الثوري الإيراني

الحرس الثوري الإيراني: قريبا سنرى الجنود الأمريكيين يشنقون في شوارع بغداد والمنامة

12:34 GMT 27.03.2024
© AP Photo / Vahid Salemiالذكرى الـ 40 على الثورة الإسلامية الإيرانية، اسقطا نظام الشاه في 1979، مسيرات في طهران، إيران 11 فبراير/ شباط 2019
الذكرى الـ 40 على الثورة الإسلامية الإيرانية، اسقطا نظام الشاه في 1979، مسيرات في طهران، إيران 11 فبراير/ شباط 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
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دعا الحرس الثوري الإيراني "الأمريكيين إلى أن يعدوا أنفسهم لمواجهة اليوم الذي ستشنق فيه شعوب المنطقة جنودا أمريكيين على أعمدة الكهرباء في شوارع بغداد والمنامة".
وقال مساعد قائد حرس الثورة الإيراني، محمد رضا نقدي، في تصريحات أوردتها صحيفة "انتخاب"، إن "مجاهدي العالم لم يقفوا مكتوفي الأيدي أمام جرائم أمريكا والكيان الصهيوني"، مضيفا أنه "كان ينبغي للصهاينة أن يعودوا إلى رشدهم بعد طوفان الأقصى ويخففوا من حدة الوحشية والجرائم بحق الفلسطينيين ويتخذوا مسارا أكثر ذكاء، بحيث يطيلون عمر حكمهم لعقد آخر على الأقل، ولكنهم من خلال تكثيف الجرائم ضد الإنسانية مهدوا الطريق لتدمير أنفسهم ولحدوث شيء أكبر من طوفان الأقصى".
وذكر نقدي، أن "عمق الإجرام الصهيوني أثار استياء الرأي العام في المنطقة وشعوب العالم، مشيرا إلى دعم أمريكا الكامل للجرائم الصهيونية".
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2024
إيران: قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة خطوة إيجابية لكنها غير كافية
أمس, 06:33 GMT
وكشف: "بعد طوفان الأقصى، كان بإمكان أمريكا أن تتبنى استراتيجية محسوبة ومعقدة أكثر، لكن كان الأمر كما لو أن إرادة الله هي أن تكون نهاية مصير النظام المجرم الأمريكي بطفله الشرير في الشرق الأوسط".
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ كتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2024
إيران: الفيتو الأمريكي ضد وقف الحرب في غزة هو "كارثة القرن الدبلوماسية"
21 فبراير, 15:32 GMT
وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أميركية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
وتجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من كانون الأول/ ديسمبر 2023، بعد انتهاء الهدنة.
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