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https://sputnikarabic.ae/20240328/الجيش-الأمريكي-تدمير-4-طائرات-مسيرة-أطلقتها-أنصار-الله-وكانت-تستهدف-سفينة-حربية-أمريكية-1087442800.html
الجيش الأمريكي: تدمير 4 طائرات مسيرة أطلقتها "أنصار الله" وكانت تستهدف سفينة حربية أمريكية
الجيش الأمريكي: تدمير 4 طائرات مسيرة أطلقتها "أنصار الله" وكانت تستهدف سفينة حربية أمريكية
سبوتنيك عربي
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتاكوم"، اليوم الخميس تدمير 4 طائرات مسيّرة طويلة المدى أطلقتها جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) من مناطق سيطرتها في اليمن. 28.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-28T00:15+0000
2024-03-28T00:15+0000
الجيش الأمريكي
أنصار الله
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت "سنتاكوم" في بيان لها: "بين الساعة 2:00 و2:20 صباحاً (بتوقيت صنعاء) في 27 آذار/مارس، نجحت القيادة المركزية للولايات المتحدة في الاشتباك وتدمير أربعة طائرات مسيرة بعيدة المدى أطلقها الإرهابيون الحوثيون المدعومين من إيران في اليمن".وأضاف البيان: "كانت هذه المسيرات تستهدف سفينة حربية أميركية تشارك في عمليات في الدفاع عن النفس في البحر الأحمر. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار للسفن الأمريكية أو قوات التحالف. تقرر أن هذه الأسلحة تمثل تهديدًا وشيكًا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة. يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانًا وأمانًا للبحرية الأميركية والسفن التجارية".يأتي الهجوم بعد إعلان "أنصار الله"، يوم الثلاثاء الماضي، استهداف سفينة (مادو) الأمريكية في البحر الأحمر بصواريخ بحرية، وإطلاق عدد من الصواريخ المجنحة على أهدافٍ إسرائيليةٍ في منطقة إيلات جنوبي إسرائيل.والخميس الماضي، أعلن زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، استهداف إيلات جنوبي إسرائيل بصاروخ مطور، مؤكداً تجاوزه تقنيات الرصد والاعتراض الأمريكية والإسرائيلية، وكشف عن إطلاق قواته 479 صاروخاً وطائرة مُسيرة منذ بدء الجماعة عمليات إسناد غزة عبر هجمات بحرية على السفن في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، أو عمليات استهداف إسرائيل.وأعلنت جماعة أنصار الله، يوم الجمعة قبل الماضي، بدء توسيع نطاق هجماتها في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، ضد السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها لتشمل المحيط الهندي، وذلك غداة كشف زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، استهداف 73 سفينة وبارجة منذ عملية "طوفان الأقصى" في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.وكانت الجماعة، قد أعلنت في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أنها ستساند المقاومة الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخلت الولايات المتحدة عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.وبين الحين والآخر تعلن "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا وحزب الله اللبناني وفصائل المقاومة الفلسطينية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب المقاومة الفلسطينية.وتسيطر جماعة أنصار الله منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات بوسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
https://sputnikarabic.ae/20240327/أنصار-الله-اليمنية-طائرات-العدو-الأمريكي-البريطاني-تشن-غارة-على-منطقة-القطينات-في-صعدة-1087430842.html
https://sputnikarabic.ae/20240327/إعلام-الولايات-المتحدة-وحلفاؤها-عاجزون-عن-التعامل-مع-هجمات-أنصار-الله-1087425851.html
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الجيش الأمريكي, أنصار الله, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة
الجيش الأمريكي, أنصار الله, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة

الجيش الأمريكي: تدمير 4 طائرات مسيرة أطلقتها "أنصار الله" وكانت تستهدف سفينة حربية أمريكية

00:15 GMT 28.03.2024
© AP Photo / Steve Helberسفينة حربية أمريكية قبالة سواحل اليمن
سفينة حربية أمريكية قبالة سواحل اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2024
© AP Photo / Steve Helber
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أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتاكوم"، اليوم الخميس تدمير 4 طائرات مسيّرة طويلة المدى أطلقتها جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) من مناطق سيطرتها في اليمن.
القاهرة - سبوتنيك. وقالت "سنتاكوم" في بيان لها: "بين الساعة 2:00 و2:20 صباحاً (بتوقيت صنعاء) في 27 آذار/مارس، نجحت القيادة المركزية للولايات المتحدة في الاشتباك وتدمير أربعة طائرات مسيرة بعيدة المدى أطلقها الإرهابيون الحوثيون المدعومين من إيران في اليمن".
البحرية الأمريكية تطلق طائرة من حاملة الطائرات يو إس إس دوايت دي أيزنهاور ضمن ضربات أمريكية بريطانية ضد أنصار الله - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2024
"أنصار الله" اليمنية: طائرات العدو الأمريكي البريطاني تشن غارة على منطقة القطينات في صعدة
أمس, 13:22 GMT
وأضاف البيان: "كانت هذه المسيرات تستهدف سفينة حربية أميركية تشارك في عمليات في الدفاع عن النفس في البحر الأحمر. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار للسفن الأمريكية أو قوات التحالف. تقرر أن هذه الأسلحة تمثل تهديدًا وشيكًا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة. يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانًا وأمانًا للبحرية الأميركية والسفن التجارية".
يأتي الهجوم بعد إعلان "أنصار الله"، يوم الثلاثاء الماضي، استهداف سفينة (مادو) الأمريكية في البحر الأحمر بصواريخ بحرية، وإطلاق عدد من الصواريخ المجنحة على أهدافٍ إسرائيليةٍ في منطقة إيلات جنوبي إسرائيل.
والخميس الماضي، أعلن زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، استهداف إيلات جنوبي إسرائيل بصاروخ مطور، مؤكداً تجاوزه تقنيات الرصد والاعتراض الأمريكية والإسرائيلية، وكشف عن إطلاق قواته 479 صاروخاً وطائرة مُسيرة منذ بدء الجماعة عمليات إسناد غزة عبر هجمات بحرية على السفن في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، أو عمليات استهداف إسرائيل.
وأعلنت جماعة أنصار الله، يوم الجمعة قبل الماضي، بدء توسيع نطاق هجماتها في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، ضد السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها لتشمل المحيط الهندي، وذلك غداة كشف زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، استهداف 73 سفينة وبارجة منذ عملية "طوفان الأقصى" في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
ناقلة النفط صافر المحاصرة بالعلم اليمني في البحر الأحمر ترسو قبالة ساحل محافظة الحديدة الغربية المتنازع عليها في اليمن في 15 يوليو 2023. ناقلة النفط صافر المحاصرة بالعلم اليمني في البحر الأحمر ترسو قبالة ساحل محافظة الحديدة الغربية المتنازع عليها في اليمن في 15 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2024
إعلام: الولايات المتحدة وحلفاؤها عاجزون عن التعامل مع هجمات "أنصار الله"
أمس, 11:25 GMT
وكانت الجماعة، قد أعلنت في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أنها ستساند المقاومة الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخلت الولايات المتحدة عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.
وبين الحين والآخر تعلن "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا وحزب الله اللبناني وفصائل المقاومة الفلسطينية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب المقاومة الفلسطينية.
وتسيطر جماعة أنصار الله منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات بوسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
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