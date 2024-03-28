https://sputnikarabic.ae/20240328/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-131-مسيرة-أوكرانية-و26-صاروخا-من-طراز-هيمارس-1087453448.html

الدفاع الجوي الروسي يسقط 131 مسيرة أوكرانية و26 صاروخا من طراز "هيمارس"

الدفاع الجوي الروسي يسقط 131 مسيرة أوكرانية و26 صاروخا من طراز "هيمارس"

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسي أسقطت 131 مسيرة أوكرانية، و 26 صاروخًا من طراز "هيمارس" الأمريكية الصنع، وعدة منظومات... 28.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-28T12:00+0000

2024-03-28T12:00+0000

2024-03-28T12:00+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وأضافت الدفاع الروسية في بيانها اليومي، أنه "على اتجاه خيرسون، أطلقت وحدات من مجموعة "دنيبر" الروسية النار على تجمعات القوة البشرية ومعدات اللواء الميكانيكي "65" للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع "121" في مناطق رابوتينو في مقاطعة زابوروجيه، وميخائيلوفكا في مقاطعة خيرسون.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 40 فردًا عسكريًا، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، بما في ذلك ناقلة جنود مدرعة أمريكية الصنع من طراز "إم 113"، وأربع مركبات، ومدفع من طراز "غفوزديكا"، ومدافع هاوتزر من طراز "دي – 30".وفي اتجاه أفدييفكا، قامت وحدات من مجموعة "المركز" الروسية بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، وصدت سبع هجمات مضادة من قبل مجموعات هجومية من الألوية الآلية "47" و"53" و"59" للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق تونينكو وبيرديتشي وبيرفومايسكوي من جمهورية دونيتسك الشعبية.وفقد العدو ما يصل إلى 95 عسكريًا وثلاث دبابات، بما في ذلك واحدة من طراز أبرامز أمريكية الصنع، ومركبتين قتال للمشاة، وتسع سيارات، بالإضافة إلى مدفعين هاوتزر من طراز "إم 777" أمريكيين الصنع ومدفعين من طراز "دي – 30".وفي اتجاه جنوب دونيتسك، قامت وحدات من مجموعة فوستوك للقوات بتحسين الوضع على طول خط المواجهة وألحقت أضرارًا بنيران وحدات من اللواء الميكانيكي "58" للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع "128" في مناطق ستارومايورسكويا من جمهورية دونيتسك الشعبية.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.دبابة روسية تدمر مخبأ لمجموعة مخربين أوكرانيين من مسافة قريبة قرب بيلغورود... فيديو

https://sputnikarabic.ae/20240328/القوات-المسلحة-الروسية-تتقدم-في-اتجاه-دونيتسك-1087453229.html

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روسيا, رصد عسكري