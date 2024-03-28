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كوريا الجنوبية تسعى للحصول على 60 قمرا صناعيا للتجسس
كوريا الجنوبية تسعى للحصول على 60 قمرا صناعيا للتجسس
سبوتنيك عربي
أفاد مصدر كوري جنوبي أن جيش بلاده يسعى للحصول على نحو 60 قمرا صناعيا صغيرا للتجسس بحلول عام 2030، وذك ضمن جهود تعزيز قدرات المراقبة المستقلة ضد التهديدات... 28.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-28T08:48+0000
2024-03-28T08:48+0000
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ونقلت وكالة "يونهاب" عن المصدر، أن الجيش يخطط لإطلاق ما بين 10 إلى 20 قمرا صناعيا صغيرا للتجسس، ونحو 40 قمرا صناعيا صغيرا جدا بعد الحصول على 5 أقمار صناعية متوسطة الحجم للتجسس بحلول عام 2025.وتسعى السلطات الكورية الجنوبية للحصول على أقمار صناعية صغيرة وصغيرة جدا بعدما رأت أن الأقمار الصناعية المتوسطة الحجم لم تكن كافية لمراقبة كوريا الشمالية بشكل صحيح.وقررت كوريا الجنوبية إطلاق الأقمار الصناعية الصغيرة التي تقل وزنها عن 500 كغم، والأقمار الصناعية الصغيرة جدا التي يقل وزنها عن 100 كغم، من صاروخ فضائي محلي يعمل بالوقود الصلب.يشار إلى أن فترة إطلاق الأقمار الصناعية الصغيرة ستكون ما بين عامي 2026 إلى 2028، بينما ستكون فترة إطلاق الأقمار الصناعية الصغيرة جدا من 2028 إلى 2030.يذكر أنه في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، نجح الجيش الكوري الجنوبي في إجراء رحلته التجريبية الثالثة لصاروخ فضائي يعمل بالوقود الصلب.وأطلقت كوريا الجنوبية أول قمر صناعي للتجسس العسكري إلى المدار على متن صاروخ لشركة "سبيس إكس" من قاعدة عسكرية أمريكية في كاليفورنيا في ديسمبر الماضي، كجزء من مشروع للحصول على الخمسة أقمار الصناعية المتوسطة الحجم التي تزن نحو 800 إلى 1,000 كغم.
https://sputnikarabic.ae/20240307/كوريا-الجنوبية-والولايات-المتحدة-الأمريكية-تجريان-مناورات-درع-الحرية-24-العسكرية-1086760748.html
https://sputnikarabic.ae/20240131/القوات-الجوية-الأمريكية-تؤكد-تحطم-مقاتلة-من-طراز-إف-16-في-كوريا-الجنوبية-1085593494.html
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كوريا الجنوبية تسعى للحصول على 60 قمرا صناعيا للتجسس

08:48 GMT 28.03.2024
© Photo / KCNAكوريا الشمالية أنها أطلقت بنجاح قمر صناعي للتجسس "مانريغيون-1" على صاروخ جديد "تشخوليما-1"
كوريا الشمالية أنها أطلقت بنجاح قمر صناعي للتجسس مانريغيون-1 على صاروخ جديد تشخوليما-1 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2024
© Photo / KCNA
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أفاد مصدر كوري جنوبي أن جيش بلاده يسعى للحصول على نحو 60 قمرا صناعيا صغيرا للتجسس بحلول عام 2030، وذك ضمن جهود تعزيز قدرات المراقبة المستقلة ضد التهديدات الكورية الشمالية.
ونقلت وكالة "يونهاب" عن المصدر، أن الجيش يخطط لإطلاق ما بين 10 إلى 20 قمرا صناعيا صغيرا للتجسس، ونحو 40 قمرا صناعيا صغيرا جدا بعد الحصول على 5 أقمار صناعية متوسطة الحجم للتجسس بحلول عام 2025.
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وتسعى السلطات الكورية الجنوبية للحصول على أقمار صناعية صغيرة وصغيرة جدا بعدما رأت أن الأقمار الصناعية المتوسطة الحجم لم تكن كافية لمراقبة كوريا الشمالية بشكل صحيح.
وقررت كوريا الجنوبية إطلاق الأقمار الصناعية الصغيرة التي تقل وزنها عن 500 كغم، والأقمار الصناعية الصغيرة جدا التي يقل وزنها عن 100 كغم، من صاروخ فضائي محلي يعمل بالوقود الصلب.
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يشار إلى أن فترة إطلاق الأقمار الصناعية الصغيرة ستكون ما بين عامي 2026 إلى 2028، بينما ستكون فترة إطلاق الأقمار الصناعية الصغيرة جدا من 2028 إلى 2030.
يذكر أنه في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، نجح الجيش الكوري الجنوبي في إجراء رحلته التجريبية الثالثة لصاروخ فضائي يعمل بالوقود الصلب.
وأطلقت كوريا الجنوبية أول قمر صناعي للتجسس العسكري إلى المدار على متن صاروخ لشركة "سبيس إكس" من قاعدة عسكرية أمريكية في كاليفورنيا في ديسمبر الماضي، كجزء من مشروع للحصول على الخمسة أقمار الصناعية المتوسطة الحجم التي تزن نحو 800 إلى 1,000 كغم.
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