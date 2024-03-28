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https://sputnikarabic.ae/20240328/خارطة-طريق-للتعاون-بين-شركة-روساتوم-الروسية-ووزارة-الطاقة-والتعدين-الجزائرية-1087506096.html
خارطة طريق للتعاون بين شركة "روساتوم" الروسية ووزارة الطاقة والتعدين الجزائرية
خارطة طريق للتعاون بين شركة "روساتوم" الروسية ووزارة الطاقة والتعدين الجزائرية
سبوتنيك عربي
وقعت شركة "روساتوم" الحكومية مع وزارة الطاقة والمناجم في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، على خارطة طريق للتعاون في مجال استخدام الطاقة النووية للأغراض... 28.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-28T17:00+0000
2024-03-29T17:28+0000
روساتوم
روسيا
الجزائر
التعاون النووي
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وقع الوثيقة عن الجانب الروسي مدير عام شركة "روساتوم" الحكومية، أليكسي ليخاتشوف، وعن الجانب الجزائري وزير الطاقة والمناجم السيد محمد عرقاب. وتنص خارطة الطريق على مواصلة العمل المشترك بين الطرفين حتى عام 2025 ضمن مجموعة واسعة من المجالات، مثل الطاقة النووية ومفاعلات الأبحاث والتعاون في مجال دورة الوقود النووي.وحدد الطرفان المزيد من الخطوات لتطوير التعاون العلمي والتقني وتدريب الأفراد، وكذلك التعاون في المنصات الدولية في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. وفي إطار الوثيقة، حدد الطرفان عددًا من الأنشطة المشتركة، بما في ذلك عقد مجموعات عمل وفعاليات مشتركة وجولات فنية.وفي هذا الصدد، أشار السيد أليكسي ليخاتشوف مدير عام "روساتوم"، تعليقاً على مراسم التوقيع يوم الثلاثاء 26 مارس/ آذار: "إن علاقاتنا مع الجزائر تتطور بشكل ديناميكي. ففي ربيع العام الماضي قمنا بتعريف زملائنا الجزائريين على الحلول التي تقدمها شركة روساتوم في قطاع الطاقة النووية. أما اليوم فقد قمنا بالتوقيع على وثيقة تحدد هيكلية تحقيق المزيد من التعاون بين روسيا والجزائر في القطاع النووي في مجالات محددة".يشار إلى أنه يجري تحقيق التعاون بين روسيا الاتحادية والجزائر على أساس الاتفاقية الحكومية الدولية للتعاون في مجال استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، الموقعة بتاريخ 3 أيلول/ سبتمبر 2014.وفي هذا السياق، قامت شركة "روساتوم" الحكومية في شهر آذار/ مارس 2023، جنباً إلى جنب مع محافظة الطاقة الذرية الجزائرية، بتنظيم لأول مرة ندوة مشتركة حول حلول الطاقة النووية لأصحاب المصالح والشركات الرئسية في سوق الطاقة الجزائري، والتي بحثت بالتفصيل مجالات التعاون المحتمل بين الطرفين. وفي شهر أيلول 2023، وقعت شركة "روساتوم" للرعاية الصحية المساهمة ومحافظة الطاقة الذرية الجزائرية، مذكرة تعاون في مجال الطب النووي.وتتمتع روسيا بتاريخ طويل من التعاون الناجح مع دول المنطقة في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية، حيث تم منذ الستينيات من القرن الماضي، بناء أول مفاعلات أبحاث في المنطقة باستطاعة تصل إلى 5 ميغاواط في عدد من البلدان باستخدام التقنيات الروسية.كما تقدم روسيا الدعم في تدريب الخبراء ضمن الاختصاصات النووية من هذه البلدان، حيث تقوم "روساتوم" حاليًا بتنفيذ أكبر مشروع لبناء محطة طاقة نووية في أفريقيا، وهي محطة الضبعة النووية في مصر، والتي تضم أربع مجموعات طاقة مع مفاعلات الجيل 3+ VVER-1200 باستطاعة إجمالية تبلغ 4800 ميغاواط.
https://sputnikarabic.ae/20240326/روساتوم-الروسية-توقع-مذكرة-تفاهم-مع-سوريا-بشأن-الاستخدام-غير-الطاقوي-للطاقة-النووية-السلمية-1087389824.html
https://sputnikarabic.ae/20240327/روساتوم-تعلن-عن-توسيع-مجلس-شباب-أوبنينسك-تك-خلال-معرض-أتوم-إكسبو-2024-1087432208.html
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روساتوم, روسيا, الجزائر, التعاون النووي
روساتوم, روسيا, الجزائر, التعاون النووي

