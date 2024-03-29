عربي
لجنة التحقيق الروسية: إرهابيو هجوم "كروكوس" توجهوا إلى أوكرانيا بعد جريمتهم للحصول على مكافأة مالية
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
On air
05:20 GMT
1 د
On air
05:21 GMT
4 د
On air
05:26 GMT
3 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
أبعاد اتفاق مصر وتركيا على إنشاء منطقة صناعية على ساحل المتوسط
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
11:30 GMT
30 د
On air
11:36 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
12:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير روسي: واشنطن وبروكسل شركاء في الهجوم الإرهابي على "كروكوس"
15:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
هل أصبحت واشنطن منخرطة رسميا في الحرب على غزة؟
16:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
16:34 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
17:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
17:42 GMT
18 د
ملفات ساخنة
غزة... هل يشن نتانياهو عملية عسكرية في رفح رغم معارضة واشنطن؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:18 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
09:52 GMT
8 د
ملفات ساخنة
هل أصبحت واشنطن منخرطة رسميا في الحرب على غزة؟
10:03 GMT
29 د
من الملعب
تألق فريق فيراري في جائزة استراليا الكبرى للفورمولا واحد
10:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
11:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:21 GMT
10 د
صدى الحياة
خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
11:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
12:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: قوات العمليات التابعة لجهاز الأمن السوداني تتولى قيادة حرب المدن
15:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبراء يوضحون أهمية التعاون النووي بين موسكو ودمشق
15:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
العدل الدولية تقرر إلزام إسرائيل بضمان وصول الإمدادات الغذائية إلى غزة دون تأخير
16:03 GMT
59 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
17:03 GMT
46 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
17:49 GMT
11 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
أصداء كوكبنا المبكر مخبأة في أعماق المحيط الهادئ
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sputnikarabic.ae/20240329/لجنة-التحقيق-الروسية-إرهابيو-هجوم-كروكوس-توجهوا-إلى-أوكرانيا-بعد-جريمتهم-للحصول-على-مكافأة-مالية-1087501670.html
لجنة التحقيق الروسية: إرهابيو هجوم "كروكوس" توجهوا إلى أوكرانيا بعد جريمتهم للحصول على مكافأة مالية
لجنة التحقيق الروسية: إرهابيو هجوم "كروكوس" توجهوا إلى أوكرانيا بعد جريمتهم للحصول على مكافأة مالية
سبوتنيك عربي
أفادت لجنة التحقيق الروسية، اليوم الجمعة، بأن إرهابيي هجوم "كروكوس" توجهوا إلى أوكرانيا بعد جريمتهم للحصول على مكافأة مالية. 29.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-29T15:58+0000
2024-03-29T16:34+0000
موسكو
الهجوم الإرهابي في موسكو
روسيا
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/19/1087351468_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c18261bd0c8415a025333b77b5a505a6.jpg
وأضافت لجنة التحقيق أنه "بناء على تعليمات المنسق، وبعد ارتكاب الجريمة، توجه الإرهابيون بسيارة باتجاه الحدود الروسية الأوكرانية ليقوموا بعد ذلك بعبورها والوصول إلى كييف لتسلم المكافأة التي وعدوا بها، ولا يزال التحقيق مستمرا في تنفيذ مجموعة من العمليات".وجاء في البيان أن "التحقيق مستمر في تنفيذ مجموعة من إجراءات التحقيق والإجراءات التشغيلية للتحقق من تورط المخابرات الأوكرانية في تنظيم وتمويل الهجوم الإرهابي".وذكر المتهمون بالهجوم الإرهابي في "كروكوس سيتي" أثناء الاستجوابات أن أفعالهم عبر الرسائل الصوتية على "يلغرام" تم تنسيقها من قبل رجل تحت اسم مستعار.وأفاد مراسل"سبوتنيك"، اليوم الجمعة، بأن محكمة "باسماني" في موسكو ألقت القبض على المتهم التاسع في قضية الهجوم الإرهابي على قاعة "كروكوس سيتي"، نازريماد لوتفولوي.ووفقا للمراسل نقلا عن المحكمة، فإن المتهم التاسع في قضية الهجوم الإرهابي على قاعة "كروكوس سيتي"، نازريماد لوتفولوي، اعترف جزئيا بالمشاركة في الهجوم الإرهابي.وفقًا للبيانات الواردة، كان لوتفولوي، وهو مواطن من طاجيكستان يبلغ من العمر 24 عامًا، يعيش في نزل بالقرب من محطة مترو ششيلكوفسكايا، وتم اعتقاله للمرة الأولى مساء يوم 23 مارس/ آذار بالقرب من مبنى "كروكوس". ثم، استجابة لطلب الشرطة بإظهار الوثائق، بدأ "التعبير عن نفسه بلغة فاحشة خشنة، والتصرف بتحد ووقاحة"، بعد ذلك، اعتقلته محكمة بريوبرازينسكي لمدة 15 يومًا بتهمة "الشغب".وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، الذي شهد الحادث بأن ثلاثة أشخاص على الأقل يرتدون ملابس مموهة ودون أقنعة اقتحموا قاعة "كروكوس سيتي هول" وأطلقوا النار على الناس من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن يوم 24 مارس/آذار الجاري، يوم حداد وطني، وذلك خلال كلمة للمواطنين الروس ألقاها يوم السبت الماضي.بوتين يضيء شمعة تكريما لأرواح ضحايا هجوم "كروكوس" الإرهابي... فيديووأدان الرئيس الروسي، الهجوم، قائلًا إنه "عمل إرهابي همجي"، متوعدا جميع مرتكبي هذه الجريمة ومنظميها وعملائها بالعقاب.كما أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن المتورطين في هجوم "كروكوس" الإرهابي خططوا لعبور الحدود الروسية الأوكرانية، وكانوا على تواصل مع أشخاص على الجانب الأوكراني.
