https://sputnikarabic.ae/20240328/روسيا-تنقض-مشروع-قرار-أميركي-لتمديد-عمل-لجنة-العقوبات-الأممية-بشأن-كوريا-الديمقراطية-1087465308.html
روسيا تنقض مشروع قرار أميركي لتمديد عمل لجنة العقوبات الأممية بشأن كوريا الديمقراطية
روسيا تنقض مشروع قرار أميركي لتمديد عمل لجنة العقوبات الأممية بشأن كوريا الديمقراطية
سبوتنيك عربي
استخدمت روسيا حق النقض (فيتو)، اليوم الخميس، ضد مشروع القرار الأمريكي بشأن تمديد عمل خبراء لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي بشأن كوريا الديمقراطية لمدة... 28.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-28T15:19+0000
2024-03-28T15:19+0000
2024-03-28T15:19+0000
العالم
كوريا الشمالية
روسيا
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104452/30/1044523079_0:62:3421:1986_1920x0_80_0_0_64ad8f2658c2b5511c80e81c58a2d6a4.jpg
وجاء في نص مشروع القرار الأميركي، وفقًا لما أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، أن مجلس الأمن الدولي "يقرر تمديد ولاية فريق الخبراء حتى 30 نيسان/أبريل 2025".ويشار إلى أن الصين امتنعت عن التصويت، فيما أيده باقي أعضاء مجلس الأمن.وأفادت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية، يوم السبت 2 ديسمبر/ كانون الأول الفائت،، بأن بيونغ يانغ ستعتبر أي تدخل في تشغيل أقمارها الصناعية بمثابة إعلان حرب.وذكرت الوكالة أن "كوريا الشمالية ستعتبر التدخل في تشغيل أقمارها الصناعية إعلان حرب"، مؤكدة أن بيونغ يانغ "ستقضي على أقمار الاستطلاع الأمريكية ردا على أي تدخل أمريكي في الأنشطة الفضائية".ويوم الثلاثاء الماضي، أعلنت كوريا الشمالية، أن قمرها الصناعي للتجسس العسكري قام بالتقاط صور للبيت الأبيض ووزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) وحاملات طائرات تعمل بالطاقة النووية ترسو في قاعدة بحرية أمريكية.وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات فرضها مجلس الأمن الدولي تحظر على بيونغ يانغ امتلاك واستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية، لكن تلك العقوبات لم تتمكن من إيقاف بيونغ يانغ التي أصبحت تمتلك تقنيات عسكرية متطورة في هذا المجال.
https://sputnikarabic.ae/20240322/مندوب-روسيا-لدى-الأمم-المتحدة-يخاطب-مندوبي-الغرب-هل-أنتم-مستعدون-للقتال-مع-روسيا-بسبب-أوكرانيا؟-1087272449.html
كوريا الشمالية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104452/30/1044523079_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_72200d4f7e5bfede4a8473c23625bbdf.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, كوريا الشمالية, روسيا
العالم, كوريا الشمالية, روسيا
روسيا تنقض مشروع قرار أميركي لتمديد عمل لجنة العقوبات الأممية بشأن كوريا الديمقراطية
استخدمت روسيا حق النقض (فيتو)، اليوم الخميس، ضد مشروع القرار الأمريكي بشأن تمديد عمل خبراء لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي بشأن كوريا الديمقراطية لمدة عام.
وجاء في نص مشروع القرار الأميركي، وفقًا لما أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، أن مجلس الأمن الدولي "يقرر تمديد ولاية فريق الخبراء حتى 30 نيسان/أبريل 2025".
ويشار إلى أن الصين امتنعت عن التصويت، فيما أيده باقي أعضاء مجلس الأمن.
وأكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن روسيا لا تؤيد مشروع القرار الأميركي بشأن تمديد تفويض فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات في مجلس الأمن الدولي بشأن كوريا الديمقراطية.
وأفادت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية، يوم السبت 2 ديسمبر/ كانون الأول الفائت،، بأن بيونغ يانغ ستعتبر أي تدخل في تشغيل أقمارها الصناعية بمثابة إعلان حرب.
وذكرت الوكالة أن "كوريا الشمالية ستعتبر التدخل في تشغيل أقمارها الصناعية إعلان حرب"، مؤكدة أن بيونغ يانغ "ستقضي على أقمار الاستطلاع الأمريكية ردا على أي تدخل أمريكي في الأنشطة الفضائية
".
ويوم الثلاثاء الماضي، أعلنت كوريا الشمالية، أن قمرها الصناعي للتجسس العسكري قام بالتقاط صور للبيت الأبيض ووزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) وحاملات طائرات تعمل بالطاقة النووية ترسو في قاعدة بحرية أمريكية.
وتخضع كوريا الشمالية
لعقوبات فرضها مجلس الأمن الدولي تحظر على بيونغ يانغ امتلاك واستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية، لكن تلك العقوبات لم تتمكن من إيقاف بيونغ يانغ التي أصبحت تمتلك تقنيات عسكرية متطورة في هذا المجال.