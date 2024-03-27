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الجماعة الإسلامية في لبنان تطالب المؤسسات الأممية والعربية بمحاسبة إسرائيل على "مجزرة الهبارية"
الجماعة الإسلامية في لبنان تطالب المؤسسات الأممية والعربية بمحاسبة إسرائيل على "مجزرة الهبارية"
سبوتنيك عربي
استنكرت "الجماعة الإسلامية" في لبنان، اليوم الأربعاء، استهداف القوات الإسرائيلية لمركز جمعية الإسعاف اللبنانية في بلدة الهبارية، جنوبي لبنان. 27.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-27T10:58+0000
2024-03-27T10:58+0000
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وقالت الجماعة، في بيان صحفي، إن "العدو الإسرائيلي أضاف إلى قائمة جرائمه التي يرتكبها في فلسطين ولبنان بحقّ المدنيين، جريمة جديدة فجر اليوم الأربعاء، باستهدافه بشكل مباشر مركزاً إسعافياً لجمعية الإسعاف اللبنانية – جهاز الطوارىء والإغاثة في بلدة الهبارية في جنوب لبنان، ما أدّى إلى ارتقاء سبعة شهداء من المسعفين الذين كانوا يناوبون في المركز".وتابعت: "إنّنا في الجماعة الإسلامية في لبنان نضع هذه الجريمة النكراء بعهدة المؤسسات الإنسانية والحقوقية والأممية والعربية". وطالبت الجماعة، "بإدانة الاحتلال ومحاسبته عليها كجريمة حرب".كما دعت"الدولة اللبنانية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمحاسبة العدو الإسرائيلي على هذه المجزرة، وتحميله كامل المسؤولية عنها، ونتقدّم من جمعية الإسعاف اللبنانية ومن ذوي الشهداء المسعفين بخالص عزائنا، مؤكّدين على وقوفنا إلى جانبهم في هذا المصاب".ونفى المكتب الإعلامي "للجماعة الاسلامية"، في بيانه ما أوردته "الوكالة الوطنية اللبنانية للاعلام" أن المركز المستهدف بغارة طائرة حربية إسرائيلية، تابع لها، مؤكدةً أن "المركز يخص الجمعية المذكورة ولا صلة وعلاقة للجماعة به".وأفادت وسائل إعلام لبنانية، في وقت سابق اليوم، عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في بلدة الهبارية جنوبي لبنان، وذلك جراء غارة جوية إسرائيلية على مركز طبي في البلدة.وذكرت وكالة "النشرة" اللبنانية أن الطيران الإسرائيلي استهدف في غارته الجوية في وقت مبكر من الأربعاء مركز الإغاثة الإسلامية في بلدة الهبارية جنوبي لبنان.ولفتت مصادر الوكالة إلى أن "الغارات الإسرائيلية أدت إلى سقوط 7 مواطنين بين قتلى وجرحى من تنظيم الجماعة الإسلامية في لبنان".وتستمر التوترات على كامل الحدود اللبنانية الجنوبية والبالغة 120 كيلومترا بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، حيث يستهدف "حزب الله" المواقع العسكرية الإسرائيلية الموزعة على 3 قطاعات الغربي والأوسط والشرقي من رأس الناقورة إلى منطقة الماري على الحدود مع سوريا، ومن جهتها تستهدف إسرائيل مواقع الحزب جنوبي لبنان والمناطق المجاورة للحدود.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ كتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردّت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، ما أسفر حتى الآن عن مقتل أكثر من 32 ألف، وإصابة نحو 75 ألف فلسطيني.
https://sputnikarabic.ae/20240327/حزب-الله-يعلن-إطلاق-عشرات-الصواريخ-على-مستوطنة-إسرائيلية-ردا-على-قصف-بلدة-الهبارية-فيديو-1087417456.html
https://sputnikarabic.ae/20240327/إطلاق-أكثر-من-30-صاروخا-من-لبنان-باتجاه-إسرائيل-فيديو-1087417142.html
https://sputnikarabic.ae/20240326/برلماني-لبناني-لـسبوتنيك-التزام-إسرائيل-بقرار-مجلس-الأمن-قد-ينعكس-على-جنوب-لبنان-1087409176.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار حزب الله, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار حزب الله, العالم العربي

الجماعة الإسلامية في لبنان تطالب المؤسسات الأممية والعربية بمحاسبة إسرائيل على "مجزرة الهبارية"

10:58 GMT 27.03.2024
© AP Photo / Fadi Amunدخان يتصاعد من حريق بعد أن أصابت صواريخ من لبنان مدينة بيتزيت شمال إسرائيل ، الخميس ، 6 أبريل ، 2023.
