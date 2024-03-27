https://sputnikarabic.ae/20240327/لجنة-التحقيق-الروسية-التعرف-على-84-جثة-لضحايا-الهجوم-الإرهابي-في-كروكوس-بينهم-5-أطفال-1087435272.html

لجنة التحقيق الروسية: التعرف على 84 جثة لضحايا الهجوم الإرهابي في "كروكوس" بينهم 5 أطفال

لجنة التحقيق الروسية: التعرف على 84 جثة لضحايا الهجوم الإرهابي في "كروكوس" بينهم 5 أطفال

سبوتنيك عربي

أفادت لجنة التحقيق الروسية، اليوم الجمعة، أنه تم حتى اللحظة التعرف على هويات 84 من جثث ضحايا العمل الإرهابي في مجمع "كروكوس سيتي هول"، من بينها جثث لخمسة أطفال... 27.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-27T15:31+0000

2024-03-27T15:31+0000

2024-03-27T15:31+0000

الهجوم الإرهابي في موسكو

روسيا

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وجاء في بيان اللجنة نشر على قناتها في "تيليغرام"، أنه "حتى هذه اللحظة تم التعرف على جثث 84 شخصًا من بين الضحايا بما فيها جثث خمسة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و 16 عامًا".أفادت لجنة التحقيق الروسية، يوم الاثنين 25 مارس/ آذار الجاري،، باستمرار التحقيقات مع المشتبه بهم في الهجوم الإرهابي على قاعة مجمع "كروكوس سيتي هول" للتعرف على المتواطئين الآخرين، ومن ضمنهم المنظمون.وجاء في إفادة اللجنة عبر "تلغرام": "تستمر في الوقت الراهن إجراءات التحقيق مع المشتبه بهم للحصول على معلومات تفيد التحقيق حول عملية التحضير لهذا الهجوم الإرهابي وتنفيذه، وكذلك للتعرف على المتواطئين الآخرين في الجريمة، بمن فيهم المنظمون".وأضافت اللجنة: "تتضمن القضية الجنائية، بالإضافة إلى أخذ الأدلة المادية التي تم الحصول عليها، إجراء فحوصات الطب الشرعي المعقدة، التي ستوفر لنا نتائجها إمكانية استعادة الصورة الكاملة لما حدث".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن يوم 24 مارس/آذار الجاري، يوم حداد وطني، وذلك خلال كلمة للمواطنين الروس ألقاها يوم السبت الماضي.بوتين يضيء شمعة تكريما لأرواح ضحايا هجوم "كروكوس" الإرهابي... فيديووأدان الرئيس الروسي، الهجوم، قائلًا إنه "عمل إرهابي همجي"، متوعدا جميع مرتكبي هذه الجريمة ومنظميها وعملائها بالعقاب.كما دانت دول عربية وغربية هذا الهجوم وأعربت عن تعازيها لحكومة وشعب روسيا، مع تأكيدها رفضها التام واستنكارها لجميع أشكال العنف والإرهاب.

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الهجوم الإرهابي في موسكو, روسيا