https://sputnikarabic.ae/20240328/المدفعية-الروسية-تمطر-تحصينات-قوات-كييف-بوابل-من-القذائف-على-جبهة-سيفرسكي-فيديو-1087462154.html
المدفعية الروسية تمطر تحصينات قوات كييف بوابل من القذائف على جبهة سيفرسكي... فيديو
المدفعية الروسية تمطر تحصينات قوات كييف بوابل من القذائف على جبهة سيفرسكي... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، مشاهد توثق استهداف المدفعية الروسية للمستودعات والمعدات العسكرية التابعة للقوات الأوكرانية وتدمير دفاعاتها المموهة في... 28.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-28T14:18+0000
2024-03-28T14:18+0000
2024-03-28T14:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/09/1074502543_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_6357c7d730e7f75d198803e17b242900.jpg
وتبين المشاهد استهداف المدفعية الروسية تحصينات قوات كييف بوابل من القذائف، وتحقيق إصابات مباشرة.وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسي أسقطت 131 مسيرة أوكرانية، و 26 صاروخًا من طراز "هيمارس" الأمريكية الصنع، وعدة منظومات صواريخ من طراز "فامبير" التشيكية الصنع.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 40 فردًا عسكريًا، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، بما في ذلك ناقلة جنود مدرعة أمريكية الصنع من طراز "إم 113"، وأربع مركبات، ومدفع من طراز "غفوزديكا"، ومدافع هاوتزر من طراز "دي – 30".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.دبابة روسية تدمر مخبأ لمجموعة مخربين أوكرانيين من مسافة قريبة قرب بيلغورود... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20240328/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-131-مسيرة-أوكرانية-و26-صاروخا-من-طراز-هيمارس-1087453448.html
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روسيا, رصد عسكري
المدفعية الروسية تمطر تحصينات قوات كييف بوابل من القذائف على جبهة سيفرسكي... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، مشاهد توثق استهداف المدفعية الروسية للمستودعات والمعدات العسكرية التابعة للقوات الأوكرانية وتدمير دفاعاتها المموهة في اتجاه سيفرسكي.
وتبين المشاهد استهداف المدفعية الروسية تحصينات قوات كييف بوابل من القذائف، وتحقيق إصابات مباشرة.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسي أسقطت 131 مسيرة أوكرانية، و 26 صاروخًا من طراز "هيمارس" الأمريكية الصنع، وعدة منظومات صواريخ من طراز "فامبير" التشيكية الصنع.
وأضافت الدفاع الروسية في بيانها اليومي، أنه "على اتجاه خيرسون، أطلقت وحدات من مجموعة "دنيبر" الروسية النار على تجمعات القوة البشرية ومعدات اللواء الميكانيكي "65" للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع "121" في مناطق رابوتينو في مقاطعة زابوروجيه، وميخائيلوفكا في مقاطعة خيرسون.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 40 فردًا عسكريًا، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، بما في ذلك ناقلة جنود مدرعة أمريكية الصنع من طراز "إم 113"، وأربع مركبات، ومدفع من طراز "غفوزديكا"، ومدافع هاوتزر من طراز "دي – 30".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.