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أبعاد اتفاق مصر وتركيا على إنشاء منطقة صناعية على ساحل المتوسط
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خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
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عرب بوينت بودكاست
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غزة... هل يشن نتانياهو عملية عسكرية في رفح رغم معارضة واشنطن؟
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صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
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أعضاء في المجلس الأعلى للدولة يطالبون بسحب قرار إيقاف وزير النفط الليبي
أعضاء في المجلس الأعلى للدولة يطالبون بسحب قرار إيقاف وزير النفط الليبي
سبوتنيك عربي
استنكر أعضاء بالمجلس الأعلى للدولة في ليبيا قرار إبعاد وزير النفط والغاز الليبي محمد عون، بسبب "معارضته صفقات واتفاقيات مشبوهة"، على حد وصفهم، مشيرين إلى أن... 29.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-29T18:04+0000
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وطالب أعضاء المجلس الأعلى للدولة في بيان، وصل "سبوتنيك"، نسخة منه، اليوم الجمعة، بإعادة وزير النفط لمهام عمله فوراً وسحب قرار الإيقاف من قبل هيئة الرقابة الإدارية، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لإرجاع الوضع كما كان عليه قبل القرار.وقال أعضاء المجلس إن "تواطؤ المؤسسات الرقابية بصورة غير مسبوق مع الحكومة، أمر خطير يفقدها دورها الرقابي المنوط بها في مكافحة الفساد"، حسب البيان.ولفت البيان إلى أن موقف أعضاء المجلس الأعلى للدولة جاء عقب صدور قرار رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه، بإيقاف وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية يوم الاثنين الماضي، الذي تم تبريره بأنه "لدواعي المصلحة العامة".
https://sputnikarabic.ae/20240225/المؤسسة-الوطنية-للنفط-في-ليبيا-تحذر-من-أي-تجاذبات-تؤثر-على-قطاع-النفط-1086392599.html
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أعضاء في المجلس الأعلى للدولة يطالبون بسحب قرار إيقاف وزير النفط الليبي

18:04 GMT 29.03.2024
© AFP 2023 / -النفط في ليبيا
النفط في ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2024
© AFP 2023 / -
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حصري
استنكر أعضاء بالمجلس الأعلى للدولة في ليبيا قرار إبعاد وزير النفط والغاز الليبي محمد عون، بسبب "معارضته صفقات واتفاقيات مشبوهة"، على حد وصفهم، مشيرين إلى أن تلك الأمور أثارت الكثير من اللغط في الآونة الأخيرة.
وطالب أعضاء المجلس الأعلى للدولة في بيان، وصل "سبوتنيك"، نسخة منه، اليوم الجمعة، بإعادة وزير النفط لمهام عمله فوراً وسحب قرار الإيقاف من قبل هيئة الرقابة الإدارية، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لإرجاع الوضع كما كان عليه قبل القرار.
النفط الليبي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2024
المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا تحذر من أي تجاذبات تؤثر على قطاع النفط
25 فبراير, 13:59 GMT
وقال أعضاء المجلس إن "تواطؤ المؤسسات الرقابية بصورة غير مسبوق مع الحكومة، أمر خطير يفقدها دورها الرقابي المنوط بها في مكافحة الفساد"، حسب البيان.
ولفت البيان إلى أن موقف أعضاء المجلس الأعلى للدولة جاء عقب صدور قرار رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه، بإيقاف وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية يوم الاثنين الماضي، الذي تم تبريره بأنه "لدواعي المصلحة العامة".
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