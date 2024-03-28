https://sputnikarabic.ae/20240328/الخارجية-الروسية-أنشطة-الناتو-في-شرق-أوروبا-والبحر-الأسود-تهدف-للاستعداد-لمواجهة-محتملة-مع-روسيا-1087443741.html

الخارجية الروسية: أنشطة "الناتو" في شرق أوروبا والبحر الأسود تهدف للاستعداد لمواجهة محتملة مع روسيا

الخارجية الروسية: أنشطة "الناتو" في شرق أوروبا والبحر الأسود تهدف للاستعداد لمواجهة محتملة مع روسيا

سبوتنيك عربي

قالت وزارة الخارجية الروسية، صباح اليوم الخميس، إن نشاط حلف شمال الأطلسي في شرق أوروبا ومنطقة البحر الأسود يهدف إلى استعداد الحلفاء لمواجهة محتملة مع روسيا. 28.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-28T05:07+0000

2024-03-28T05:07+0000

2024-03-28T05:07+0000

الناتو

رومانيا

روسيا

أخبار روسيا اليوم

سلاح روسيا

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/02/1070778045_0:470:1365:1238_1920x0_80_0_0_e46a0c602bf918dd84cc895ffa8548c1.jpg

وقالت الوزارة الروسية لوكالة "سبوتنيك": "إن مثل هذا النشاط من قبل أعضاء حلف شمال الأطلسي محض إثارة، يزيد من التوتر العسكري على طول حدودنا، ويخلق تهديدات إضافية لأمن روسيا".وأضافت: "يهدف كل هذا إلى استعداد حلفاء الحلف لمواجهة محتملة مع بلادنا. سنراقب ما يحدث في رومانيا، ونقيم المخاطر الناشئة ونأخذها في الاعتبار أثناء التخطيط العسكري".وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الرومانية جاهزيتها للاستثمار 2.7 مليار دولار في تحديث قاعدة ميهايل كوجالنيتشانو الجوية في منطقة كونستانتا، حيث من المقرر بناء معسكرًا في القاعدة يستوعب عائلات 10 آلاف من العسكريين مع عائلاتهم، وهناك خطط لإنشاء بنية تحتية حضرية.وقد بدأ العمل في الجزء الجنوبي من المعسكر المستقبلي، حيث يتم بناء طرق الوصول وشبكة كهربائية قوية الآن. وذكرت قناة TVR Info الرومانية أن تحديث القاعدة الجوية سيمكن من تحويلها بحلول عام 2040 إلى أكبر قاعدة لحلف شمال الأطلسي في أوروبا، وتستخدم القوات الأمريكية القاعدة منذ عام 1999.

https://sputnikarabic.ae/20231108/بوتين-روسيا-ترد-على-توسع-الناتو-بالتعاون-مع-الصين-1082945755.html

رومانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الناتو, رومانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا