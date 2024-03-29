https://sputnikarabic.ae/20240329/أعضاء-في-المجلس-الأعلى-للدولة-يطالبون-بسحب-قرار-إيقاف-وزير-النفط-الليبي-1087507649.html

أعضاء في المجلس الأعلى للدولة يطالبون بسحب قرار إيقاف وزير النفط الليبي

أعضاء في المجلس الأعلى للدولة يطالبون بسحب قرار إيقاف وزير النفط الليبي

سبوتنيك عربي

استنكر أعضاء بالمجلس الأعلى للدولة في ليبيا قرار إبعاد وزير النفط والغاز الليبي محمد عون، بسبب "معارضته صفقات واتفاقيات مشبوهة"، على حد وصفهم، مشيرين إلى أن... 29.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-29T18:04+0000

2024-03-29T18:04+0000

2024-03-29T18:04+0000

حصري

أخبار ليبيا اليوم

أخبار العالم الآن

العالم العربي

الأخبار

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/02/1076559680_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_594622f826130a8582b8f0e4255e0142.jpg

وطالب أعضاء المجلس الأعلى للدولة في بيان، وصل "سبوتنيك"، نسخة منه، اليوم الجمعة، بإعادة وزير النفط لمهام عمله فوراً وسحب قرار الإيقاف من قبل هيئة الرقابة الإدارية، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لإرجاع الوضع كما كان عليه قبل القرار.وقال أعضاء المجلس إن "تواطؤ المؤسسات الرقابية بصورة غير مسبوق مع الحكومة، أمر خطير يفقدها دورها الرقابي المنوط بها في مكافحة الفساد"، حسب البيان.ولفت البيان إلى أن موقف أعضاء المجلس الأعلى للدولة جاء عقب صدور قرار رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه، بإيقاف وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية يوم الاثنين الماضي، الذي تم تبريره بأنه "لدواعي المصلحة العامة".

https://sputnikarabic.ae/20240225/المؤسسة-الوطنية-للنفط-في-ليبيا-تحذر-من-أي-تجاذبات-تؤثر-على-قطاع-النفط-1086392599.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, أخبار ليبيا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار