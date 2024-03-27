https://sputnikarabic.ae/20240327/عدسة-سبوتنيك-ترصد-أثار-الغارة-الإسرائيلية-على-مركز-إسعاف-في-بلدة-الهبارية-جنوبي-لبنان-فيديو-1087436126.html

عدسة "سبوتنيك" ترصد أثار الغارة الإسرائيلية على مركز إسعاف في بلدة الهبارية جنوبي لبنان... فيديو

عدسة "سبوتنيك" ترصد أثار الغارة الإسرائيلية على مركز إسعاف في بلدة الهبارية جنوبي لبنان... فيديو

سبوتنيك عربي

رصدت عدسة "سبوتنيك" آثار الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مبنى للإسعاف في بلدة الهبارية جنوب لبنان، حيث أفادت السلطات اللبنانية بمقتل سبعة أشخاص جراء الغارة. 27.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-27T18:45+0000

2024-03-27T18:45+0000

2024-03-27T18:45+0000

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وأكد الدفاع المدني اللبناني في بيانه الصادر بعد الحادث، وصول عدد الوفيات إلى سبعة أشخاص نتيجة الهجوم الإسرائيلي على المبنى المخصص للإسعاف في الهبارية.من جانبها، نعت هيئة الإسعاف اللبنانية، التي تشرف على جهاز الطوارئ والإغاثة، سبعة من المتطوعين الذين فقدوا حياتهم جراء الغارة التي استهدفت مركزهم في الهبارية، معبرة عن حزنها العميق لفقدان هؤلاء الأرواح الطيبة في هذا الحادث الأليم.وشدد نور الدين على أن "التصرف الهمجي من جيش همجي وعدوان غاشم، ليس لديه أي أدنى معايير من الأخلاق ولا يفرق بين عسكري ومدني وكادر طبي، ونحن كأهل البلدة لن ينال العدوان من عزيمتنا نحن ثابتون في أرضنا، وتاريخنا يشهد لصمودنا".وأعلن "حزب الله" في بيان، صباح اليوم، قصف مستوطنة كريات شمونة وقيادة اللواء ‌‏769 في ثكنة كريات شمونة بعشرات الصواريخ، ردا على المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل في بلدة الهبارية.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ كتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردّت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، ما أسفر حتى الآن عن مقتل أكثر من 32 ألف، وإصابة نحو 75 ألف فلسطيني.

https://sputnikarabic.ae/20240327/الجيش-الإسرائيلي-يرفع-من-جهوزيته-على-الحدود-اللبنانية-1087433725.html

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تقارير سبوتنيك, حصري, أخبار حزب الله, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى