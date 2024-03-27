https://sputnikarabic.ae/20240327/رئيس-بلدية-الهبارية-مقتل-7-شبان-في-الغارة-الإسرائيلية--1087428107.html
رئيس بلدية الهبارية: مقتل 7 شبان في الغارة الإسرائيلية
رئيس بلدية الهبارية: مقتل 7 شبان في الغارة الإسرائيلية
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس بلدية الهبارية اللبناني، أيمن شقير، أنه في الساعة 3:30 صباحاً انتهت جميع عمليات الإنقاذ في المبنى الذي قصفه الجيش الإسرائيلي والذي أسفر عن مقتل 7... 27.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-27T12:30+0000
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وأكد رئيس البلدية في حديث لإذاعة "سبوتنيك" أن المركز الذي استهدفه الطيران الحربي الإسرائيلي تابع للدفاع المدني في المنطقة ويعمل تحت رعاية البلدية، على عكس الادعاءات الإسرائيلية حول استهدافهم قيادي من الجماعات الإسلامية أو أن المركز هو عسكري ويتم تخزين أسلحة فيه. يذكر أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة على مركز الطوارئ والإغاثة الإسلامية في بلدة الهبارية جنوبي لبنان بغارة من الصواريخ صباح اليوم. وصدر عن "حزب الله"، اليوم الأربعاء، بيانا جاء فيه: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، وردًا على المجزرة التي ارتكبها الكيان الإسرائيلي في بلدة الهبارية، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 08:00 من صباح يوم الأربعاء 27-03-2024 مستعمرة كريات شمونة وقيادة اللواء 769 في ثكنة كريات شمونة بعشرات الصواريخ".
https://sputnikarabic.ae/20240327/الجماعة-الإسلامية-في-لبنان-تطالب-المؤسسات-الأممية-والعربية-بمحاسبة-إسرائيل-على-مجزرة-الهبارية-1087425058.html
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العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان
العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان
رئيس بلدية الهبارية: مقتل 7 شبان في الغارة الإسرائيلية
12:30 GMT 27.03.2024 (تم التحديث: 12:47 GMT 27.03.2024)
أعلن رئيس بلدية الهبارية اللبناني، أيمن شقير، أنه في الساعة 3:30 صباحاً انتهت جميع عمليات الإنقاذ في المبنى الذي قصفه الجيش الإسرائيلي والذي أسفر عن مقتل 7 شبان.
وأكد رئيس البلدية في حديث لإذاعة "سبوتنيك" أن المركز الذي استهدفه الطيران الحربي الإسرائيلي تابع للدفاع المدني في المنطقة ويعمل تحت رعاية البلدية، على عكس الادعاءات الإسرائيلية حول استهدافهم قيادي من الجماعات الإسلامية أو أن المركز هو عسكري ويتم تخزين أسلحة فيه.
ورأى شقير أن هذا العمل ليس بعيداً عن الجيش الإسرائيلي كونه لا يحترم التشريعات والقوانين الدولية، وقال إن "هؤلاء الشبان كانوا يساعدون الناس في أعمال الإغاثة ولا علاقة لهم بالأعمال العسكرية".
وصدر عن "حزب الله"، اليوم الأربعاء، بيانا جاء فيه: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، وردًا على المجزرة التي ارتكبها الكيان الإسرائيلي في بلدة الهبارية، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 08:00 من صباح يوم الأربعاء 27-03-2024 مستعمرة كريات شمونة وقيادة اللواء 769 في ثكنة كريات شمونة بعشرات الصواريخ".