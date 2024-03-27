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الأمن الفيدرالي الروسي: الاستخبارات الأوكرانية سهلت هجوم "كروكوس" والإرهابيون المتطرفون أعدوا له
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09:47 GMT
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من الملعب
ما هي ملامح النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم
10:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: استهداف "كروكوس سيتي" هو جزء من سلسلة عمليات لهز ثقة المجتمع الروسي بقيادته
10:31 GMT
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بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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https://sputnikarabic.ae/20240327/موسكو-تعتبر-الموقف-الأمريكي-بشأن-التحقيق-في-هجوم-كروكوس-الإرهابي-متحيزا-1087415342.html
موسكو تعتبر الموقف الأمريكي بشأن التحقيق في هجوم "كروكوس" الإرهابي "متحيزا"
موسكو تعتبر الموقف الأمريكي بشأن التحقيق في هجوم "كروكوس" الإرهابي "متحيزا"
سبوتنيك عربي
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن روسيا تعتبر أن الموقف الأمريكي من التحقيقات في هجوم "كروكوس" الإرهابي متحيزًا، مشيرةً إلى أن... 27.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-27T02:54+0000
2024-03-27T03:18+0000
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
الهجوم الإرهابي في موسكو
العالم
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موسكو - سبوتنيك. وقالت زاخاروفا في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "لقد كشفوا عن أنفسهم (الأمريكيون) بدأوا بالشجب ولم يدعوا إلى إجراء تحقيق، ولكنهم شرعوا في إبعاد الشبهات عن أوكرانيا. إن تحيزهم وتورطهم في هذا الأمر واضح".وأضافت: "لو لم تكن موجودة، لكانت التصريحات الأولية (للجانب الأمريكي) متعلقة بالحاجة إلى إجراء تحقيق وكشف الحقائق".وأمس، قالت زاخاروفا في تصريحات صحافية "تزعم واشنطن الآن بأن أوكرانيا لا علاقة لها بالأمر. من سيصدقهم؟، عندما كانت واشنطن في 2013-2014، وكانت بريطانيا وألمانيا وبروكسل وباريس ووارسو، وجميع دول البلطيق تصفق وتدفع المال بقدر ما تستطيع وتوزع البسكويت وما إلى ذلك، لأولئك الذين ألقوا قنابل المولوتوف على المباني المدنية والبنية التحتية وسط كييف".وشهد مجمع "كروكوس سيتي هول" في مقاطعة موسكو هجومًا إرهابيًا مروعًا، مساء يوم الجمعة 22 آذار/مارس، عندما اقتحمه مسلحون وأطلقوا النار على رواده من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.وأعلنت لجنة التحقيق الروسية ارتفاع عدد الضحايا الذين عُثر على جثثهم خلال فحص حطام مجمع "كروكوس سيتي هول" إلى 139 قتيلًا، فيما ذكرت رئيسة تحرير قناة "آر تي" الروسية ووكالة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية مارغريتا سيمونيان، أن عدد القتلى جراء الهجوم ارتفع إلى 143 شخصًا، فيما أعلنت وزارة الطوارئ الروسية أن عدد مصابي الهجوم بلغ 180 شخصًا. وتم إعلان يوم 24 آذار/مارس يوم حداد وطني.وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أنه تم العثور على منفذي الهجوم الإرهابي الأربعة واحتجازهم؛ حينما حاولوا الهرب وكانوا يتجهون نحو أوكرانيا، حيث تم إعداد منفذ (ممر للهروب) لهم على الجانب الأوكراني لعبور الحدود. وذكرت وزارة الداخلية الروسية أن هؤلاء الأشخاص كانوا أجانب.وبحسب جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، فإن الأسلحة التي استخدمها الإرهابيون تم وضعها مسبقًا في مخبأ سري.وقال بوتين إن روسيا لم تواجه هجومًا إرهابيًا مخططاً له بعناية فحسب، بل واجهت قتلًا جماعيًا مُعدًا ومنظمًا للسكان المسالمين؛ مؤكدًا أن جميع مرتكبي هذه الجريمة ومنظميها وعملائها سينالون العقاب العادل والمحتم، منوّهًا إلى أنه إجمالًا تم اعتقال 11 شخصًا، ويعمل المختصون في الوزارات الأمنية على كشف القاعدة الإرهابية بالكامل.
