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البرنامج الصباحي
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183 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
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شؤون عسكرية
خبير: استهداف "كروكوس سيتي" هو جزء من سلسلة عمليات لهز ثقة المجتمع الروسي بقيادته
10:31 GMT
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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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لماذا عالمنا اليوم بحاجة إلى المدن الذكية … مستقبل واعد لدول أكثر تطورا وحداثة
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نجدهم بين الأزقة وعلى قارعة الطريق يبيعون المناديل ويمسحون زجاج السيارات، سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع.
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https://sputnikarabic.ae/20240327/رئيس-بلدية-الهبارية-مقتل-7-شبان-في-الغارة-الإسرائيلية--1087428107.html
رئيس بلدية الهبارية: مقتل 7 شبان في الغارة الإسرائيلية
رئيس بلدية الهبارية: مقتل 7 شبان في الغارة الإسرائيلية
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس بلدية الهبارية اللبناني، أيمن شقير، أنه في الساعة 3:30 صباحاً انتهت جميع عمليات الإنقاذ في المبنى الذي قصفه الجيش الإسرائيلي والذي أسفر عن مقتل 7... 27.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-27T12:30+0000
2024-03-27T12:47+0000
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وأكد رئيس البلدية في حديث لإذاعة "سبوتنيك" أن المركز الذي استهدفه الطيران الحربي الإسرائيلي تابع للدفاع المدني في المنطقة ويعمل تحت رعاية البلدية، على عكس الادعاءات الإسرائيلية حول استهدافهم قيادي من الجماعات الإسلامية أو أن المركز هو عسكري ويتم تخزين أسلحة فيه. يذكر أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة على مركز الطوارئ والإغاثة الإسلامية في بلدة الهبارية جنوبي لبنان بغارة من الصواريخ صباح اليوم. وصدر عن "حزب الله"، اليوم الأربعاء، بيانا جاء فيه: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏وردًا على ‏المجزرة التي ارتكبها الكيان الإسرائيلي في بلدة الهبارية، قصف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند ‏الساعة 08:00 من صباح يوم الأربعاء 27-03-2024 مستعمرة كريات شمونة وقيادة اللواء ‌‏769 في ثكنة كريات شمونة بعشرات الصواريخ".‏
https://sputnikarabic.ae/20240327/الجماعة-الإسلامية-في-لبنان-تطالب-المؤسسات-الأممية-والعربية-بمحاسبة-إسرائيل-على-مجزرة-الهبارية-1087425058.html
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العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان
العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان

رئيس بلدية الهبارية: مقتل 7 شبان في الغارة الإسرائيلية

12:30 GMT 27.03.2024 (تم التحديث: 12:47 GMT 27.03.2024)
© AFP 2023 / Menahem Kahanaمدفع هاوتزر ذاتي الدفع تابع لقوات الجيش الإسرائيلي يطلق قذائف بالقرب من الحدود مع قطاع غزة في 6 نوفمبر 2023، وسط المعارك المستمرة بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية في قطاع غزة.
مدفع هاوتزر ذاتي الدفع تابع لقوات الجيش الإسرائيلي يطلق قذائف بالقرب من الحدود مع قطاع غزة في 6 نوفمبر 2023، وسط المعارك المستمرة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2024
© AFP 2023 / Menahem Kahana
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أعلن رئيس بلدية الهبارية اللبناني، أيمن شقير، أنه في الساعة 3:30 صباحاً انتهت جميع عمليات الإنقاذ في المبنى الذي قصفه الجيش الإسرائيلي والذي أسفر عن مقتل 7 شبان.
وأكد رئيس البلدية في حديث لإذاعة "سبوتنيك" أن المركز الذي استهدفه الطيران الحربي الإسرائيلي تابع للدفاع المدني في المنطقة ويعمل تحت رعاية البلدية، على عكس الادعاءات الإسرائيلية حول استهدافهم قيادي من الجماعات الإسلامية أو أن المركز هو عسكري ويتم تخزين أسلحة فيه.
ورأى شقير أن هذا العمل ليس بعيداً عن الجيش الإسرائيلي كونه لا يحترم التشريعات والقوانين الدولية، وقال إن "هؤلاء الشبان كانوا يساعدون الناس في أعمال الإغاثة ولا علاقة لهم بالأعمال العسكرية".
دخان يتصاعد من حريق بعد أن أصابت صواريخ من لبنان مدينة بيتزيت شمال إسرائيل ، الخميس ، 6 أبريل ، 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2024
الجماعة الإسلامية في لبنان تطالب المؤسسات الأممية والعربية بمحاسبة إسرائيل على "مجزرة الهبارية"
10:58 GMT
يذكر أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة على مركز الطوارئ والإغاثة الإسلامية في بلدة الهبارية جنوبي لبنان بغارة من الصواريخ صباح اليوم.
وصدر عن "حزب الله"، اليوم الأربعاء، بيانا جاء فيه: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏وردًا على ‏المجزرة التي ارتكبها الكيان الإسرائيلي في بلدة الهبارية، قصف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند ‏الساعة 08:00 من صباح يوم الأربعاء 27-03-2024 مستعمرة كريات شمونة وقيادة اللواء ‌‏769 في ثكنة كريات شمونة بعشرات الصواريخ".‏
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