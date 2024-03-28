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مراسل "سبوتنيك": الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان على ريف العاصمة دمشق - عاجل
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روسيا تنقض مشروع قرار أميركي لتمديد عمل لجنة العقوبات الأممية بشأن كوريا الديمقراطية
روسيا تنقض مشروع قرار أميركي لتمديد عمل لجنة العقوبات الأممية بشأن كوريا الديمقراطية
سبوتنيك عربي
استخدمت روسيا حق النقض (فيتو)، اليوم الخميس، ضد مشروع القرار الأمريكي بشأن تمديد عمل خبراء لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي بشأن كوريا الديمقراطية لمدة... 28.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-28T15:19+0000
2024-03-28T15:19+0000
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وجاء في نص مشروع القرار الأميركي، وفقًا لما أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، أن مجلس الأمن الدولي "يقرر تمديد ولاية فريق الخبراء حتى 30 نيسان/أبريل 2025".ويشار إلى أن الصين امتنعت عن التصويت، فيما أيده باقي أعضاء مجلس الأمن.وأفادت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية، يوم السبت 2 ديسمبر/ كانون الأول الفائت،، بأن بيونغ يانغ ستعتبر أي تدخل في تشغيل أقمارها الصناعية بمثابة إعلان حرب.وذكرت الوكالة أن "كوريا الشمالية ستعتبر التدخل في تشغيل أقمارها الصناعية إعلان حرب"، مؤكدة أن بيونغ يانغ "ستقضي على أقمار الاستطلاع الأمريكية ردا على أي تدخل أمريكي في الأنشطة الفضائية".ويوم الثلاثاء الماضي، أعلنت كوريا الشمالية، أن قمرها الصناعي للتجسس العسكري قام بالتقاط صور للبيت الأبيض ووزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) وحاملات طائرات تعمل بالطاقة النووية ترسو في قاعدة بحرية أمريكية.وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات فرضها مجلس الأمن الدولي تحظر على بيونغ يانغ امتلاك واستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية، لكن تلك العقوبات لم تتمكن من إيقاف بيونغ يانغ التي أصبحت تمتلك تقنيات عسكرية متطورة في هذا المجال.
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العالم, كوريا الشمالية, روسيا
العالم, كوريا الشمالية, روسيا

روسيا تنقض مشروع قرار أميركي لتمديد عمل لجنة العقوبات الأممية بشأن كوريا الديمقراطية

15:19 GMT 28.03.2024
© Sputnik . Нэнси Сисель / الانتقال إلى بنك الصورسفير روسيا في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة
سفير روسيا في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2024
© Sputnik . Нэнси Сисель
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استخدمت روسيا حق النقض (فيتو)، اليوم الخميس، ضد مشروع القرار الأمريكي بشأن تمديد عمل خبراء لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي بشأن كوريا الديمقراطية لمدة عام.
وجاء في نص مشروع القرار الأميركي، وفقًا لما أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، أن مجلس الأمن الدولي "يقرر تمديد ولاية فريق الخبراء حتى 30 نيسان/أبريل 2025".
ويشار إلى أن الصين امتنعت عن التصويت، فيما أيده باقي أعضاء مجلس الأمن.
وأكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن روسيا لا تؤيد مشروع القرار الأميركي بشأن تمديد تفويض فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات في مجلس الأمن الدولي بشأن كوريا الديمقراطية.
المشاركون في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على هامش الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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22 مارس, 16:47 GMT
وأفادت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية، يوم السبت 2 ديسمبر/ كانون الأول الفائت،، بأن بيونغ يانغ ستعتبر أي تدخل في تشغيل أقمارها الصناعية بمثابة إعلان حرب.
وذكرت الوكالة أن "كوريا الشمالية ستعتبر التدخل في تشغيل أقمارها الصناعية إعلان حرب"، مؤكدة أن بيونغ يانغ "ستقضي على أقمار الاستطلاع الأمريكية ردا على أي تدخل أمريكي في الأنشطة الفضائية".
ويوم الثلاثاء الماضي، أعلنت كوريا الشمالية، أن قمرها الصناعي للتجسس العسكري قام بالتقاط صور للبيت الأبيض ووزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) وحاملات طائرات تعمل بالطاقة النووية ترسو في قاعدة بحرية أمريكية.
وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات فرضها مجلس الأمن الدولي تحظر على بيونغ يانغ امتلاك واستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية، لكن تلك العقوبات لم تتمكن من إيقاف بيونغ يانغ التي أصبحت تمتلك تقنيات عسكرية متطورة في هذا المجال.
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