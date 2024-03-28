https://sputnikarabic.ae/20240328/كوريا-الجنوبية-تسعى-للحصول-على-60-قمرا-صناعيا-للتجسس-1087447123.html

كوريا الجنوبية تسعى للحصول على 60 قمرا صناعيا للتجسس

كوريا الجنوبية تسعى للحصول على 60 قمرا صناعيا للتجسس

سبوتنيك عربي

أفاد مصدر كوري جنوبي أن جيش بلاده يسعى للحصول على نحو 60 قمرا صناعيا صغيرا للتجسس بحلول عام 2030، وذك ضمن جهود تعزيز قدرات المراقبة المستقلة ضد التهديدات... 28.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-28T08:48+0000

2024-03-28T08:48+0000

2024-03-28T08:48+0000

العالم

أخبار العالم الآن

العالم العربي

كوريا الجنوبية

الأخبار

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/16/1083368995_0:0:900:506_1920x0_80_0_0_8cd309cf124b4ec191b18a71b191fe47.jpg

ونقلت وكالة "يونهاب" عن المصدر، أن الجيش يخطط لإطلاق ما بين 10 إلى 20 قمرا صناعيا صغيرا للتجسس، ونحو 40 قمرا صناعيا صغيرا جدا بعد الحصول على 5 أقمار صناعية متوسطة الحجم للتجسس بحلول عام 2025.وتسعى السلطات الكورية الجنوبية للحصول على أقمار صناعية صغيرة وصغيرة جدا بعدما رأت أن الأقمار الصناعية المتوسطة الحجم لم تكن كافية لمراقبة كوريا الشمالية بشكل صحيح.وقررت كوريا الجنوبية إطلاق الأقمار الصناعية الصغيرة التي تقل وزنها عن 500 كغم، والأقمار الصناعية الصغيرة جدا التي يقل وزنها عن 100 كغم، من صاروخ فضائي محلي يعمل بالوقود الصلب.يشار إلى أن فترة إطلاق الأقمار الصناعية الصغيرة ستكون ما بين عامي 2026 إلى 2028، بينما ستكون فترة إطلاق الأقمار الصناعية الصغيرة جدا من 2028 إلى 2030.يذكر أنه في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، نجح الجيش الكوري الجنوبي في إجراء رحلته التجريبية الثالثة لصاروخ فضائي يعمل بالوقود الصلب.وأطلقت كوريا الجنوبية أول قمر صناعي للتجسس العسكري إلى المدار على متن صاروخ لشركة "سبيس إكس" من قاعدة عسكرية أمريكية في كاليفورنيا في ديسمبر الماضي، كجزء من مشروع للحصول على الخمسة أقمار الصناعية المتوسطة الحجم التي تزن نحو 800 إلى 1,000 كغم.

https://sputnikarabic.ae/20240307/كوريا-الجنوبية-والولايات-المتحدة-الأمريكية-تجريان-مناورات-درع-الحرية-24-العسكرية-1086760748.html

https://sputnikarabic.ae/20240131/القوات-الجوية-الأمريكية-تؤكد-تحطم-مقاتلة-من-طراز-إف-16-في-كوريا-الجنوبية-1085593494.html

كوريا الجنوبية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, كوريا الجنوبية, الأخبار