خارطة طريق للتعاون بين شركة "روساتوم" الروسية ووزارة الطاقة والتعدين الجزائرية

17:00 GMT 28.03.2024 (تم التحديث: 17:28 GMT 29.03.2024)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورروساتوم
روساتوم - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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وقعت شركة "روساتوم" الحكومية مع وزارة الطاقة والمناجم في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، على خارطة طريق للتعاون في مجال استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، وذلك على هامش المنتدى الدولي الثالث عشر "آتوم إكسبو" في مدينة سوتشي.
وقع الوثيقة عن الجانب الروسي مدير عام شركة "روساتوم" الحكومية، أليكسي ليخاتشوف، وعن الجانب الجزائري وزير الطاقة والمناجم السيد محمد عرقاب. وتنص خارطة الطريق على مواصلة العمل المشترك بين الطرفين حتى عام 2025 ضمن مجموعة واسعة من المجالات، مثل الطاقة النووية ومفاعلات الأبحاث والتعاون في مجال دورة الوقود النووي.
وحدد الطرفان المزيد من الخطوات لتطوير التعاون العلمي والتقني وتدريب الأفراد، وكذلك التعاون في المنصات الدولية في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. وفي إطار الوثيقة، حدد الطرفان عددًا من الأنشطة المشتركة، بما في ذلك عقد مجموعات عمل وفعاليات مشتركة وجولات فنية.
شعار وكالة الطاقة الذرية الروسية روساتوم خلال المعرض النووي العالمي في لوبورجيه بالقرب من باريس. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2024
"روساتوم" الروسية توقع مذكرة تفاهم مع سوريا بشأن الاستخدام غير الطاقوي للطاقة النووية السلمية
26 مارس, 08:45 GMT
وفي هذا الصدد، أشار السيد أليكسي ليخاتشوف مدير عام "روساتوم"، تعليقاً على مراسم التوقيع يوم الثلاثاء 26 مارس/ آذار: "إن علاقاتنا مع الجزائر تتطور بشكل ديناميكي. ففي ربيع العام الماضي قمنا بتعريف زملائنا الجزائريين على الحلول التي تقدمها شركة روساتوم في قطاع الطاقة النووية. أما اليوم فقد قمنا بالتوقيع على وثيقة تحدد هيكلية تحقيق المزيد من التعاون بين روسيا والجزائر في القطاع النووي في مجالات محددة".

وأضاف: "في هذا الصدد نرحب ترحيباً حاراً برغبة الجزائر في تطوير الصناعة النووية، إذ أن التقنيات النووية لا تتيح فقط المساهمة في حل المسائل الاقتصادية ومشاكل الطاقة والاجتماعية الملحة، بل تتيح أيضًا اتخاذ خطوة كبيرة في تطوير العلوم والإمكانات البشرية وضمان السيادة التكنولوجية للبلاد. وأنا على ثقة من أن شراكتنا طويلة الأمد واستخدام الحلول الفريدة التي تقدمها شركة روساتوم ستكون بمثابة الأساس لضمان تطور الجزائر في القطاع النووي بشكل نوعي".

يشار إلى أنه يجري تحقيق التعاون بين روسيا الاتحادية والجزائر على أساس الاتفاقية الحكومية الدولية للتعاون في مجال استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، الموقعة بتاريخ 3 أيلول/ سبتمبر 2014.
وفي هذا السياق، قامت شركة "روساتوم" الحكومية في شهر آذار/ مارس 2023، جنباً إلى جنب مع محافظة الطاقة الذرية الجزائرية، بتنظيم لأول مرة ندوة مشتركة حول حلول الطاقة النووية لأصحاب المصالح والشركات الرئسية في سوق الطاقة الجزائري، والتي بحثت بالتفصيل مجالات التعاون المحتمل بين الطرفين. وفي شهر أيلول 2023، وقعت شركة "روساتوم" للرعاية الصحية المساهمة ومحافظة الطاقة الذرية الجزائرية، مذكرة تعاون في مجال الطب النووي.
روساتوم الطاقة النووية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2024
"روساتوم" تعلن عن توسيع مجلس شباب "أوبنينسك تك" خلال معرض "أتوم إكسبو" 2024
27 مارس, 14:08 GMT
وتتمتع روسيا بتاريخ طويل من التعاون الناجح مع دول المنطقة في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية، حيث تم منذ الستينيات من القرن الماضي، بناء أول مفاعلات أبحاث في المنطقة باستطاعة تصل إلى 5 ميغاواط في عدد من البلدان باستخدام التقنيات الروسية.
كما تقدم روسيا الدعم في تدريب الخبراء ضمن الاختصاصات النووية من هذه البلدان، حيث تقوم "روساتوم" حاليًا بتنفيذ أكبر مشروع لبناء محطة طاقة نووية في أفريقيا، وهي محطة الضبعة النووية في مصر، والتي تضم أربع مجموعات طاقة مع مفاعلات الجيل 3+ VVER-1200 باستطاعة إجمالية تبلغ 4800 ميغاواط.
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