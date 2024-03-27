https://sputnikarabic.ae/20240327/الكرملين-واشنطن-تكرر-روايتها-حول-منفذي-هجوم-كروكوس-لتحويل-الأنظار-عن-شيء-ما--1087439256.html
الكرملين: واشنطن تكرر روايتها حول منفذي هجوم "كروكوس" لتحويل الأنظار عن شيء ما
الكرملين: واشنطن تكرر روايتها حول منفذي هجوم "كروكوس" لتحويل الأنظار عن شيء ما
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، بأن سلوك الولايات المتحدة، التي أخذت على عاتقها وبشجاعة تكرار روايتها حول منفذي العمل الإرهابي... 27.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-27T20:26+0000
2024-03-27T20:26+0000
2024-03-27T20:26+0000
الهجوم الإرهابي في موسكو
روسيا
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/0f/1077054386_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1ba76661b615e4d4f19ceaa5a841229b.jpg
وقال بيسكوف في مقابلة مع صحيفة "إزفيستيا" الروسية، معلقًا على التصريحات الأميركية عن ضلوع تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) في الهجوم المسلح: "إذا لم تتح لنا الفرصة حتى الآن للتعبير برواية واحدة، لأن التحقيق لا يزال مستمرًا، فمن المستغرب على أقل تقدير أن يتجرأ الأميركيون ويكرروا روايتهم الوحيدة. وهذا، بالطبع، يدل أنهم على الأقل يفعلون ذلك لتحويل الأنظار عن أمر ما".وأشار بيسكوف إلى ضرورة "التحلي بالصبر والانتظار حتى تتوصل أجهزة المخابرات والتحقيق إلى نتيجة نهائية بشأن الهجوم الإرهابي على مجمع "كروكوس سيتي هول".ووقع إطلاق نار، مساء يوم 22 مارس/ آذار الجاري، قبل بدء حفل موسيقي في قاعة "كروكوس سيتي" في ضواحي موسكو، وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، بأن عدة رجال يرتدون ملابس مموهة ودون أقنعة اقتحموا القاعة، وأطلقوا النار على الناس من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن يوم 24 مارس/آذار الجاري، يوم حداد وطني، وذلك خلال كلمة للمواطنين الروس ألقاها يوم السبت الماضي.بوتين يضيء شمعة تكريما لأرواح ضحايا هجوم "كروكوس" الإرهابي... فيديووأدان الرئيس الروسي، الهجوم، قائلًا إنه "عمل إرهابي همجي"، متوعدا جميع مرتكبي هذه الجريمة ومنظميها وعملائها بالعقاب.كما دانت دول عربية وغربية هذا الهجوم وأعربت عن تعازيها لحكومة وشعب روسيا، مع تأكيدها رفضها التام واستنكارها لجميع أشكال العنف والإرهاب.
https://sputnikarabic.ae/20240327/لجنة-التحقيق-الروسية-التعرف-على-84-جثة-لضحايا-الهجوم-الإرهابي-في-كروكوس-بينهم-5-أطفال-1087435272.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/0f/1077054386_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a95d0c101f26ccca2b2a75208749c11e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الهجوم الإرهابي في موسكو, روسيا
الهجوم الإرهابي في موسكو, روسيا
الكرملين: واشنطن تكرر روايتها حول منفذي هجوم "كروكوس" لتحويل الأنظار عن شيء ما
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، بأن سلوك الولايات المتحدة، التي أخذت على عاتقها وبشجاعة تكرار روايتها حول منفذي العمل الإرهابي في "كروكوس"، بينما لا يزال التحقيق مستمرًا في روسيا، يثير الاستغراب على الأقل ويدل على رغبتها بتحويل الأنظار عن شيء ما".
وقال بيسكوف في مقابلة مع صحيفة "إزفيستيا" الروسية، معلقًا على التصريحات الأميركية عن ضلوع تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) في الهجوم المسلح: "إذا لم تتح لنا الفرصة حتى الآن للتعبير برواية واحدة، لأن التحقيق لا يزال مستمرًا، فمن المستغرب على أقل تقدير أن يتجرأ الأميركيون ويكرروا روايتهم الوحيدة. وهذا، بالطبع، يدل أنهم على الأقل يفعلون ذلك لتحويل الأنظار عن أمر ما".
وأشار بيسكوف إلى ضرورة "التحلي بالصبر والانتظار حتى تتوصل أجهزة المخابرات والتحقيق إلى نتيجة نهائية بشأن الهجوم الإرهابي على مجمع "كروكوس سيتي هول".
وأكدت مصادر أمنية طاجيكية لوكالة "سبوتنيك"، أن جميع المتهمين بارتكاب العمل الإرهابي عاشوا قبل مغادرتهم إلى روسيا في قرى وبلدات مختلفة بطاجيكستان.
فيما أعلن رئيس طاجيكستان إمام علي رحمون أنه يتولى ملف التحقيق شخصيًا، ويتلقى يوميًا جميع المعلومات حول سير التحقيقات والإجراءات المتخذة في دوشانبي بشأن الهجوم الإرهابي على مجمع "كروكوس سيتي هول" بمقاطعة موسكو.
ووقع إطلاق نار، مساء يوم 22 مارس/ آذار الجاري، قبل بدء حفل موسيقي في قاعة "كروكوس سيتي" في ضواحي موسكو، وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، بأن عدة رجال يرتدون ملابس مموهة ودون أقنعة اقتحموا القاعة، وأطلقوا النار على الناس من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن يوم 24 مارس/آذار الجاري، يوم حداد وطني
، وذلك خلال كلمة للمواطنين الروس ألقاها يوم السبت الماضي.
وأدان الرئيس الروسي
، الهجوم، قائلًا إنه "عمل إرهابي همجي"، متوعدا جميع مرتكبي هذه الجريمة ومنظميها وعملائها بالعقاب.
كما دانت دول عربية وغربية هذا الهجوم وأعربت عن تعازيها لحكومة وشعب روسيا، مع تأكيدها رفضها التام واستنكارها لجميع أشكال العنف والإرهاب.