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https://sputnikarabic.ae/20240327/سرايا-القدس-تفاجئ-دبابة-إسرائيلية-وتستهدفها-في-محيط-مجمع-الشفاء--فيديو--1087431962.html
"سرايا القدس" تفاجئ دبابة إسرائيلية وتستهدفها في محيط مجمع الشفاء ... فيديو
"سرايا القدس" تفاجئ دبابة إسرائيلية وتستهدفها في محيط مجمع الشفاء ... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، اليوم الأربعاء، مشاهد تظهر استهداف آلية عسكرية إسرائيلية في محيط مجمع الشفاء غربي مدينة غزة. 27.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-27T13:37+0000
2024-03-27T13:37+0000
العالم العربي
رصد عسكري
غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
طوفان الأقصى
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وتوضح المشاهد لحظة استهداف الدبابة الإسرائيلية "بشكل مفاجئ" في محيط مجمع الشفاء غربي مدينة غزة.أعلنت حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، يوم السبت 9 مارس/ آذار الجاري،، أنها ستواصل ضرباتها وهجماتها ضد إسرائيل خلال شهر رمضان.وقالت الحركة في بيان إن ذلك يأتي نتيجة "المحرقة المتواصلة ضد الأطفال والنساء في غزة، والجرائم العدوانية ضد شعبنا في الضفة، والإجراءات التي يتحضر الاحتلال لفرضها بحق من يعتزمون الصلاة والاعتكاف في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان".وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 32 ألف قتيل، ونحو 75 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في القطاع.
https://sputnikarabic.ae/20240327/فلسطينيون-يحتجون-أمام-الأونروا-في-بيروت-تحت-شعار-لا-لمعاقبة-الموظفين-بتهمة-الانتماء-الوطني--1087429457.html
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العالم العربي, رصد عسكري, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, طوفان الأقصى
العالم العربي, رصد عسكري, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, طوفان الأقصى

"سرايا القدس" تفاجئ دبابة إسرائيلية وتستهدفها في محيط مجمع الشفاء ... فيديو

13:37 GMT 27.03.2024
© Photo / t.me/sarayapsمشاهد نسرتها "سرايا القدس" تكشف استهداف عدد من الدبابت الإسرائيلية
مشاهد نسرتها سرايا القدس تكشف استهداف عدد من الدبابت الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2024
© Photo / t.me/sarayaps
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نشرت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، اليوم الأربعاء، مشاهد تظهر استهداف آلية عسكرية إسرائيلية في محيط مجمع الشفاء غربي مدينة غزة.
وتوضح المشاهد لحظة استهداف الدبابة الإسرائيلية "بشكل مفاجئ" في محيط مجمع الشفاء غربي مدينة غزة.
أعلنت حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، يوم السبت 9 مارس/ آذار الجاري،، أنها ستواصل ضرباتها وهجماتها ضد إسرائيل خلال شهر رمضان.
وقالت الحركة في بيان إن ذلك يأتي نتيجة "المحرقة المتواصلة ضد الأطفال والنساء في غزة، والجرائم العدوانية ضد شعبنا في الضفة، والإجراءات التي يتحضر الاحتلال لفرضها بحق من يعتزمون الصلاة والاعتكاف في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان".
وأضافت: "على المحتل وداعميه أن يحضروا أنفسهم جيداً لما ينتظرهم خلال الشهر المبارك، شهر البطولات والفتوحات والانتصارات".
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13:31 GMT
وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 32 ألف قتيل، ونحو 75 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في القطاع.
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