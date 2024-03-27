https://sputnikarabic.ae/20240327/الكرملين-واشنطن-تكرر-روايتها-حول-منفذي-هجوم-كروكوس-لتحويل-الأنظار-عن-شيء-ما--1087439256.html

الكرملين: واشنطن تكرر روايتها حول منفذي هجوم "كروكوس" لتحويل الأنظار عن شيء ما

الكرملين: واشنطن تكرر روايتها حول منفذي هجوم "كروكوس" لتحويل الأنظار عن شيء ما

سبوتنيك عربي

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، بأن سلوك الولايات المتحدة، التي أخذت على عاتقها وبشجاعة تكرار روايتها حول منفذي العمل الإرهابي... 27.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-27T20:26+0000

2024-03-27T20:26+0000

2024-03-27T20:26+0000

الهجوم الإرهابي في موسكو

روسيا

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وقال بيسكوف في مقابلة مع صحيفة "إزفيستيا" الروسية، معلقًا على التصريحات الأميركية عن ضلوع تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) في الهجوم المسلح: "إذا لم تتح لنا الفرصة حتى الآن للتعبير برواية واحدة، لأن التحقيق لا يزال مستمرًا، فمن المستغرب على أقل تقدير أن يتجرأ الأميركيون ويكرروا روايتهم الوحيدة. وهذا، بالطبع، يدل أنهم على الأقل يفعلون ذلك لتحويل الأنظار عن أمر ما".وأشار بيسكوف إلى ضرورة "التحلي بالصبر والانتظار حتى تتوصل أجهزة المخابرات والتحقيق إلى نتيجة نهائية بشأن الهجوم الإرهابي على مجمع "كروكوس سيتي هول".ووقع إطلاق نار، مساء يوم 22 مارس/ آذار الجاري، قبل بدء حفل موسيقي في قاعة "كروكوس سيتي" في ضواحي موسكو، وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، بأن عدة رجال يرتدون ملابس مموهة ودون أقنعة اقتحموا القاعة، وأطلقوا النار على الناس من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن يوم 24 مارس/آذار الجاري، يوم حداد وطني، وذلك خلال كلمة للمواطنين الروس ألقاها يوم السبت الماضي.بوتين يضيء شمعة تكريما لأرواح ضحايا هجوم "كروكوس" الإرهابي... فيديووأدان الرئيس الروسي، الهجوم، قائلًا إنه "عمل إرهابي همجي"، متوعدا جميع مرتكبي هذه الجريمة ومنظميها وعملائها بالعقاب.كما دانت دول عربية وغربية هذا الهجوم وأعربت عن تعازيها لحكومة وشعب روسيا، مع تأكيدها رفضها التام واستنكارها لجميع أشكال العنف والإرهاب.

https://sputnikarabic.ae/20240327/لجنة-التحقيق-الروسية-التعرف-على-84-جثة-لضحايا-الهجوم-الإرهابي-في-كروكوس-بينهم-5-أطفال-1087435272.html

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الهجوم الإرهابي في موسكو, روسيا