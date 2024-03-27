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https://sputnikarabic.ae/20240327/لجنة-التحقيق-الروسية-التعرف-على-84-جثة-لضحايا-الهجوم-الإرهابي-في-كروكوس-بينهم-5-أطفال-1087435272.html
لجنة التحقيق الروسية: التعرف على 84 جثة لضحايا الهجوم الإرهابي في "كروكوس" بينهم 5 أطفال
لجنة التحقيق الروسية: التعرف على 84 جثة لضحايا الهجوم الإرهابي في "كروكوس" بينهم 5 أطفال
سبوتنيك عربي
أفادت لجنة التحقيق الروسية، اليوم الجمعة، أنه تم حتى اللحظة التعرف على هويات 84 من جثث ضحايا العمل الإرهابي في مجمع "كروكوس سيتي هول"، من بينها جثث لخمسة أطفال... 27.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-27T15:31+0000
2024-03-27T15:31+0000
الهجوم الإرهابي في موسكو
روسيا
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وجاء في بيان اللجنة نشر على قناتها في "تيليغرام"، أنه "حتى هذه اللحظة تم التعرف على جثث 84 شخصًا من بين الضحايا بما فيها جثث خمسة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و 16 عامًا".أفادت لجنة التحقيق الروسية، يوم الاثنين 25 مارس/ آذار الجاري،، باستمرار التحقيقات مع المشتبه بهم في الهجوم الإرهابي على قاعة مجمع "كروكوس سيتي هول" للتعرف على المتواطئين الآخرين، ومن ضمنهم المنظمون.وجاء في إفادة اللجنة عبر "تلغرام": "تستمر في الوقت الراهن إجراءات التحقيق مع المشتبه بهم للحصول على معلومات تفيد التحقيق حول عملية التحضير لهذا الهجوم الإرهابي وتنفيذه، وكذلك للتعرف على المتواطئين الآخرين في الجريمة، بمن فيهم المنظمون".وأضافت اللجنة: "تتضمن القضية الجنائية، بالإضافة إلى أخذ الأدلة المادية التي تم الحصول عليها، إجراء فحوصات الطب الشرعي المعقدة، التي ستوفر لنا نتائجها إمكانية استعادة الصورة الكاملة لما حدث".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن يوم 24 مارس/آذار الجاري، يوم حداد وطني، وذلك خلال كلمة للمواطنين الروس ألقاها يوم السبت الماضي.بوتين يضيء شمعة تكريما لأرواح ضحايا هجوم "كروكوس" الإرهابي... فيديووأدان الرئيس الروسي، الهجوم، قائلًا إنه "عمل إرهابي همجي"، متوعدا جميع مرتكبي هذه الجريمة ومنظميها وعملائها بالعقاب.كما دانت دول عربية وغربية هذا الهجوم وأعربت عن تعازيها لحكومة وشعب روسيا، مع تأكيدها رفضها التام واستنكارها لجميع أشكال العنف والإرهاب.
https://sputnikarabic.ae/20240327/المحكمة-الدستورية-الروسية-لـسبوتنيك-مستعدون-للحديث-عن-عقوبة-الإعدام-بحق-مجرمي-كروكوس-1087433971.html
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الهجوم الإرهابي في موسكو, روسيا
الهجوم الإرهابي في موسكو, روسيا

لجنة التحقيق الروسية: التعرف على 84 جثة لضحايا الهجوم الإرهابي في "كروكوس" بينهم 5 أطفال

15:31 GMT 27.03.2024
© AFP 2023 / OLGA MALTSEVAرجال الإطفاء يطفئون حريقًا كبيرًا في قاعة الحفلات الموسيقية "كروكوس" في أعقاب حادث إطلاق النار في كراسنوجورسك
رجال الإطفاء يطفئون حريقًا كبيرًا في قاعة الحفلات الموسيقية كروكوس في أعقاب حادث إطلاق النار في كراسنوجورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2024
© AFP 2023 / OLGA MALTSEVA
تابعنا عبر
أفادت لجنة التحقيق الروسية، اليوم الجمعة، أنه تم حتى اللحظة التعرف على هويات 84 من جثث ضحايا العمل الإرهابي في مجمع "كروكوس سيتي هول"، من بينها جثث لخمسة أطفال تتراوح أعمارهم بين 9 و16 عامًا.
وجاء في بيان اللجنة نشر على قناتها في "تيليغرام"، أنه "حتى هذه اللحظة تم التعرف على جثث 84 شخصًا من بين الضحايا بما فيها جثث خمسة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و 16 عامًا".
وأضاف البيان "يتم إجراء الفحوصات الجينية الجزيئية من أجل التعرف على هويات بقية القتلى".
أفادت لجنة التحقيق الروسية، يوم الاثنين 25 مارس/ آذار الجاري،، باستمرار التحقيقات مع المشتبه بهم في الهجوم الإرهابي على قاعة مجمع "كروكوس سيتي هول" للتعرف على المتواطئين الآخرين، ومن ضمنهم المنظمون.
وجاء في إفادة اللجنة عبر "تلغرام": "تستمر في الوقت الراهن إجراءات التحقيق مع المشتبه بهم للحصول على معلومات تفيد التحقيق حول عملية التحضير لهذا الهجوم الإرهابي وتنفيذه، وكذلك للتعرف على المتواطئين الآخرين في الجريمة، بمن فيهم المنظمون".
وزارة العدل الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2024
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15:05 GMT
وأضافت اللجنة: "تتضمن القضية الجنائية، بالإضافة إلى أخذ الأدلة المادية التي تم الحصول عليها، إجراء فحوصات الطب الشرعي المعقدة، التي ستوفر لنا نتائجها إمكانية استعادة الصورة الكاملة لما حدث".
ووقع إطلاق نار، مساء يوم 22 مارس/ آذار الجاري، قبل بدء حفل موسيقي في قاعة "كروكوس سيتي" في ضواحي موسكو، وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، بأن عدة رجال يرتدون ملابس مموهة ودون أقنعة اقتحموا القاعة، وأطلقوا النار على الناس من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن يوم 24 مارس/آذار الجاري، يوم حداد وطني، وذلك خلال كلمة للمواطنين الروس ألقاها يوم السبت الماضي.
بوتين يضيء شمعة تكريما لأرواح ضحايا هجوم "كروكوس" الإرهابي... فيديو
وأدان الرئيس الروسي، الهجوم، قائلًا إنه "عمل إرهابي همجي"، متوعدا جميع مرتكبي هذه الجريمة ومنظميها وعملائها بالعقاب.
كما دانت دول عربية وغربية هذا الهجوم وأعربت عن تعازيها لحكومة وشعب روسيا، مع تأكيدها رفضها التام واستنكارها لجميع أشكال العنف والإرهاب.
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