https://sputnikarabic.ae/20240326/الأمن-الفيدرالي-الروسي-البيانات-الأولية-تؤكد-الأثر-الأوكراني-في-هجوم-كروكوس-الإرهابي-1087408116.html
https://sputnikarabic.ae/20240326/الخارجية-الروسية-لا-أحد-سيثق-بكلام-واشنطن-بشأن-عدم-تورط-كييف-بهجوم-كروكوس-الإرهابي-1087404990.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الهجوم الإرهابي في موسكو, العالم
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الهجوم الإرهابي في موسكو, العالم

موسكو تعتبر الموقف الأمريكي بشأن التحقيق في هجوم "كروكوس" الإرهابي "متحيزا"

02:54 GMT 27.03.2024 (تم التحديث: 03:18 GMT 27.03.2024)
© Sputnik . WASIM SULIMANبناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو
بناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2024
© Sputnik . WASIM SULIMAN
تابعنا عبر
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن روسيا تعتبر أن الموقف الأمريكي من التحقيقات في هجوم "كروكوس" الإرهابي متحيزًا، مشيرةً إلى أن واشنطن تريد حماية كييف.
موسكو - سبوتنيك. وقالت زاخاروفا في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "لقد كشفوا عن أنفسهم (الأمريكيون) بدأوا بالشجب ولم يدعوا إلى إجراء تحقيق، ولكنهم شرعوا في إبعاد الشبهات عن أوكرانيا. إن تحيزهم وتورطهم في هذا الأمر واضح".
الأمن الفيدرالي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2024
الأمن الفيدرالي الروسي: البيانات الأولية تؤكد الأثر الأوكراني في هجوم "كروكوس" الإرهابي
أمس, 15:51 GMT
وأضافت: "لو لم تكن موجودة، لكانت التصريحات الأولية (للجانب الأمريكي) متعلقة بالحاجة إلى إجراء تحقيق وكشف الحقائق".
وأمس، قالت زاخاروفا في تصريحات صحافية "تزعم واشنطن الآن بأن أوكرانيا لا علاقة لها بالأمر. من سيصدقهم؟، عندما كانت واشنطن في 2013-2014، وكانت بريطانيا وألمانيا وبروكسل وباريس ووارسو، وجميع دول البلطيق تصفق وتدفع المال بقدر ما تستطيع وتوزع البسكويت وما إلى ذلك، لأولئك الذين ألقوا قنابل المولوتوف على المباني المدنية والبنية التحتية وسط كييف".
وشهد مجمع "كروكوس سيتي هول" في مقاطعة موسكو هجومًا إرهابيًا مروعًا، مساء يوم الجمعة 22 آذار/مارس، عندما اقتحمه مسلحون وأطلقوا النار على رواده من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.
وأعلنت لجنة التحقيق الروسية ارتفاع عدد الضحايا الذين عُثر على جثثهم خلال فحص حطام مجمع "كروكوس سيتي هول" إلى 139 قتيلًا، فيما ذكرت رئيسة تحرير قناة "آر تي" الروسية ووكالة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية مارغريتا سيمونيان، أن عدد القتلى جراء الهجوم ارتفع إلى 143 شخصًا، فيما أعلنت وزارة الطوارئ الروسية أن عدد مصابي الهجوم بلغ 180 شخصًا. وتم إعلان يوم 24 آذار/مارس يوم حداد وطني.
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2024
الخارجية الروسية: لا أحد يثق بكلام واشنطن بشأن عدم تورط كييف بهجوم "كروكوس" الإرهابي
أمس, 14:35 GMT
وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أنه تم العثور على منفذي الهجوم الإرهابي الأربعة واحتجازهم؛ حينما حاولوا الهرب وكانوا يتجهون نحو أوكرانيا، حيث تم إعداد منفذ (ممر للهروب) لهم على الجانب الأوكراني لعبور الحدود. وذكرت وزارة الداخلية الروسية أن هؤلاء الأشخاص كانوا أجانب.
وبحسب جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، فإن الأسلحة التي استخدمها الإرهابيون تم وضعها مسبقًا في مخبأ سري.
وقال بوتين إن روسيا لم تواجه هجومًا إرهابيًا مخططاً له بعناية فحسب، بل واجهت قتلًا جماعيًا مُعدًا ومنظمًا للسكان المسالمين؛ مؤكدًا أن جميع مرتكبي هذه الجريمة ومنظميها وعملائها سينالون العقاب العادل والمحتم، منوّهًا إلى أنه إجمالًا تم اعتقال 11 شخصًا، ويعمل المختصون في الوزارات الأمنية على كشف القاعدة الإرهابية بالكامل.
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