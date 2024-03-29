https://sputnikarabic.ae/20240329/لجنة-التحقيق-الروسية-إرهابيو-هجوم-كروكوس-توجهوا-إلى-أوكرانيا-بعد-جريمتهم-للحصول-على-مكافأة-مالية-1087501670.html

لجنة التحقيق الروسية: إرهابيو هجوم "كروكوس" توجهوا إلى أوكرانيا بعد جريمتهم للحصول على مكافأة مالية

لجنة التحقيق الروسية: إرهابيو هجوم "كروكوس" توجهوا إلى أوكرانيا بعد جريمتهم للحصول على مكافأة مالية

سبوتنيك عربي

أفادت لجنة التحقيق الروسية، اليوم الجمعة، بأن إرهابيي هجوم "كروكوس" توجهوا إلى أوكرانيا بعد جريمتهم للحصول على مكافأة مالية. 29.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-29T15:58+0000

2024-03-29T15:58+0000

2024-03-29T16:34+0000

موسكو

الهجوم الإرهابي في موسكو

روسيا

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وأضافت لجنة التحقيق أنه "بناء على تعليمات المنسق، وبعد ارتكاب الجريمة، توجه الإرهابيون بسيارة باتجاه الحدود الروسية الأوكرانية ليقوموا بعد ذلك بعبورها والوصول إلى كييف لتسلم المكافأة التي وعدوا بها، ولا يزال التحقيق مستمرا في تنفيذ مجموعة من العمليات".وجاء في البيان أن "التحقيق مستمر في تنفيذ مجموعة من إجراءات التحقيق والإجراءات التشغيلية للتحقق من تورط المخابرات الأوكرانية في تنظيم وتمويل الهجوم الإرهابي".وذكر المتهمون بالهجوم الإرهابي في "كروكوس سيتي" أثناء الاستجوابات أن أفعالهم عبر الرسائل الصوتية على "يلغرام" تم تنسيقها من قبل رجل تحت اسم مستعار.وأفاد مراسل"سبوتنيك"، اليوم الجمعة، بأن محكمة "باسماني" في موسكو ألقت القبض على المتهم التاسع في قضية الهجوم الإرهابي على قاعة "كروكوس سيتي"، نازريماد لوتفولوي.ووفقا للمراسل نقلا عن المحكمة، فإن المتهم التاسع في قضية الهجوم الإرهابي على قاعة "كروكوس سيتي"، نازريماد لوتفولوي، اعترف جزئيا بالمشاركة في الهجوم الإرهابي.وفقًا للبيانات الواردة، كان لوتفولوي، وهو مواطن من طاجيكستان يبلغ من العمر 24 عامًا، يعيش في نزل بالقرب من محطة مترو ششيلكوفسكايا، وتم اعتقاله للمرة الأولى مساء يوم 23 مارس/ آذار بالقرب من مبنى "كروكوس". ثم، استجابة لطلب الشرطة بإظهار الوثائق، بدأ "التعبير عن نفسه بلغة فاحشة خشنة، والتصرف بتحد ووقاحة"، بعد ذلك، اعتقلته محكمة بريوبرازينسكي لمدة 15 يومًا بتهمة "الشغب".وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، الذي شهد الحادث بأن ثلاثة أشخاص على الأقل يرتدون ملابس مموهة ودون أقنعة اقتحموا قاعة "كروكوس سيتي هول" وأطلقوا النار على الناس من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن يوم 24 مارس/آذار الجاري، يوم حداد وطني، وذلك خلال كلمة للمواطنين الروس ألقاها يوم السبت الماضي.بوتين يضيء شمعة تكريما لأرواح ضحايا هجوم "كروكوس" الإرهابي... فيديووأدان الرئيس الروسي، الهجوم، قائلًا إنه "عمل إرهابي همجي"، متوعدا جميع مرتكبي هذه الجريمة ومنظميها وعملائها بالعقاب.كما أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن المتورطين في هجوم "كروكوس" الإرهابي خططوا لعبور الحدود الروسية الأوكرانية، وكانوا على تواصل مع أشخاص على الجانب الأوكراني.

https://sputnikarabic.ae/20240329/السلطات-الروسية-تلقي-القبض-على-المشتبه-فيه-التاسع-بالهجوم-الإرهابي-على-كروكوس-في-موسكو-فيديو--1087499229.html

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موسكو, الهجوم الإرهابي في موسكو, روسيا