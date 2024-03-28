https://sputnikarabic.ae/20240328/بوتين-روسيا-لم-تقترب-من-حدود-دول-الناتو-بل-الأخيرة-من-فعلت--1087443036.html

بوتين: روسيا لم تقترب من حدود دول الناتو بل الأخيرة من فعلت

بوتين: روسيا لم تقترب من حدود دول الناتو بل الأخيرة من فعلت

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، أن روسيا ليست هي التي تعدت على حدود دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) بل الأخيرة هي التي فعلت ذلك، مشددًا على أن روسيا... 28.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-28T01:49+0000

2024-03-28T01:49+0000

2024-03-28T01:49+0000

فلاديمير بوتين

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تورجوك - سبوتنيك. وقال بوتين خلال زيارة عمل إلى مدينة تورجوك في منطقة تفير: "لقد جاؤوا إلى حدودنا مباشرة. هل تحركنا نحو حدود تلك الدول التي كانت جزءًا من كتلة الناتو؟ لم نتعد على أحدًا".وأضاف أن تلك الدول "كانت تتحركو نحونا. هل عبرنا المحيط إلى حدود الولايات المتحدة؟".كما شدد الرئيس الروسي على أن روسيا تعمل على حماية السكان الذين يعيشون على أراضيها التاريخية خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.وقال: ما نقوم به في سياق العملية العسكرية الخاصة هو أننا نحمي شعبنا الذي يعيش على أراضينا التاريخية".وأضاف:وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في حزيران/يونيو العام الماضي.وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.

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سبوتنيك عربي

فلاديمير بوتين