https://sputnikarabic.ae/20240328/إدراج-منفذي-الهجوم-الأربعة-في-مجمع-كروكوس-على-قائمة-الإرهابيين-والمتطرفين-1087458988.html

إدراج منفذي الهجوم الأربعة في مجمع "كروكوس" على قائمة الإرهابيين والمتطرفين

إدراج منفذي الهجوم الأربعة في مجمع "كروكوس" على قائمة الإرهابيين والمتطرفين

سبوتنيك عربي

أعلنت الخدمة الفيدرالية الروسية للرقابة المالية، اليوم الخميس، أن منفذي الهجوم الإرهابي الأربعة في مجمع "كروكوس" تم إدراجهم على قائمة الإرهابيين والمتطرفين. 28.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-28T13:33+0000

2024-03-28T13:33+0000

2024-03-28T13:33+0000

الهجوم الإرهابي في موسكو

روسيا

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وجاء في القائمة التي نشرتها الخدمة الفيدرالية للرقابة المالية على موقعها الإلكتروني، الأشخاص الآتي أسماؤهم: "رجبالي سعيدكرامي مورودالي، من مواليد 04/02/1994، جمهورية طاجيكستان؛ ... وفريدوني شمس الدين، من مواليد 17/09/1998، جمهورية طاجيكستان؛ ... وميرزويف داليرجون باروتوفيتش، من مواليد 23/11 /1991، جمهورية طاجيكستان؛... وفايزوف محمدسوبير زوكيرتشونوفيتش، من مواليد 20/05/2004، جمهورية طاجيكستان".وصرحت محكمة باسماني في موسكو لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، أن المتهم في قضية الهجوم الإرهابي في "كروكوس" إسرويل إسلاموف، قد تبع ابنه أمينشتون إسلاموف، وطعن في قرار اعتقاله.وفي المجمل، ألقت محكمة باسماني في موسكو القبض على ثمانية أشخاص فيما يتعلق بالقضية.ووقع هجوم إرهابي، مساء يوم 22 مارس/ آذار الجاري، قبل بدء حفل موسيقي في قاعة "كروكوس سيتي" في ضواحي موسكو، وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، بأن عدة رجال يرتدون ملابس مموهة ودون أقنعة اقتحموا القاعة، وأطلقوا النار على الناس من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن يوم 24 مارس/آذار الجاري، يوم حداد وطني، وذلك خلال كلمة للمواطنين الروس ألقاها يوم السبت الماضي.بوتين يضيء شمعة تكريما لأرواح ضحايا هجوم "كروكوس" الإرهابي... فيديووأدان الرئيس الروسي، الهجوم، قائلًا إنه "عمل إرهابي همجي"، متوعدا جميع مرتكبي هذه الجريمة ومنظميها وعملائها بالعقاب.كما ادانت دول عربية وغربية هذا الهجوم وأعربت عن تعازيها لحكومة وشعب روسيا، مع تأكيدها رفضها التام واستنكارها لجميع أشكال العنف والإرهاب.

https://sputnikarabic.ae/20240328/مسؤول-تركي-يكشف-تورط-المخابرات-الأجنبية-في-الهجوم-الإرهابي-على-كروكوس-1087458295.html

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الهجوم الإرهابي في موسكو, روسيا