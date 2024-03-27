https://sputnikarabic.ae/20240327/روساتوم-تعلن-عن-توسيع-مجلس-شباب-أوبنينسك-تك-خلال-معرض-أتوم-إكسبو-2024-1087432208.html

"روساتوم" تعلن عن توسيع مجلس شباب "أوبنينسك تك" خلال معرض "أتوم إكسبو" 2024

"روساتوم" تعلن عن توسيع مجلس شباب "أوبنينسك تك" خلال معرض "أتوم إكسبو" 2024

سبوتنيك عربي

أعلنت نائب المدير العام للموارد البشرية في مؤسسة "روساتوم" الحكومية، تاتيانا تيرينتييفا، عن توسيع مجلس شباب "أوبنينسك تك"، ضمن مشروع إنشاء مجموعة دولية فريدة... 27.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-27T14:08+0000

2024-03-27T14:08+0000

2024-03-27T14:08+0000

روسيا

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وشهد المنتدى الدولي "أتوم إكسبو" 2024 جلسة "أوبنينسك تك" لمناقشة الابتكارات في مجال التعليم النووي، حيث شهد الإعلان عن خطوات هامة لتوسيع مجلس الشباب وعقد أول اجتماع له ضمن إطار منتدى "أوبنينسك" المقبل، الذي سيعقد في نهاية يونيو/حزيران 2024.وشارك في جلسة النقاش مجموعة واسعة من المتحدثين، بما في ذلك ميخائيل تشوداكوف، نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رئيس قسم الطاقة النووية، وتاتيانا تيرينتييفا، نائب المدير العام للموارد البشرية في روساتوم، وفلاديمير شيفتشينكو، مدير جامعة البحوث النووية الوطنية "ميفي" (واحدة من جامعات روساتوم الرئيسية)، وتاتيانا ليونوفا، رئيس بلدية "أوبنينسك"، والبروفيسور آمون مورويرا، وزير التعليم العالي والتعليم الثانوي وتطوير التكنولوجيا في جمهورية زيمبابوي، وخبراء آخرون.وألقت تاتيانا تيرينتييفا، الضوء على التحديات التي تواجه شركة "روساتوم" فيما يتعلق بالكوادر البشرية، إذ تحتاج "روساتوم" إلى جذب حوالي 350 ألف شخص، لتعويض الكوادر بحلول عام 2030. حيث يشير حجم المهام إلى أن هناك حاجة إلى تدريب الكوادر الماهرة بشكل كبير اليوم، وبوتيرة أسرع وبناءً على هذا، تم إنشاء نظام بيئي مبتكر لتطوير الموارد البشرية.وأوضحت تاتيانا تيرينتييفا أن "أوبنينسك تك" سيُنشأ في مكان ذو تراث عظيم، في مدينة ذات بنية تحتية علمية وبحثية متطورة، حيث سيتم بناء "أوبنينسك تك" وفقا لأعلى معايير الجامعة النووية الرئيسية في روسيا "ميفي" وبمشاركة الشركاء الصناعيين. كما سيُقدم "أوبنينسك تك" مجموعة متنوعة من المنتجات التعليمية ويُنشأ مختبرات تعليمية وعلمية في المجالات الواعدة، حيث يعد المركز مثالا على مشروع يعتمد على مشاركة كبيرة من الشباب العالمي، حيث سيستفيد من تنفيذ المشروع الطلاب والمدينة والاقتصاد والمجتمع النووي العالمي ككل.من جانبه، شدد فلاديمير شيفتشينكو، في كلمته، على مكان ودور مشروع "أوبنينسك تك" في برنامج تطوير التعليم النووي، حيث تحدث عن ممارسات تعليمية جديدة، وميزات وظروف تطوير العلماء الشبان، والمتخصصين والموظفين القادمين في صناعة الطاقة النووية العالمية.وبدورها تطرقت تاتيانا ليونوفا في كلمتها، إلى التغييرات التي تجري في المدينة في سياق تنفيذ مشروع "أوبنينسك تك" حيث التطور السريع لمؤسساتها، وظهور مواقع الابتكار، وتحسين البنية التحتية للنقل والحضرية، بالإضافة إلى الاهتمام المتزايد للشباب بالتعليم في مجال الطاقة النووية في أوبنينسك.كما تحدثت إيلسي بول، المديرة التنفيذية للموارد البشرية الرئيسية في مجموعة شركات إسكوم (جنوب أفريقيا)، خلال الجلسة أيضًا عن التحديات التي تواجه دول البريكس في مجال الموارد البشرية في مرحلة التحول الطاقوي والطلب المتزايد على المتخصصين المؤهلين تأهيلاً عالياً في التقنيات النووية والمتصلة بها. ووفقًا للمتحدثة، تُظهر جودة التعليم النووي الروسي أيضًا من خلال مشروع "أوبنينسك تك"، الذي أصبح الآن محل اهتمام شركة إسكوم هولدينج وجنوب أفريقيا ككل.وقدمت إيليا ماشكوف، المؤسس المشارك لمكتب الهندسة المعمارية "ميزونبرويكت"، نائب رئيس اتحاد المهندسين المعماريين في موسكو، صورة عن التوجهات الحديثة في تطوير الحرم الجامعي للجامعات، حيث، ستصبح "أوبنينسك تك" مساحة للابتكار والإبداع والتطوير الفكري، وتشكيل حلول البنية التحتية الفريدة والمبتكرة. يشار إلى أن "أوبنينسك تك"، مركز علمي وتعليمي دولي للتكنولوجيا النووية والتقنيات ذات الصلة، مُخصص لتشكيل النخبة التكنولوجية من خلال دمج جهود التعليم العالي والمؤسسات العلمية الرائدة والأعمال التجارية.وتعد "أوبنينسك" أول مدينة علمية في روسيا ومجموعة علمية وتقنية كبيرة. وتضم أول محطة طاقة نووية في العالم، تم تشغيلها في عام 1954، ومعهد أ. إي. ليبونسكي للفيزياء والهندسة النووية، ومعهد أوبنينسك للهندسة النووية (فرع من جامعة ميفي)، الذي يحتفل هذا العام بذكرى تأسيسه الـ 70، وعدد من مراكز البحوث والتطوير الأخرى البارزة.

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