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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240328/شويغو-يقلد-قائد-عملية-تحرير-أفدييفكا-ميدالية-النجمة-الذهبية--1087451918.html
شويغو يقلد قائد عملية تحرير أفدييفكا ميدالية "النجمة الذهبية"
شويغو يقلد قائد عملية تحرير أفدييفكا ميدالية "النجمة الذهبية"
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، قدّم ميدالية "النجمة الذهبية" للقائد الجنرال أندريه موردفيتشيف، الذي قاد عملية... 28.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-28T11:24+0000
2024-03-28T11:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضافت الدفاع الروسية أن "وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو يقلد وسام "النجمة الذهبية" لبطل روسيا قائد قوات مجموعة "المركز"، أندريه موردفيتشيف، الذي قاد عملية تحرير مدينة أفدييفكا، وشكره على أدائه المثالي للمهام وتمنى له المزيد من النجاح في خدمته العسكرية".وأكد شويغو لموردفيتشيف أن ""هذه أعلى رتبة في بلادنا، وبالطبع أنتم تستحقونها، لذا فإن كلمات الشكر ليس مني فقط، ولكن، بطبيعة الحال، من كل أولئك الذين تحميهم اليوم على جميع الحدود، فأنت تفعل ذلك بكرامة وثقة، ولهذا السبب أعرب القائد الأعلى للقوات المسلحة في روسيا والدولة عن تقديرهم لعملكم العسكري"وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية، يوم السبت الماضي، أن "اليوم (السبت) في الكرملين، أبلغ وزير دفاع روسيا، سيرغي شويغو، القائد الأعلى للقوات الروسية الرئيس فلاديمير بوتين، بسيطرة قوات مجموعة "المركز" بقيادة الفريق أندريه موردفيتشيف، الكاملة على مدينة أفدييفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، والتي كانت معقلًا حصينًا للقوات المسلحة الأوكرانية".مشاهد توثق فرار القوات الأوكرانية من أرتيموفسكي بعد سيطرة القوات الروسية عليها... فيديووتقع قرية أرتيموفسكي غرب مدينة أرتيوموفسك، وتعتبر ممرا وطريقا للإمداد بالنسبة للقوات المسلحة الأوكرانية للوصول إلى أرتيوموفسك.
https://sputnikarabic.ae/20240328/درون-روسي-يرمي-بشباكه-على-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فيديو-1087451360.html
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روسيا

شويغو يقلد قائد عملية تحرير أفدييفكا ميدالية "النجمة الذهبية"

11:24 GMT 28.03.2024 (تم التحديث: 11:29 GMT 28.03.2024)
© Sputnik . Pavel Lvov / الانتقال إلى بنك الصوروزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو يزور الأسطول الشمالي، في إقليم مورمانسك، روسيا 13 أبريل 2021
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو يزور الأسطول الشمالي، في إقليم مورمانسك، روسيا 13 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2024
© Sputnik . Pavel Lvov
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، قدّم ميدالية "النجمة الذهبية" للقائد الجنرال أندريه موردفيتشيف، الذي قاد عملية تحرير أفدييفكا.
وأضافت الدفاع الروسية أن "وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو يقلد وسام "النجمة الذهبية" لبطل روسيا قائد قوات مجموعة "المركز"، أندريه موردفيتشيف، الذي قاد عملية تحرير مدينة أفدييفكا، وشكره على أدائه المثالي للمهام وتمنى له المزيد من النجاح في خدمته العسكرية".
وأكد شويغو لموردفيتشيف أن ""هذه أعلى رتبة في بلادنا، وبالطبع أنتم تستحقونها، لذا فإن كلمات الشكر ليس مني فقط، ولكن، بطبيعة الحال، من كل أولئك الذين تحميهم اليوم على جميع الحدود، فأنت تفعل ذلك بكرامة وثقة، ولهذا السبب أعرب القائد الأعلى للقوات المسلحة في روسيا والدولة عن تقديرهم لعملكم العسكري"
مسيرة روسية تطيح بمسيرة أوكرانية أرضا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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11:06 GMT
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في مساء يوم 17 فبراير/ شباط الفائت، أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أبلغ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بسيطرة قوات مجموعة "المركز" الروسية بالكامل على مدينة أفدييفكا، بعد معارك انسحبت على أثرها القوات المسلحة الأوكرانية من المدينة.
وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية، يوم السبت الماضي، أن "اليوم (السبت) في الكرملين، أبلغ وزير دفاع روسيا، سيرغي شويغو، القائد الأعلى للقوات الروسية الرئيس فلاديمير بوتين، بسيطرة قوات مجموعة "المركز" بقيادة الفريق أندريه موردفيتشيف، الكاملة على مدينة أفدييفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، والتي كانت معقلًا حصينًا للقوات المسلحة الأوكرانية".
وأعلنت وزراة الدفاع الروسية، تحرير قرية أرتيموفسكي، في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
مشاهد توثق فرار القوات الأوكرانية من أرتيموفسكي بعد سيطرة القوات الروسية عليها... فيديو
وتقع قرية أرتيموفسكي غرب مدينة أرتيوموفسك، وتعتبر ممرا وطريقا للإمداد بالنسبة للقوات المسلحة الأوكرانية للوصول إلى أرتيوموفسك.
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