دخان يتصاعد من حريق بعد أن أصابت صواريخ من لبنان مدينة بيتزيت شمال إسرائيل ، الخميس ، 6 أبريل ، 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2024
© AP Photo / Fadi Amun
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استنكرت "الجماعة الإسلامية" في لبنان، اليوم الأربعاء، استهداف القوات الإسرائيلية لمركز جمعية الإسعاف اللبنانية في بلدة الهبارية، جنوبي لبنان.
وقالت الجماعة، في بيان صحفي، إن "العدو الإسرائيلي أضاف إلى قائمة جرائمه التي يرتكبها في فلسطين ولبنان بحقّ المدنيين، جريمة جديدة فجر اليوم الأربعاء، باستهدافه بشكل مباشر مركزاً إسعافياً لجمعية الإسعاف اللبنانية – جهاز الطوارىء والإغاثة في بلدة الهبارية في جنوب لبنان، ما أدّى إلى ارتقاء سبعة شهداء من المسعفين الذين كانوا يناوبون في المركز".
وتابعت: "إنّنا في الجماعة الإسلامية في لبنان نضع هذه الجريمة النكراء بعهدة المؤسسات الإنسانية والحقوقية والأممية والعربية". وطالبت الجماعة، "بإدانة الاحتلال ومحاسبته عليها كجريمة حرب".
قصف إسرائيلي على مشارف قرية كفرشوبا اللبنانية، أثناء تبادل إطلاق النار على طول الحدود اللبنانية مع مرتفعات الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل بين مقاتلي حزب الله والقوات الإسرائيلية، 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2024
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07:19 GMT
كما دعت"الدولة اللبنانية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمحاسبة العدو الإسرائيلي على هذه المجزرة، وتحميله كامل المسؤولية عنها، ونتقدّم من جمعية الإسعاف اللبنانية ومن ذوي الشهداء المسعفين بخالص عزائنا، مؤكّدين على وقوفنا إلى جانبهم في هذا المصاب".
ونفى المكتب الإعلامي "للجماعة الاسلامية"، في بيانه ما أوردته "الوكالة الوطنية اللبنانية للاعلام" أن المركز المستهدف بغارة طائرة حربية إسرائيلية، تابع لها، مؤكدةً أن "المركز يخص الجمعية المذكورة ولا صلة وعلاقة للجماعة به".
وأفادت وسائل إعلام لبنانية، في وقت سابق اليوم، عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في بلدة الهبارية جنوبي لبنان، وذلك جراء غارة جوية إسرائيلية على مركز طبي في البلدة.
سيارة صحفي تحترق بعد تعرضها لقصف إسرائيلي في قرية علما الشعب الحدودية مع إسرائيل بجنوب لبنان، الجمعة 13 أكتوبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2024
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07:05 GMT
وذكرت وكالة "النشرة" اللبنانية أن الطيران الإسرائيلي استهدف في غارته الجوية في وقت مبكر من الأربعاء مركز الإغاثة الإسلامية في بلدة الهبارية جنوبي لبنان.
ولفتت مصادر الوكالة إلى أن "الغارات الإسرائيلية أدت إلى سقوط 7 مواطنين بين قتلى وجرحى من تنظيم الجماعة الإسلامية في لبنان".
وتستمر التوترات على كامل الحدود اللبنانية الجنوبية والبالغة 120 كيلومترا بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، حيث يستهدف "حزب الله" المواقع العسكرية الإسرائيلية الموزعة على 3 قطاعات الغربي والأوسط والشرقي من رأس الناقورة إلى منطقة الماري على الحدود مع سوريا، ومن جهتها تستهدف إسرائيل مواقع الحزب جنوبي لبنان والمناطق المجاورة للحدود.
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2024
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أمس, 16:40 GMT
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ كتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردّت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، ما أسفر حتى الآن عن مقتل أكثر من 32 ألف، وإصابة نحو 75 ألف فلسطيني.
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