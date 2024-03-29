الأردن يضرب موعدا نهائيا للربط الكهربائي مع العراق

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
On air
05:20 GMT
1 د
On air
05:21 GMT
4 د
On air
05:26 GMT
3 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
أبعاد اتفاق مصر وتركيا على إنشاء منطقة صناعية على ساحل المتوسط
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
11:30 GMT
30 د
On air
11:36 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
12:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير روسي: واشنطن وبروكسل شركاء في الهجوم الإرهابي على "كروكوس"
15:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
هل أصبحت واشنطن منخرطة رسميا في الحرب على غزة؟
16:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
16:34 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
17:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
17:42 GMT
18 د
ملفات ساخنة
غزة... هل يشن نتانياهو عملية عسكرية في رفح رغم معارضة واشنطن؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:18 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
09:52 GMT
8 د
ملفات ساخنة
هل أصبحت واشنطن منخرطة رسميا في الحرب على غزة؟
10:03 GMT
29 د
من الملعب
تألق فريق فيراري في جائزة استراليا الكبرى للفورمولا واحد
10:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
11:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:21 GMT
10 د
صدى الحياة
خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
11:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
12:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: قوات العمليات التابعة لجهاز الأمن السوداني تتولى قيادة حرب المدن
15:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبراء يوضحون أهمية التعاون النووي بين موسكو ودمشق
15:34 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
17:03 GMT
46 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
17:49 GMT
11 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
أصداء كوكبنا المبكر مخبأة في أعماق المحيط الهادئ
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sputnikarabic.ae/20240329/الأردن-يضرب-موعدا-نهائيا-للربط-الكهربائي-مع-العراق-1087495457.html
الأردن يضرب موعدا نهائيا للربط الكهربائي مع العراق
الأردن يضرب موعدا نهائيا للربط الكهربائي مع العراق
سبوتنيك عربي
حدد أمجد الرواشدة المدير العام شركة الكهرباء الوطنية في الأردن، اليوم الجمعة، موعدا لدخول خط الربط الكهربائي الأردني العراقي الخدمة الفعلية. 29.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-29T12:56+0000
2024-03-29T12:56+0000
العالم العربي
الأخبار
العراق
أخبار العراق اليوم
أخبار الأردن
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/09/1066199507_0:0:1048:591_1920x0_80_0_0_82a30b6dbca553c7dcd759e6d6a0cb4c.jpg
ونقلت قناة السومرية، اليوم الجمعة، عن الرواشدة أن خط الربط الكهربائي الأردني العراقي سيدخل الخدمة الفعلية يوم السبت المقبل.وأوضح المسؤول الأردني أن "خط الكهرباء سيكون مشتركا بين محطتي الريشة الكهربائية الأردنية ومحطة الرطبة العراقية وعلى جهد 132 كيلو فولت، لتغذية أحمال منطقة الرطبة القريبة من الحدود مع الأردن".وأشار أمجد الرواشدة إلى أن الطرفين العراقي والأردني، قد وقعا في 11 فبراير/شباط الماضي، في العاصمة الأردنية عمان، وثيقة لتزويد الجانب العراقي بالطاقة الكهربائية بقدرة 40 ميغا واط خلال المرحلة الأولى من الخط الكهربائي، وذلك في وقت اعتبر الطرفان العقد الثنائي إنه كجزء من خطة عربية أشمل للسوق العربية المشتركة للطاقة مستقبلا.وكانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت عن إكمال تشغيل الخط الكهربائي العراقي الأردني، منوهة إلى أن موعد دخول الخط للخدمة سيكون يوم السبت المقبل.ويشار إلى أنه في الحادي عشر من شهر فبراير/شباط الماضي، وقع الأردن مع العراق وثيقة التعديل الأول لعقد بيع الطاقة الكهربائية، والتي ستزود العراق بـ40 ميغاوات من الكهرباء، وستغذي 40 ميغاوات أحمال منطقة الرطبة العراقية، وفقا لوكالة أنباء "عمون" الأردنية.وقال المدير العام لشركة الكهرباء الوطنية الأردنية، المهندس أمجد الرواشدة، الذي حضر توقيع الاتفاقية: "استكملنا الآن جميع الإجراءات الفنية للمرحلة الأولى، والجانب العراقي الآن جاهز لاستقبال الكهرباء، وسيتم العمل على استكمال بعض الإجراءات البنكية بين الطرفين استعدادا لبدء تزويد الجانب العراقي بنحو 40 ميغاوات ضمن المرحلة الأولى، فيما يجري العمل حاليا على تجهيز المرحلة الثانية التي يتوقع ان تتم خلال الربع الثالث من العام الحالي".وكان الأردن والعرق وقعا في ديسمبر/ كانون الأول 2018 مذكرة تفاهم، بهدف سعي الجانبين إلى التعاون في مجال الكهرباء، وإنشاء شبكة ربط كهربائية متزامنة بين البلدين.وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2022، تم وضع حجر الأساس لمشروع الربط الكهربائي الأردني العراقي، تحت رعاية رئيس الوزراء الأردني، الدكتور بشر الخصاونة، ورئيس الوزراء العراقي، الدكتور محمد شياع السوداني.
https://sputnikarabic.ae/20220606/الأردن-يكشف-موعد-تزويد-العراق-بالكهرباء-1063184671.html
https://sputnikarabic.ae/20230925/مسؤول-أردني-يكشف-أسباب-تأخر-بدء-الربط-الكهربائي-مع-العراق-1081359867.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/09/1066199507_89:0:1018:697_1920x0_80_0_0_ff434e192639470941851675639abbc2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, الأخبار, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار الأردن
العالم العربي, الأخبار, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار الأردن

الأردن يضرب موعدا نهائيا للربط الكهربائي مع العراق

12:56 GMT 29.03.2024
© AFP 2023 / JOHN MACDOUGALLأعمدة كهرباء
أعمدة كهرباء - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2024
© AFP 2023 / JOHN MACDOUGALL
تابعنا عبر
حدد أمجد الرواشدة المدير العام شركة الكهرباء الوطنية في الأردن، اليوم الجمعة، موعدا لدخول خط الربط الكهربائي الأردني العراقي الخدمة الفعلية.
ونقلت قناة السومرية، اليوم الجمعة، عن الرواشدة أن خط الربط الكهربائي الأردني العراقي سيدخل الخدمة الفعلية يوم السبت المقبل.
وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي في موسكو، روسيا 3 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2022
الأردن يكشف موعد تزويد العراق بالكهرباء
6 يونيو 2022, 15:22 GMT
وأوضح المسؤول الأردني أن "خط الكهرباء سيكون مشتركا بين محطتي الريشة الكهربائية الأردنية ومحطة الرطبة العراقية وعلى جهد 132 كيلو فولت، لتغذية أحمال منطقة الرطبة القريبة من الحدود مع الأردن".
وأشار أمجد الرواشدة إلى أن الطرفين العراقي والأردني، قد وقعا في 11 فبراير/شباط الماضي، في العاصمة الأردنية عمان، وثيقة لتزويد الجانب العراقي بالطاقة الكهربائية بقدرة 40 ميغا واط خلال المرحلة الأولى من الخط الكهربائي، وذلك في وقت اعتبر الطرفان العقد الثنائي إنه كجزء من خطة عربية أشمل للسوق العربية المشتركة للطاقة مستقبلا.
وكانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت عن إكمال تشغيل الخط الكهربائي العراقي الأردني، منوهة إلى أن موعد دخول الخط للخدمة سيكون يوم السبت المقبل.
ويشار إلى أنه في الحادي عشر من شهر فبراير/شباط الماضي، وقع الأردن مع العراق وثيقة التعديل الأول لعقد بيع الطاقة الكهربائية، والتي ستزود العراق بـ40 ميغاوات من الكهرباء، وستغذي 40 ميغاوات أحمال منطقة الرطبة العراقية، وفقا لوكالة أنباء "عمون" الأردنية.
وقال المدير العام لشركة الكهرباء الوطنية الأردنية، المهندس أمجد الرواشدة، الذي حضر توقيع الاتفاقية: "استكملنا الآن جميع الإجراءات الفنية للمرحلة الأولى، والجانب العراقي الآن جاهز لاستقبال الكهرباء، وسيتم العمل على استكمال بعض الإجراءات البنكية بين الطرفين استعدادا لبدء تزويد الجانب العراقي بنحو 40 ميغاوات ضمن المرحلة الأولى، فيما يجري العمل حاليا على تجهيز المرحلة الثانية التي يتوقع ان تتم خلال الربع الثالث من العام الحالي".
علم الأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2023
مسؤول أردني يكشف أسباب تأخر بدء الربط الكهربائي مع العراق
25 سبتمبر 2023, 06:10 GMT

وتابع الرواشدة مشيرا إلى أنه "بعد استكمال المرحلة الثانية، سيكون مجموع القدرة التي سيتم تزويد العراق بها نحو 150 إلى 200 ميغاوات، ومع تطور مراحل الربط على المدى المتوسط، يمكن أن تصل قدر التزويد إلى 500 ميغاوات".

وكان الأردن والعرق وقعا في ديسمبر/ كانون الأول 2018 مذكرة تفاهم، بهدف سعي الجانبين إلى التعاون في مجال الكهرباء، وإنشاء شبكة ربط كهربائية متزامنة بين البلدين.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2022، تم وضع حجر الأساس لمشروع الربط الكهربائي الأردني العراقي، تحت رعاية رئيس الوزراء الأردني، الدكتور بشر الخصاونة، ورئيس الوزراء العراقي، الدكتور محمد شياع السوداني.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Новоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:28 GMTПалестинцы осматривают разрушения вокруг жилых зданий после авиаударов Израиля по лагерю беженцев Рафах - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين جراء قصف إسرائيلي على غزة.. فيديو وصور05:42 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала