عدسة "سبوتنيك" ترصد أثار الغارة الإسرائيلية على مركز إسعاف في بلدة الهبارية جنوبي لبنان... فيديو
© Sputnik . Abdul Kader Albayعدسة "سبوتنيك" ترصد أثار الغارة الإسرائيلية على مركز إسعاف في بلدة الهبارية جنوبي لبنان
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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رصدت عدسة "سبوتنيك" آثار الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مبنى للإسعاف في بلدة الهبارية جنوب لبنان، حيث أفادت السلطات اللبنانية بمقتل سبعة أشخاص جراء الغارة.
وأكد الدفاع المدني اللبناني في بيانه الصادر بعد الحادث، وصول عدد الوفيات إلى سبعة أشخاص نتيجة الهجوم الإسرائيلي على المبنى المخصص للإسعاف في الهبارية.
من جانبها، نعت هيئة الإسعاف اللبنانية، التي تشرف على جهاز الطوارئ والإغاثة، سبعة من المتطوعين الذين فقدوا حياتهم جراء الغارة التي استهدفت مركزهم في الهبارية، معبرة عن حزنها العميق لفقدان هؤلاء الأرواح الطيبة في هذا الحادث الأليم.
أفاد علي نور الدين من أبناء بلدة الهبارية، أنه "بعد منتصف ليل أمس، أقدم العدو الإسرائيلي على قصف مركز جهاز الطوارئ والإغاثة الذي يعنى بالمجال الإنساني في قرية الهبارية بالطيران الحربي، وكان يتواجد داخله عناصر الجهاز وعددهم سبعة وهم من أبناء البلدة ولقوا حتفهم جميعا".
© Sputnik . Abdul Kader Albayعدسة "سبوتنيك" ترصد أثار الغارة الإسرائيلية على مركز إسعاف في بلدة الهبارية جنوبي لبنان
عدسة "سبوتنيك" ترصد أثار الغارة الإسرائيلية على مركز إسعاف في بلدة الهبارية جنوبي لبنان
© Sputnik . Abdul Kader Albay
وشدد نور الدين على أن "التصرف الهمجي من جيش همجي وعدوان غاشم، ليس لديه أي أدنى معايير من الأخلاق ولا يفرق بين عسكري ومدني وكادر طبي، ونحن كأهل البلدة لن ينال العدوان من عزيمتنا نحن ثابتون في أرضنا، وتاريخنا يشهد لصمودنا".
ومن جهته قال محي الدين قرحاني مدير جمعية الإسعاف اللبنانية إن "الاستهداف فريد من نوعه دمر المركز بشكل كلّي وتحول إلى ركام، وهو الأول من نوعه من حيث القوة، لا نعلم إلى حد الآن سبب الاستهداف ونستغرب لأن المنزل يقع بين عشرات البيوت الآمنة".
وأعلن "حزب الله" في بيان، صباح اليوم، قصف مستوطنة كريات شمونة وقيادة اللواء 769 في ثكنة كريات شمونة بعشرات الصواريخ، ردا على المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل في بلدة الهبارية.
وتستمر التوترات على كامل الحدود اللبنانية الجنوبية والبالغة 120 كيلومترا بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، حيث يستهدف "حزب الله" المواقع العسكرية الإسرائيلية الموزعة على 3 قطاعات الغربي والأوسط والشرقي من رأس الناقورة إلى منطقة الماري على الحدود مع سوريا، ومن جهتها تستهدف إسرائيل مواقع الحزب جنوبي لبنان والمناطق المجاورة للحدود.
© Sputnik . Abdul Kader Albayعدسة "سبوتنيك" ترصد أثار الغارة الإسرائيلية على مركز إسعاف في بلدة الهبارية جنوبي لبنان
عدسة "سبوتنيك" ترصد أثار الغارة الإسرائيلية على مركز إسعاف في بلدة الهبارية جنوبي لبنان
© Sputnik . Abdul Kader Albay
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ كتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردّت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، ما أسفر حتى الآن عن مقتل أكثر من 32 ألف، وإصابة نحو 75 ألف فلسطيني.