https://sputnikarabic.ae/20240329/الأردن-يضرب-موعدا-نهائيا-للربط-الكهربائي-مع-العراق-1087495457.html

الأردن يضرب موعدا نهائيا للربط الكهربائي مع العراق

الأردن يضرب موعدا نهائيا للربط الكهربائي مع العراق

سبوتنيك عربي

حدد أمجد الرواشدة المدير العام شركة الكهرباء الوطنية في الأردن، اليوم الجمعة، موعدا لدخول خط الربط الكهربائي الأردني العراقي الخدمة الفعلية. 29.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-29T12:56+0000

2024-03-29T12:56+0000

2024-03-29T12:56+0000

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ونقلت قناة السومرية، اليوم الجمعة، عن الرواشدة أن خط الربط الكهربائي الأردني العراقي سيدخل الخدمة الفعلية يوم السبت المقبل.وأوضح المسؤول الأردني أن "خط الكهرباء سيكون مشتركا بين محطتي الريشة الكهربائية الأردنية ومحطة الرطبة العراقية وعلى جهد 132 كيلو فولت، لتغذية أحمال منطقة الرطبة القريبة من الحدود مع الأردن".وأشار أمجد الرواشدة إلى أن الطرفين العراقي والأردني، قد وقعا في 11 فبراير/شباط الماضي، في العاصمة الأردنية عمان، وثيقة لتزويد الجانب العراقي بالطاقة الكهربائية بقدرة 40 ميغا واط خلال المرحلة الأولى من الخط الكهربائي، وذلك في وقت اعتبر الطرفان العقد الثنائي إنه كجزء من خطة عربية أشمل للسوق العربية المشتركة للطاقة مستقبلا.وكانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت عن إكمال تشغيل الخط الكهربائي العراقي الأردني، منوهة إلى أن موعد دخول الخط للخدمة سيكون يوم السبت المقبل.ويشار إلى أنه في الحادي عشر من شهر فبراير/شباط الماضي، وقع الأردن مع العراق وثيقة التعديل الأول لعقد بيع الطاقة الكهربائية، والتي ستزود العراق بـ40 ميغاوات من الكهرباء، وستغذي 40 ميغاوات أحمال منطقة الرطبة العراقية، وفقا لوكالة أنباء "عمون" الأردنية.وقال المدير العام لشركة الكهرباء الوطنية الأردنية، المهندس أمجد الرواشدة، الذي حضر توقيع الاتفاقية: "استكملنا الآن جميع الإجراءات الفنية للمرحلة الأولى، والجانب العراقي الآن جاهز لاستقبال الكهرباء، وسيتم العمل على استكمال بعض الإجراءات البنكية بين الطرفين استعدادا لبدء تزويد الجانب العراقي بنحو 40 ميغاوات ضمن المرحلة الأولى، فيما يجري العمل حاليا على تجهيز المرحلة الثانية التي يتوقع ان تتم خلال الربع الثالث من العام الحالي".وكان الأردن والعرق وقعا في ديسمبر/ كانون الأول 2018 مذكرة تفاهم، بهدف سعي الجانبين إلى التعاون في مجال الكهرباء، وإنشاء شبكة ربط كهربائية متزامنة بين البلدين.وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2022، تم وضع حجر الأساس لمشروع الربط الكهربائي الأردني العراقي، تحت رعاية رئيس الوزراء الأردني، الدكتور بشر الخصاونة، ورئيس الوزراء العراقي، الدكتور محمد شياع السوداني.

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