https://sputnikarabic.ae/20240329/السلطات-الروسية-تلقي-القبض-على-المشتبه-فيه-التاسع-بالهجوم-الإرهابي-على-كروكوس-في-موسكو-فيديو--1087499229.html
موسكو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/19/1087351468_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_dd9aecd946111160a5c9971e3400a78f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
موسكو, الهجوم الإرهابي في موسكو, روسيا
موسكو, الهجوم الإرهابي في موسكو, روسيا

لجنة التحقيق الروسية: إرهابيو هجوم "كروكوس" توجهوا إلى أوكرانيا بعد جريمتهم للحصول على مكافأة مالية

15:58 GMT 29.03.2024 (تم التحديث: 16:34 GMT 29.03.2024)
© Sputnik . Russian Investigative Committee / الانتقال إلى بنك الصورإزالة الأنقاض من قبل طواقم وزارة الطوارئ الروسية في قاعة "كروكوس سيتي" في موسكو
إزالة الأنقاض من قبل طواقم وزارة الطوارئ الروسية في قاعة كروكوس سيتي في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2024
© Sputnik . Russian Investigative Committee
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت لجنة التحقيق الروسية، اليوم الجمعة، بأن إرهابيي هجوم "كروكوس" توجهوا إلى أوكرانيا بعد جريمتهم للحصول على مكافأة مالية.
وأضافت لجنة التحقيق أنه "بناء على تعليمات المنسق، وبعد ارتكاب الجريمة، توجه الإرهابيون بسيارة باتجاه الحدود الروسية الأوكرانية ليقوموا بعد ذلك بعبورها والوصول إلى كييف لتسلم المكافأة التي وعدوا بها، ولا يزال التحقيق مستمرا في تنفيذ مجموعة من العمليات".
وجاء في البيان أن "التحقيق مستمر في تنفيذ مجموعة من إجراءات التحقيق والإجراءات التشغيلية للتحقق من تورط المخابرات الأوكرانية في تنظيم وتمويل الهجوم الإرهابي".
وذكر المتهمون بالهجوم الإرهابي في "كروكوس سيتي" أثناء الاستجوابات أن أفعالهم عبر الرسائل الصوتية على "يلغرام" تم تنسيقها من قبل رجل تحت اسم مستعار.
وأفاد مراسل"سبوتنيك"، اليوم الجمعة، بأن محكمة "باسماني" في موسكو ألقت القبض على المتهم التاسع في قضية الهجوم الإرهابي على قاعة "كروكوس سيتي"، نازريماد لوتفولوي.
ووفقا للمراسل، أعلن القاضي تيمور فخرامييف، القرار كما يلي: "تمت تلبية طلب التحقيق وتم إلقاء القبض على نازريماد لوتفولوي في شكل احتجاز حتى 22 مايو/ أيار".
ووفقا للمراسل نقلا عن المحكمة، فإن المتهم التاسع في قضية الهجوم الإرهابي على قاعة "كروكوس سيتي"، نازريماد لوتفولوي، اعترف جزئيا بالمشاركة في الهجوم الإرهابي.
الهجوم الإرهابي في قاعة الحفلات الموسيقية كروكوس سيتي في ضواحي مدينة موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2024
السلطات الروسية تلقي القبض على المشتبه به التاسع بالهجوم الإرهابي على "كروكوس" في موسكو... فيديو
15:11 GMT
وفقًا للبيانات الواردة، كان لوتفولوي، وهو مواطن من طاجيكستان يبلغ من العمر 24 عامًا، يعيش في نزل بالقرب من محطة مترو ششيلكوفسكايا، وتم اعتقاله للمرة الأولى مساء يوم 23 مارس/ آذار بالقرب من مبنى "كروكوس". ثم، استجابة لطلب الشرطة بإظهار الوثائق، بدأ "التعبير عن نفسه بلغة فاحشة خشنة، والتصرف بتحد ووقاحة"، بعد ذلك، اعتقلته محكمة بريوبرازينسكي لمدة 15 يومًا بتهمة "الشغب".
واقتحم 4 مسلحين قاعة مجمع "كروكوس سيتي هول" في العاصمة الروسية موسكو، مساء يوم الجمعة 22 مارس الجاري، وأطلقوا النار على الناس من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.
وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، الذي شهد الحادث بأن ثلاثة أشخاص على الأقل يرتدون ملابس مموهة ودون أقنعة اقتحموا قاعة "كروكوس سيتي هول" وأطلقوا النار على الناس من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن يوم 24 مارس/آذار الجاري، يوم حداد وطني، وذلك خلال كلمة للمواطنين الروس ألقاها يوم السبت الماضي.
بوتين يضيء شمعة تكريما لأرواح ضحايا هجوم "كروكوس" الإرهابي... فيديو
وأدان الرئيس الروسي، الهجوم، قائلًا إنه "عمل إرهابي همجي"، متوعدا جميع مرتكبي هذه الجريمة ومنظميها وعملائها بالعقاب.
كما أدانت دول عربية وغربية هذا الهجوم وأعربت عن تعازيها لحكومة وشعب روسيا، مع تأكيدها رفضها التام واستنكارها لجميع أشكال العنف والإرهاب.
كما أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن المتورطين في هجوم "كروكوس" الإرهابي خططوا لعبور الحدود الروسية الأوكرانية، وكانوا على تواصل مع أشخاص على الجانب الأوكراني.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Новоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:38 GMTПалестинцы осматривают разрушения вокруг жилых зданий после авиаударов Израиля по лагерю беженцев Рафах - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين جراء قصف إسرائيلي على غزة.. فيديو وصور05:42 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала