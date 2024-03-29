https://sputnikarabic.ae/20240329/أعضاء-في-المجلس-الأعلى-للدولة-يطالبون-بسحب-قرار-إيقاف-وزير-النفط-الليبي-1087507649.html
أعضاء في المجلس الأعلى للدولة يطالبون بسحب قرار إيقاف وزير النفط الليبي
أعضاء في المجلس الأعلى للدولة يطالبون بسحب قرار إيقاف وزير النفط الليبي
سبوتنيك عربي
استنكر أعضاء بالمجلس الأعلى للدولة في ليبيا قرار إبعاد وزير النفط والغاز الليبي محمد عون، بسبب "معارضته صفقات واتفاقيات مشبوهة"، على حد وصفهم، مشيرين إلى أن... 29.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-29T18:04+0000
2024-03-29T18:04+0000
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وطالب أعضاء المجلس الأعلى للدولة في بيان، وصل "سبوتنيك"، نسخة منه، اليوم الجمعة، بإعادة وزير النفط لمهام عمله فوراً وسحب قرار الإيقاف من قبل هيئة الرقابة الإدارية، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لإرجاع الوضع كما كان عليه قبل القرار.وقال أعضاء المجلس إن "تواطؤ المؤسسات الرقابية بصورة غير مسبوق مع الحكومة، أمر خطير يفقدها دورها الرقابي المنوط بها في مكافحة الفساد"، حسب البيان.ولفت البيان إلى أن موقف أعضاء المجلس الأعلى للدولة جاء عقب صدور قرار رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه، بإيقاف وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية يوم الاثنين الماضي، الذي تم تبريره بأنه "لدواعي المصلحة العامة".
https://sputnikarabic.ae/20240225/المؤسسة-الوطنية-للنفط-في-ليبيا-تحذر-من-أي-تجاذبات-تؤثر-على-قطاع-النفط-1086392599.html
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حصري, أخبار ليبيا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
حصري, أخبار ليبيا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
أعضاء في المجلس الأعلى للدولة يطالبون بسحب قرار إيقاف وزير النفط الليبي
حصري
استنكر أعضاء بالمجلس الأعلى للدولة في ليبيا قرار إبعاد وزير النفط والغاز الليبي محمد عون، بسبب "معارضته صفقات واتفاقيات مشبوهة"، على حد وصفهم، مشيرين إلى أن تلك الأمور أثارت الكثير من اللغط في الآونة الأخيرة.
وطالب أعضاء المجلس الأعلى للدولة في بيان، وصل "سبوتنيك
"، نسخة منه، اليوم الجمعة، بإعادة وزير النفط لمهام عمله فوراً وسحب قرار الإيقاف من قبل هيئة الرقابة الإدارية، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لإرجاع الوضع كما كان عليه قبل القرار.
وقال أعضاء المجلس إن "تواطؤ المؤسسات الرقابية بصورة غير مسبوق مع الحكومة
، أمر خطير يفقدها دورها الرقابي المنوط بها في مكافحة الفساد"، حسب البيان.
ولفت البيان إلى أن موقف أعضاء المجلس الأعلى للدولة جاء عقب صدور قرار رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه، بإيقاف وزير النفط والغاز
بحكومة الوحدة الوطنية يوم الاثنين الماضي، الذي تم تبريره بأنه "لدواعي المصلحة العامة".